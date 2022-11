Dotychczasowy sojusznik Moskwy chce zerwać się z łańcucha. Napięcie nagle wzrosło

Kazachstan chce zerwać z uzależnieniem swojego eksportu ropy naftowej od rosyjskiej sieci przesyłowej. Reorientacja transportu surowca nie jest jednak łatwa.

Jeszcze w październiku media światowe obiegła informacja dotycząca testów nowych szlaków transportowych, którymi do Europy miałaby być dostarczana ropa z Kazachstanu.

Szlaki przechodzą m.in. przez kaspijski port Aktau do ropociągu Baku-Tbilisi-Ceyhan w Azerbejdżanie.

Pojawiły się doniesienia o próbach przekierowania eksportu na połączenie kolejowe do gruzińskiego portu Batumi.

Kazachstan dziennie eksportuje około 1,4 miliona baryłek ropy naftowej, co stanowi ponad 1 proc. dostaw na światowe rynki. Większość surowca trafia do portów z wykorzystaniem sieci rosyjskich ropociągów. W obliczu napięcia politycznego w stosunkach między tymi krajami Kazachstan pilnie szuka alternatywnych tras.

Prezydent Kazachstanu Kasym Żomart Tokajew polecił zwiększyć wolumen transportu ropy przez nadkaspijskie porty Aktau i Kuryk do 20 mln ton rocznie.

Trasy te z pomijają Rosję, ale obecnie nie dają możliwości zastąpienia dotychczasowych rozwiązań. Alternatywne drogi mają zbyt małą przepustowość.

Kazachstan planuje inwestycje, które pozwolą uniezależnić się od rosyjskiego przesyłu

W pierwszej dekadzie listopada prezydent Kazachstanu Kasym-Żomart Tokajew polecił firmie państwowej Kazmunaygas, aby biorąc pod uwagę wymogi środowiskowe, rozważyła kwestię budowy dużego magazynu ropy naftowej w nadkaspijskim rejonie Atyrau. Miałoby to ułatwić zwiększenie wolumenu eksportu przez Morze Kaspijskie. Ministerstwu Energii Kazachstanu sugerował prowadzenie negocjacji w sprawie budowy magazynów ropy naftowej z dużymi firmami wydobywczymi.

Wtedy też premier Kazachstanu, Alikhan Smailow, stwierdził, że 1 stycznia 2023 r. kraj rozpocznie eksport 1,5 mln ton ropy ropociągiem Baku-Tbilisi-Ceyhan. Zdradził także, że prowadzone są prace, aby ten eksport zwiększył się do 6-6,5 mln ton. To obecnie ok. 10 proc. całości wywozu ropy. Wskazał, że rozpoczęto już pilotażowe przewozy koleją w kierunku Batumi i Uzbekistanu.

Rosja utrudnia Kazachstanowi eksport ropy na Zachód

Obecnie eksport ropy kazachstańskiej jest niezwykle silnie uzależniony od rurociągu przechodzącego przez Rosję. To tak zwany KTK, który kazachstańską ropę dostarcza do Noworosyjska, rosyjskiego portu nad Morzem Czarnym. W 2021 r. do trzech krajów UE, czyli Włoch, Francji i Holandii, Kazachstan eksportował 31 mln ton ropy, czyli aż 45 proc. całości wywozu tego surowca. Po wybuchu wojny na Ukrainie Rosjanie niejednokrotnie utrudniali Kazachstanowi przesył ropy do krajów UE ropociągiem KTK.

W 2021 r. eksport ropy z Kazachstanu wyniósł 67,6 mln ton, przy czym aż 78,5 proc. tej wielkości zostało dostarczone przez system KTK. Od momentu wybuchu wojny wielokrotnie media światowe obiegały informacje dotyczące coraz to bardziej kuriozalnych powodów, dla których dochodziło do utrudnień eksportu ropy poprzez rurociąg. Kazachstan zmuszony jest więc poszukiwać alternatywnych tras.

Ponadto władze kazachskie może niepokoić także fakt wprowadzenia zachodniego embarga na rosyjską ropę. Ropa w rurociągu KTK jest mieszana z rosyjską, co jest dodatkowym zmartwieniem władz w Astanie, bo taka praktyka może narazić Kazachów na sankcje.

Reorientacja transportu kazachstańskiej ropy nie jest jednak łatwa. Zaletą transportu przez Rosję było to, że towar nie musiał pokonywać wielu granic. Tej przewagi konkurencyjnej nie posiadają szlaki alternatywne. Ponadto w celu sprostania nowym wyzwaniom geopolitycznym, porty nadkaspijskie wymagają zwiększenia przepustowości. Dla przykładu wojna na Ukrainie spowodowała zwiększone zainteresowanie portami w Gruzji. Ich duże obciążenie powoduje jednak, że trudno im przyjmować dodatkowe ładunki.

Więcej komentarzy o Azji na stronie Instytutu Boyma