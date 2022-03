Drony zaatakowały rafinerię. Płoną zbiorniki z ropą

Kolejny atak dronów na saudyjskie instalacje naftowe i rafinerie. Rebelianci przeprowadzili atak na instalacje należące do koncernu naftowego Saudi Aramco.

Kolejny atak dronów na saudyjskie instalacje naftowe i rafinerie w ciągu ostatnich tygodni. Olbrzymia chmura dymu widoczna jest nad zbiornikami w portowym mieście Jeddah.

Jak przekazała francuska agencja AFP jemeńscy rebelianci Huti przeprowadzili atak dronami na instalacje w rafinerii ropy naftowej w portowym mieście Jeddah w Arabii Saudyjskiej. Rafineria należy do koncernu naftowego Saudi Aramco.



Według oficjalnych źródeł rządowych zaatakowana została także rafineria zlokalizowana nieopodal stolicy i inne strategiczne instalacje w Rijadzie. Nie jest wykluczone, że rakiety trafiły w rafinerie zlokalizowaną w niedalekiej odległości od miasta.



Jak do tej pory nie ma oficjalnego stanowiska władz Arabii Saudyjskiej.



Do ataku z wykorzystaniem dronów i rakiet przyznali się przedstawiciele Huti walczący na terenie Jemenu z armią saudyjską. W minionych dniach przeprowadzono kilka podobnych ataków, ale zdaniem przedstawicieli koncernu Saudi Aramco nie miało to wpływu na wielkość eksportu ropy naftowej.