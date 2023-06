Nowe unijne sankcje nałożone na rurociąg Przyjaźń nie dotyczą ropy z Kazachstanu i innych państw trzecich. To dobra wiadomość dla niemieckich rafinerii, które wciąż szukają alternatywnego do rosyjskiego surowca.

Najnowszy pakiet unijnych sankcji zakazuje importu rosyjskiej ropy północną nitką rurociągu Przyjaźń, biegnącą m.in. przez terytorium Polski.

Niemcy będą jednak nadal mogli tą drogą importować surowiec pochodzący z Kazachstanu. To dobra wiadomość dla wschodnioniemieckich rafinerii, dla których kazachska ropa KEBCO jest obecnie ratunkiem.

Kazachstan równolegle pracuje nad alternatywnymi trasami dostaw surowca do Europy, z pominięciem Rosji.

Unia Europejska formalnie przyjęła w piątek 11. pakiet sankcji przeciwko Rosji w związku z jej inwazją na Ukrainę, którego celem jest uszczelnienie dotychczasowych restrykcji nałożonych na Rosję, aby nie można było ich omijać.

Najnowszy pakiet sankcji zawiera ważne dla rynku energii zapisy. Ważne zwłaszcza z perspektywy Polski i Niemiec, gdyż nowe przepisy ostatecznie zakazują importu rosyjskiej ropy północną nitką rurociągu Przyjaźń do Niemiec i Polski. Do tej pory krajom tym przyznano czasową derogację, z której jednak nie korzystały, deklarując, że i tak nie będą importować rosyjskiej ropy tą drogą. Teraz formalny zakaz ze strony UE pozwala im zakończyć kontrakty z Rosją bez konsekwencji prawnych.

11. pakiet unijnych sankcji nie obejmie importu kazachskiej ropy do Niemiec

Rezygnacja Polski i Niemiec z zakupów rosyjskiej ropy, nie spowodowała jednak, że północna nitka rurociągu Przyjaźń, biegnąca z Rosji przez Białoruś do Polski oraz Niemiec, pozostaje sucha. Płyną nią teraz dostawy kazachskiej ropy, zamawiane dla wschodnioniemieckich rafinerii. Wprowadzenie 11. pakietu sankcji wzbudziło niepokój, czy ta droga dostaw surowca z Kazachstanu zostanie zamknięta, o czym portal WNP.PL informował tutaj:

Jednak Niemcy mogą być spokojni o import kazachskiej ropy KEBCO przez Przyjaźń. Zgodnie z zapisami 11. pakietu sankcji, ropa pochodząca z Kazachstanu lub innego kraju trzeciego będzie nadal mogła trafiać do UE tą drogą tranzytem przez Rosję.

To dobre wiadomości dla wschodnioniemieckiej rafinerii Schwedt, dla której dostawy KEBCO rurociągiem Przyjaźń są ratunkiem po zakręceniu kurka z rosyjskimi paliwami. Ta czwarta największa w Niemczech rafineria jest najważniejszym dostawcą produktów ropopochodnych, takich jak benzyna i olej napędowy, w regionie stołecznym Berlina i Brandenburgii.

Do tego roku położony w głębi lądu zakład zaopatrywany był głównie w rosyjską ropę dostarczaną ropociągiem Przyjaźń. Od stycznia, gdy niemiecki rząd zadeklarował rezygnację z dostaw ropy z Rosji, rafineria zaopatrywana jest drogą morską z terminalu w porcie Rostock oraz z polskiego Naftoportu w Gdańsku. Jednak nie są to ilości wystarczające do pokrycia zapotrzebowania rafinerii w Schwedt, która musiała ograniczyć z tego powodu produkcję.

Dlatego Niemcy duże nadzieje wiązali z kazachską ropą. 20 czerwca podczas wizyty prezydenta Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera w Kazachstanie została podpisana długoterminowa umowa na dostawy do Niemiec 100 tys. ton ropy naftowej miesięcznie do końca 2024 roku. Taka ilość surowca poprawia sytuację rafinerii w Schwedt. Wyjęcie kazachskiej ropy spod sankcji na rurociąg Przyjaźń oznacza z kolei, że surowiec ten wciąż będzie mógł najkrótszą drogą trafiać do Niemiec.

Kazachstan pracuje nad alternatywnymi trasami dostaw ropy do Europy

Kolejną dobrą wiadomością dla Niemców jest także podpisane właśnie memorandum o współpracy między największymi koncernami naftowymi z Kazachstanu i Azerbejdżanu.

KazmunayGas i SOCAR chcą współpracować w zakresie tranzytu kazachskiej ropy naftowej przez terytorium Azerbejdżanu z pominięciem Rosji.

Na razie nie zostały ujawnione szczegóły podpisanego memorandum, ale wiadomo, że chodzi o transport kazachskiego surowca rurociągiem Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC). To jeden z najdłuższych rurociągów na świecie o długości 1768 km. Przebiega przez trzy kraje – Azerbejdżan, Gruzję i Turcję. Transportowany nim surowiec z tureckich terminali naftowych może trafiać do klientów w Europie.

Taka trasa umożliwiłaby tak pożądanemu przez Zachód kazachskiemu surowcowi omijać rosyjski system przesyłowy i trafiać bez udziału Rosji do Europy.

Obecnie aż 94 proc. eksportu kazachskiej ropy KEBCO odbywa się przez ropociąg Tengiz-Noworosyjsk, zarządzany przez konsorcjum Caspian Pipeline Consortium (CPC), w którym prawie 1/4 udziałów ma Rosja.

Kazachska ropa może mieć duże znaczenie nie tylko dla Niemiec, ale także dla Słowacji, Czech i Węgier. Te państwa wciąż importują rosyjską ropę przez południową nitkę rurociągu Przyjaźń, korzystając z ustanowionego dla nich wyjątku w sankcjach. Kazachska ropa pomoże im w rozwodzie z surowcem z Rosji.