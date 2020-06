Dobre wieści dla norweskich złóż Lotosu

Aker BP i Equinor zawarli porozumienie komercyjne co do strategii rozwoju projektu NOAKA, którego partnerem jest Lotos Norge, spółka z Grupy Lotos. To nie koniec dobrych wieści dla norweskich złóż polskiego koncernu. Zarządzający złożem Sleipner, w którym udziały również ma Lotos, podjęli również decyzję inwestycyjną o częściowej elektryfikacji tego złoża, co zwiększy efektywność ekonomiczną eksploatacji.

Kamień milowy dla projektu NOAKA

Lotos Norge posiada 15 proc. udziałów w złożu Sleipner zlokalizowanym na Morzu Północnym. Na dzień 31 grudnia 2019 roku pozostałe rezerwy wydobywalne były szacowane dla udziału Lotosu na 11,7 mln boe (z istotną przewagą gazu ziemnego – 73 proc.). W 2019 roku średnie dzienne wydobycie ze złóż Sleipner wynosiło 11,4 tys. boe/dzień dla udziału GK Lotos.Kolejna dobra informacja dla Lotosu to zawarte przez Aker BP i Equinor 11 czerwca br. porozumienie w sprawie warunków komercyjnych realizacji projektu NOAKA (licencji: North of Alvheim, Krafla oraz Askja). Stanowi ono podstawę do rozpoczęcia prac w ramach przygotowania Planu Zagospodarowania Złóż (ang. Plan for Development and Operations, PDO). Przedłożenie PDO do zatwierdzenia władzom norweskim zakładane jest do końca 2022 roku.Rozważana koncepcja zagospodarowania złóż NOAKA zakłada platformę produkcyjną w części południowej obsługiwaną przez Aker BP, bezzałogową platformę w części północnej obsługiwaną przez Equinor oraz kilka platform satelitarnych, które umożliwią podłączenie wszystkich odkrytych złóż w obszarze. Partnerzy planują zastosować tu najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne w celu zapewnienia wysokiej wydajności i niskiej emisji.Porozumienie to jest istotnym kamieniem milowym w celu zagospodarowania złóż. NOAKA będzie jednym z kluczowych projektów rozwojowych na Szelfie Norweskim, z łącznym potencjałem ponad 500 mln boe zasobów wydobywalnych (udział 100 proc.). Dla Lotosu projekt stanowi bazę do długofalowego rozwoju w Norwegii przy współpracy z kluczowymi operatorami na szelfie – AkerBP i Equinorem.Projekt NOAKA znajduje się na Morzu Północnym. Dotyczy zagospodarowania złóż odkrytych w obszarze na północ od Heimdal: Frigg Gamma Delta, Langfjellet, Rind, Fulla oraz Froy, ze średnim udziałem Lotosu na poziomie 10 proc. i operatorem AkerBP, w także złóż Krafla oraz Askja, w których Lotos aktualnie nie posiada udziałów, a których operatorem jest firma Equinor.W 2019 roku w Lotos uczestniczył w odkryciu złoża ropy Liatarnet, będącego największym odkryciem ubiegłego roku w Norwegii, które będzie również mogło być zagospodarowane w ramach projektu NOAKA. Jego wielkość wydobywalna szacowana jest wstępnie w przedziale ok. 80-200 mln boe, co przekłada się na udział Lotosu na poziomie ok. 8-19 mln boe. O znaczeniu tego wydarzenia świadczą statystyki, zgodnie z którymi po 2011 roku nowe odkrycia na Morzu Północnym miały średnio zaledwie 20 mln boe. Obecnie prowadzone są dalsze prace w kierunku określenia oczekiwanej wielkości zasobów i koncepcji zagospodarowania tego złoża.Lotos Exploration & Production Norge (Lotos Norge) prowadzi działalność w dziedzinie poszukiwań i wydobycia węglowodorów na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Należy do Grupy Kapitałowej Lotos Upstream (wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej Lotos), w której odpowiada za realizację strategii segmentu wydobywczego Lotosu na Morzu Północnym i Norweskim.