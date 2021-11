Drożyzna na stacjach paliw zostanie z nami na dłużej

Kierowcy z uwagą śledzą prognozy cen ropy, które mogą przynieść upragnioną obniżkę na stacjach paliw. Niestety, najnowsze prognozy, mówiące o spadku cen surowca, nie przyniosą ulgi tankującym. Wszystkiemu winny jest słaby złoty.

Rząd "ureguluje" ceny paliw?

- Głównym czynnikiem wpływającym na ceny paliw, obok notowań ropy, jest kurs walutowy. Osłabiająca się złotówka nie działa na korzyść kierowców. Załóżmy, że spełnią się prognozy MAE i średnioroczna cena ropy utrzyma się w 2022 r. na poziomie 79,40 dol. za baryłkę. Oznaczałoby to, że przy średniorocznym kursie USD/PLN na poziomie 4 zł, średnia cena paliw w kraju - zarówno benzyny, jak i diesla - wynosiłaby 5,85 - 5,9 zł/l, czyli niewiele mniej niż obecnie - wylicza Rafał Zywert, analityk rynku paliw BM Reflex.Oznacza to, że zakładając spełnienie się prognoz MAE i wykluczając jakiekolwiek obniżki pozapaliwowych składników cen paliw, nadziei na tańszą benzynę i diesla można upatrywać praktycznie wyłącznie w mocniejszej złotówce.- Ulgę kierowcom mogłoby przynieść gwałtowne umocnienie złotówki. W obecnej sytuacji każdy spadek kursu USD/PLN o 10 gr przekładałby się na potencjalną obniżkę cen litra paliwa o 11 gr. Jeżeli kurs dolara powróciłby do poziomu 3,70, to za paliwa moglibyśmy płacić mniej o ponad 40 gr/l- wylicza analityk.Zastrzega przy tym, że taki kurs walut musiałby się utrzymać na poziomie średniorocznym, bo chwilowe wahnięcia mają niewielki wpływ na notowania cen paliw.- Jeśli złotówka dalej będzie się osłabiać, to może okazać się, że pomimo spadku cen ropy, paliwa w ogóle nie stanieją - podsumowuje Rafał Zywert.Biorąc pod uwagę fakt, że perspektywy dla złotego nie są najlepsze i zdaniem analityków walutowych kurs naszej waluty pozostanie najprawdopodobniej na niskich poziomach, trzeba pogodzić się z faktem, że do cen na stacjach paliw oscylujących wokół 6 złotych musimy się przyzwyczaić.Cena ropy i kurs walut to oczywiście najważniejsze, ale nie jedyne czynniki cenotwórcze w przypadku paliw. W cenie każdego litra benzyny czy oleju znajduje się szereg pozapaliwowych składników, które również decydują o tym, ile płacimy tankując samochód. Są to podatki, takie jak akcyza, VAT, opłata paliwowa czy emisyjna oraz marża sieci paliwowych.Tu otwiera się zatem obszar do obniżki cen na stacjach, jednak i tu pole manewru jest mocno ograniczone, o czym portalu WNP.PL pisał tutaj: Bój o niższe ceny paliw. Presja rośnie, a rząd nie ma pola manewru W ostatnim czasie pojawił się również doniesienia o pracach nad ustawowym rozwiązaniem, które miałoby wpłynąć na obniżkę cen paliw. Jak ustalił RMF FM, rząd planuje w ramach tarczy antyinflacyjnej, nad którą pracuje, wprowadzenie mechanizmu ograniczającego marże narzucanych przez stacje benzynowe i rafinerie. Takie rozwiązanie oznaczałoby de facto wprowadzenie regulowanych cen na stacjach paliw kosztem koncernów paliwowych. Warto bowiem zaznaczyć, że średnie marże detaliczne w Polsce spadły już ponad 50 proc. i są bardzo niskie.Rząd może sięgnąć również po obniżkę VAT-u, którego stawka wynosi obecnie 23 proc. Biorąc jednak pod uwagę, jak ważnym źródłem dochodu dla budżetu jest ten podatek, raczej nie należy oczekiwać takiego ruchu ze strony rządzących.