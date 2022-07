Dobra wiadomość, na rynek trafi 400 tysięcy baryłek libijskiej ropy

Po ponad 3 miesiącach zakończyła się okupacja instalacji wydobywczych i terminali eksportowych ropy naftowej we wschodniej Libii. Lokalne siły paramilitarne domagały się udziału w zyskach ze sprzedaży surowca. W ramach odwetu za brak porozumienia w rozmowach z libijskim Państwowym Koncernem Naftowym zablokowali dostęp do portów co skutkowało wstrzymaniem załadunku tankowców.

Libia od czasu upadku generała Muammara Kadafiego podzielona jest praktycznie na dwie części. Brak normalnego centralnego rządu powoduje, że praktycznie ekonomiczne funkcjonowanie państwa jest zablokowane. Jest to szczególnie widoczne w przemyśle naftowym. Jeszcze nie tak dawno Libia była jednym z największym eksporterów ropy naftowej zwłaszcza do państw europejskich.

Na początku tego roku, w obliczu zwiększonego zapotrzebowania na surowiec wywołanego nałożeniem przez Unię Europejską sankcji na import z Rosji udało się zwiększyć eksport libijskiej ropy do poziomu niemal 1 miliona baryłek dziennie. Niestety w połowie kwietnia doszło do zbrojnych ataków na składy paliw i pola naftowe zlokalizowane we wschodniej części kraju i konieczne okazało się ograniczenie wydobycia.

Przez ponad trzy miesiące trwały negocjacje dotyczące udziału lokalnych władz w podziale dochodów z eksportu ropy. Niestety nie przyniosły one żadnego rozwiązania.

Kilka tygodni temu nowym prezesem libijskiego Państwowego Koncernu Naftowego /NOC/ został rekomendowany przed władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich były bankowiec Ferhat Bengdara. W ciągu zaledwie kilku dni doprowadził on do podpisania porozumienia z rebeliantami , którzy zgodzili się znieść blokadę terminali i pól naftowych.

-Udało się uzyskać porozumienie co oznacza, że terminale eksportowe będą odblokowane, a po przeglądzie technicznym instalacji na złożach wydobycie zostanie wznowione- czytamy w komunikacie NOC

Wznowienie załadunku statków jest możliwe w ciągu najbliższych dni. Oznacza to, że na międzynarodowy rynek trafi dodatkowo 400 tysięcy baryłek ropy naftowej dziennie co powinno wpływać na ograniczenie wzrostu cen.