Do portu w Kłajpedzie dotarł reaktor z Włoch. Inwestycja Orlenu w Możejkach nabiera tempa

Do portu w Kłajpedzie na Litwie dotarł kluczowy element budowanej w rafinerii Orlen Lietuva w Możejkach instalacji hydrokrakingu, która służyć będzie do pogłębionego przerobu ropy. Ważący ok. 1500 t reaktor w ciągu dwóch tygodni zostanie przetransportowany na plac budowy.

Mierzący ponad 90 m reaktor został rozładowany na 88-osiową modułową naczepę o długości 95 m i szerokości 6,5 m, przy czym całkowita masa ładunku to ok. 2200 ton, z czego sam reaktor waży ok. 1500 ton.

Informując o dostawie zaprojektowanego we Włoszech reaktora dla wznoszonej w rafinerii Orlen Lietuva instalacji hydrokrakingu, koncern podkreślił, że już w 2025 r. kompleks ten "pozwoli wytwarzać więcej produktów wysokomarżowych, co zwiększy rentowność litewskiego zakładu, przyczyniając się tym samym do wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego całego regionu".

Jak wyjaśnił Orlen, reaktor "stanowi serce inwestycji w pogłębiony przerób ropy" i jest "kluczowym elementem instalacji hydrokrakingu". W ciągu dwóch tygodni zostanie on przetransportowany z Kłajpedy do rafinerii w Możejkach.

"Inwestycja Grupy Orlen w Możejkach to największy w historii Polski projekt realizowany na Litwie. Działamy zgodnie z założonym harmonogramem" - podkreślił prezes Orlenu Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie koncernu.

Nowa instalacjach ma poprawić rentowność rafinerii

Jak dodał Obajtek, nowa instalacja w Orlen Lietuva "znacząco poprawi rentowność i marże rafinerii w Możejkach, a tym samym mocniej uniezależni spółkę od zmiennego otoczenia makroekonomicznego". "Dzięki temu możliwy będzie dalszy rozwój firmy w kierunku nowych produktów i wydłużania łańcucha wartości" - zapowiedział prezes Orlenu.

"Transport, zgodnie z założeniami, rozpocznie się w weekend i będzie odbywał się w godzinach nocnych ze średnią prędkością 3 km/h. Trasa ma liczyć łącznie ok. 145 km i przebiegać drogami regionalnymi Kłajpedy, Kretyngi, Skuodas i Możejek" - przekazał Orlen.

Jak podano w informacji, transport reaktora na plac budowy zrealizuje firma Mammoet, a cała operacja została przygotowana we współpracy z Litewską Generalną Dyrekcją Dróg.

Według koncernu budowa instalacji pogłębionego przerobu ropy w rafinerii Orlen Lietuva ma zostać zrealizowane do końca 2024 r. i umożliwić wzrost EBITDA nawet o ok. 68 mln euro rocznie. "Wszystko to dzięki zwiększeniu uzysku produktów wysokomarżowych o nawet 12 proc., z obecnych niecałych 72 proc. do poziomu 84 proc." - wskazał Orlen.

Koncern wyjaśnił przy tym, że "obecnie dla wyprodukowania oczekiwanego wolumenu paliw Orlen Lietuva przerabia do 10 mln ton surowca rocznie, a po uruchomieniu instalacji hydrokrakingu uzyskanie podobnego wolumenu paliw będzie możliwe przy przerobie na poziomie 8 mln ton ropy rocznie".

Grupa Orlen ma 7 rafinerii i 3,1 tys. stacji paliw

Grupa Orlen ma siedem rafinerii: cztery w Polsce - w tym największą w Płocku, a także dwie w Czechach i jedną na Litwie. Ma też ok. 3,1 tys. stacji paliw w Polsce, Niemczech, Czechach oraz na Słowacji, Litwie i na Węgrzech. Posiada również rozbudowany segment petrochemiczny oraz segment wydobywczy węglowodorów. Realizuje przy tym dywersyfikację ich dostaw do Polski drogą morską, w tym np. z wykorzystaniem własnych gazowców - obecnie to dwie jednostki, a do końca 2025 r. ma być ich osiem. Ponadto Grupa Orlen prowadzi szereg inwestycji związanych z energetyką odnawialną, jak farmy wiatrowe i fotowoltaiczne. Do 2030 r. zamierza uruchomić co najmniej jeden mały reaktor jądrowy SMR.

W lutym tego roku Orlen zaktualizował strategię Grupy Orlen do 2030 r., uwzględniając priorytetowe cele multienergetycznego koncernu, jaki powstał po fuzji z Grupą Energa, Grupą Lotos i PGNiG. Dokument ten zakłada, że do końca dekady nakłady inwestycyjne Grupy Orlen wyniosą ok. 320 mld zł.

Udział polskiego Skarbu Państwa w Orlenie wynosi 49,9 proc.