Drożyzna na stacjach rozpala emocje. Co stoi za rekordowymi cenami paliw?

Inflacja galopuje, a jednym z głównych winowajców takiego stanu rzeczy są rekordowe ceny paliw. Trwa szukanie winnych paliwowej drożyzny. Warto więc zadać sobie podstawowe pytanie, czy rozumiemy, co wpływa na ceny paliw? Jak zaznacza Piotr Soroczyński, główny ekonomista w Krajowej Izbie Gospodarczej, cena wytwarzania surowca ma prawo kształtować się w zupełnie inny sposób, niż może nam się na pierwszy rzut oka wydawać. Niestety opieramy naszą wiedzę o zbyt ogólne dane, nie analizując szczegółowo sytuacji.

Koszty sprowadzania benzyny wzrosły o ponad 71 proc., a w przypadku diesla - o blisko 60 proc.

Obniżenie cen paliw np. w PKN Orlen mogłoby wpłynąć niekorzystnie na akcjonariuszy.

Mówi się o przedłużeniu tarcz antyinflacyjnych, obniżających VAT między innymi na paliwa.

Wojna na Ukrainie jako czynnik wiodący wzrostu cen

W ostatnich tygodniach ceny paliw stanowią pierwszy temat rozmów. Nic dziwnego, skoro za jeden litr popularnej bezołowiowej płacimy blisko 8 złotych. Należy jednak wziąć pod uwagę kilka czynników kształtujących aktualną sytuację. Głównym jest oczywiście wojna na Ukrainie, która spowodowała, że obecnie za baryłkę ropy trzeba zapłacić 120 dolarów.

Więcej trzeba też płacić za gotowe produkty paliwowe, których sprowadzanie z kierunków wschodnich jest naturalnie ograniczone. Jak podaje w komunikacie prasowym PKN Orlen, koszty sprowadzania benzyny wzrosły o ponad 71 proc., a w przypadku diesla o blisko 60 proc. Jak zaznacza koncern, taki wzrost dotyczy wszystkich krajów w Europie importujących paliwa i wpływa na ceny hurtowe w Polsce, a za nimi także na ceny na stacjach.

Jakie działania może więc podjąć na przykład PKN Orlen, by ceny obniżyć? Część polityków i publicystów sugeruje, że w obliczu rosnących cen paliw Orlen powinien obniżyć ceny, dzieląc się zyskami. Jak sugeruje Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej, jest to zachowanie niosące pewne ryzyka. Sprzedaż paliw poniżej kosztów w przypadku giełdowej spółki, jaką jest Orlen, może być kłopotliwa.

- Coś takiego można by było zrobić, jeśli Orlen byłby na przykład w 100 procentach w rękach Skarbu Państwa i ten wydałby takie polecenie. Natomiast, jeśli jakiś akcjonariusz większościowy, jakim jest państwo, wydałby tego typu polecenie, to polecenie byłoby oczywiście na szkodę innych akcjonariuszy, a czegoś takiego nie wolno robić, tego zabrania prawo i oczywiście namawianie jakiegokolwiek zarządu do tego, żeby zaakceptował stratę na sprzedaży i innych wartości ogólnych, jest kłopotliwe. Oczywiście, takie rzeczy się dzieją, bo firma inwestując, może mieć przez jakiś czas ujemne wyniki, ale to nie jest ten przypadek - zaznacza Piotr Soroczyński.

Nie analizujemy szczegółowo sytuacji

W Polsce w pierwszym kwartale ok. 40 proc. paliw pochodziło z importu. W tym okresie, według danych Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego, zapotrzebowanie na polskim rynku na trzy główne paliwa, czyli benzynę, olej napędowy i LPG, wzrosło o 11 proc. w porównaniu do pierwszego kwartału ubiegłego roku. Przy rosnących kosztach importu gotowych paliw, w związku z ograniczeniem dostaw z Rosji, istotnie wpływa to na kształtowanie się cen paliw w Polsce i Europie.

Orlen powtarza, że konsekwentnie uniezależnia się od dostaw surowca z kierunku wschodniego, obniżając zużycie tańszej, rosyjskiej ropy Urals, na rzecz innych, droższych gatunków. Obecnie zaledwie ok. 30 proc. ropy przerabianej w całej Grupie Orlen pochodzi z Rosji.

Mimo wszystko Polacy wciąż pomstują na wysokie ceny na stacjach benzynowych. Warto więc zadać sobie podstawowe pytanie, czy rozumiemy co wpływa na ceny paliw? Czy podejmowane są odpowiednie działania, by zwiększyć wiedzę w tym zakresie?

Jak twierdzi Soroczyński, trochę za bardzo polegamy na popularnych i prostych zdaniach. - Czasem my, jako społeczeństwo, mamy wrażenie, że wszystko o tym wiemy, bo sobie oglądamy, gdzieś cenę ropy albo cenę dolara. Cena wytwarzania ma prawo się kształtować w zupełnie inny sposób, niż może nam się na pierwszy rzut oka wydawać - tłumaczy.

Zielona polityka Unii Europejskiej w tle

Po pierwsze należy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy polityka unijna ma wpływ na wzrost cen paliw? Jak wiemy, zapowiadane jest między innymi odejście od aut na paliwa kopalne, co może determinować koszty surowca.

Jak mówi Soroczyński, zapowiadane zmiany w użytkowaniu aut jeszcze teraz nie wpływają na ceny tak bardzo istotnie. Owszem, szykujemy się do tego i mocno o tym dyskutujemy, ale to jest przede wszystkim wpływanie na to, jak zachowują się w tej chwili producenci aut.

- Producenci aut, wiedząc, że muszą swoje inwestycje rozliczać w cyklu nastu- lub kilkudziesięcioletnim, bardzo istotnie szykują się do momentu, kiedy nie będą mogli sprzedawać aut napędzanych właśnie paliwami kopalnymi. Oczywiście w tej chwili mają odpowiednie regulacje, muszą w odpowiedni sposób zmniejszać emisyjność i w zasadzie są popychani do tego, by proponować jakieś alternatywne napędy w stosunku do tych spalinowych. Natomiast myślę, że tu nie widać jeszcze istotnego przełożenia na rynek paliw. Na nim odkłada się to, jakie paliwa są w tej chwili dostępne, zwłaszcza przetworzone, jaki surowiec jest dostępny i to są czynniki, które bardziej kształtują rynek paliw, a nie to, że szykujemy się, że za kilkanaście lat nie będziemy mogli rejestrować aut spalinowych - kwituje Piotr Soroczyński.

Czy tarcze antyinflacyjne zostaną przedłużone?

W związku z rosnącą inflacją 1 lutego wprowadzono obniżki stawek VAT, które mają obowiązywać do końca lipca. Objęły one obniżki stawki VAT na żywność do 0 proc., na paliwa do 8 proc VAT. Już teraz mówi się, że wprowadzone tarcze antyinflacyjne mogą zostać przedłużone. O tym, że istnieje takie duże prawdopodobieństwo, mówi także Soroczyński.

- Proszę zauważyć, że cały projekt związany z wprowadzaniem tarczy antyinflacyjnych był szykowany, kiedy były inaczej kształtujące się prognozy inflacji. One były kształtowane wtedy, kiedy wydawało nam się, że inflacja osiągnie swój szczyt w okolicach marca, może kwietnia, a potem zacznie już wyraźnie spadać i nastanie ten moment, kiedy będziemy mogli już wracać do starego układu, poprzednich mechanizmów stawek podatkowych, kiedy inflacja będzie już na zstępującym trendzie. Tak nie jest. Istnieje więc bardzo duże prawdopodobieństwo, że te rozwiązania, związane z tarczami antyinflacyjnymi, będą przedłużane i wydaje się, że może to nastąpić do października, listopada, a może się okazać, że tych przedłużeń będziemy potrzeba więcej i to samo może się stać w kwestii paliw - zaznacza główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej.