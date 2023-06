Dobre wieści dla kierowców. Konkurencja odpowie na rabaty Orlenu

Orlen zmobilizował konkurencję. Na ogłoszenie wakacyjnych rabatów na paliwa największego gracza reagują inne sieci. Jak dowiedział się portal WNP.PL, wkrótce z promocyjnymi akcjami ruszą Shell i Moya. BP i Circle K już ujawniły swoje plany.

Po tym, jak Orlen ogłosił swoją wakacyjną promocję, konkurencja mobilizuje się do walki na akcje rabatowe.

Jak dowiedział się portal WNP.PL wkrótce poznamy szczegóły oferty takich sieci stacji paliw jak Shell czy Moya. BP i Circle K już wystartowały ze swoją ofertą.

Cieszą się kierowcy, ale właściciele małych stacji mają coraz większy problem.

Prezes Orlenu ogłosił w piątek start wakacyjnej promocji na stacjach Orlenu w całym kraju.

- Zaczyna się okres wakacji, temperatura rośnie, natomiast ceny na Orlenie będą spadać - tak Daniel Obajtek zapowiedział start wakacyjnej promocji na stacjach paliw koncernu.

Od 30 czerwca kierowcy, którzy posiadają aplikację Vitay, będą mogli skorzystać ze specjalnego rabatu. Paliwo na stacjach Orlenu będzie tańsze na każdym litrze o 30 gr. Dodatkowo posiadacze Karty dużej rodziny otrzymają wyższy rabat w wysokości 40 groszy na litrze.

Akcja jest powtórzeniem ubiegłorocznej promocji wakacyjnej, gdy na podobnych warunkach Orlen oferował niższe ceny na paliwa swoim zarejestrowanym w programie Vitay klientom. I podobnie jak w 2022 roku ruch największego operatora stacji paliw na polskim rynku nie pozostał bez odpowiedzi ze strony konkurencji.

Konkurencja nie śpi, też będzie walczyć rabatami na stacjach o klientów

Jak dowiedział się portal WNP.PL, Shell, czyli trzecia największa sieć stacji w Polsce, również szykuje specjalną kampanię wakacyjną.

- Podobnie jak w zeszłym roku, również w tym Shell Polska planuje uruchomienie promocji dla klientów lojalnych, korzystających z aplikacji Shell ClubSmart. Już ruszyła kampania z samochodzikami Ferrari, na którą klienci czekali, ale to dopiero początek naszych letnich działań marketingowych. Już za chwilę ruszy specjalna kampania wakacyjna. Nie chciałabym jeszcze zdradzać szczegółów nt. jej mechaniki, jesteśmy jednak przekonani, że spodoba się ona klientom ze względu na możliwości oszczędności - mówi Monika Kielak-Łokietek, prezeska Shell Mobility i członkini zarządu Shell Polska.

- Ostatnie lata w branży paliwowej są niezwykle dynamiczne. Za każdym razem to zarówno wyzwania, jak i szanse. Uważnie obserwujemy rynek i zmieniające się oczekiwania klientów, starając się na nie odpowiadać – a nawet przewyższać. Na stacjach Shell członkowie Shell ClubSmart zawsze zyskują dodatkowe korzyści - dodaje.

Jak zwraca uwagę, ostatnie lata w branży paliwowej są niezwykle dynamiczne. Za każdym razem to zarówno wyzwania, jak i szanse.

- Uważnie obserwujemy rynek i zmieniające się oczekiwania klientów, starając się na nie odpowiadać – a nawet przewyższać - mówi menedżerka. Zwraca uwagę, że na stacjach Shell cały czas trwa akcję „Wtorki i czwartki z Shell V-Power” w ramach której kierowcy mogą tankować paliwa premium w cenie paliw podstawowych, we wtorki Shell V-Power 95, a w czwartki Shell V-Power Diesel.

W bitwie na wakacyjne promocje wystartował już z kolei Circle K. Firma zarządzająca siecią prawie 400 stacji paliw w Polsce wprowadza - podobnie jak rok temu - czasowe akcje rabatowe od 23 czerwca.

Także drugi największy gracz na rynku - koncern BP zarządzający prawie 580 stacjami - ruszył z promocją na wakacje. Jak poinformowała firma w piątek po południu, od 30 czerwca - czyli w tym samym terminie co Orlen - na stacjach BP zacznie się akcja rabatowa i kierowcy będą mogli tankować paliwo o 30 gr taniej na litrze benzyny i oleju napędowego oraz o 10 gr taniej na litrze LPG. Warunkiem jest rejestracja w programie Payback. Wakacyjna propozycja BP obejmuje zniżki na 4 tankowania w miesiącu - każde do 50 litrów.

- Anwim, jako operator sieci stacji paliw Moya, regularnie proponuje swoim klientom wiele promocji i cyklicznych obniżek cen – tak by oferta była atrakcyjna i konkurencyjna. O ofercie letniej poinformujemy rynek, a przede wszystkim naszych klientów w odpowiednim czasie - odpowiedziało na nasze pytania biuro prasowe firmy.

Bitwę na wakacyjne promocje najboleśniej odczują mali, niezależni właściciele stacji

Tego typu promocje, choć w obliczu wciąż wysokiej inflacji oczekiwane przez kierowców, są dużym wyzwaniem dla właścicieli stacji. Obniżki oznaczają bowiem konieczność rezygnowania z części własnej marży, a tu pole do manewru jest niewielkie.

Jak wynika z danych Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN), w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2023 roku marże detaliczne nieco się poprawiły w porównaniu do ubiegłego roku, wciąż jednak są na niskim poziomie, zwłaszcza w przypadku sprzedaży benzyn. W przypadku benzyny EU 95 marża wzrosła symbolicznie z 0,11 zł/l do 0,12 zł/l. Lepiej jest w przypadku oleju napędowego, gdzie marże wzrosły do 0,14 zł/l z 0,06 zł/l. Przy autogazie marże pozostają na niezmienionym poziomie 0,68 zł/l.

Orlen, który posiada mocno zdywersyfikowaną działalność i zajmuje się nie tylko sprzedażą detaliczną paliw, ale także ich produkcją, transportem oraz produkcją petrochemiczną i wreszcie energetyką, może zrekompensować sobie utratę przychodów z tego segmentu zyskami z innego.

W zupełnie innym położeniu jest konkurencja Orlenu, dla której ruch największej firmy paliwowej w kraju jest wyzwaniem. Dlatego na odpowiedź i udział w bitwie na wakacyjne promocje pozwolić sobie mogą tylko duzi operatorzy. Ci najmniejsi boleśnie odczują te akcje, a mowa o tysiącach właścicieli niezależnych stacji, których biznes, przy aktualnych, bardzo niskich marżach, niejednokrotnie już ledwo się spina.