Duży dostawca ropy i gazu zapłaci dodatkowy podatek

Harbour Energy niezależna brytyjska spółka paliwowa wydobywająca ropę naftową i gaz ziemny szacuje, że zapłaci ponad 600 milionów dolarów podatku z tytułu osiągnięcia nadzwyczajnych zysków.

Harbour Energy jest największą brytyjską niezależną spółką paliwową zajmującą się wyłącznie eksploatacją złóż naftowych i gazowych zlokalizowanych na Morzu Północnym. W 2022 roku, ze względu na duże zapotrzebowanie na węglowodory i utrzymujące się wysokie ceny na giełdach surowcowych, znacząco zwiększył wydobycie.

W komunikacie firma podała, że średniorocznie w 2022 roku pozyskiwała dziennie 208 tysięcy ekwiwalentu ropy naftowej podczas, gdy rok wcześniej było to tylko 175 tysięcy baryłek. Oznacza to wzrost o 19 procent.

Równocześnie w minionym roku cena ropy Brent wzrosła do 78 dolarów za baryłkę wobec 59 dolarów odnotowanych w 2021 roku. To wpłynęło bezpośrednio na wzrost przychodów do 5,4 miliardów, dolarów w porównaniu z 3,62 miliardami rok wcześniej. Wzrost wyniósł niemal 50 procent.

Harbour Energy zwiększyło wydobycie i zyski, przez co zapłaci dodatkowy podatek

Według wstępnych szacunków spółka szacuje, że zysk netto, przed odliczeniem odsetek od kredytów bankowych, podatków, amortyzacji wzrósł o 71 procent do 4,1 miliardów dolarów.

- Opłata z tytułu odroczonego podatku od nadzwyczajnych zysków osiągniętych ze sprzedaży węglowodorów w Wielkiej Brytanii będzie istotnie wyższa, niż wcześniej szacowana przez nas kwota 600 milionów. Dzieje się tak za sprawą podwyżki w listopadzie ubiegłego roku o 10 procent stawki, która obecnie wynosi 75 procent - podała spółka Harbour Energy w komunikacie giełdowym.

Minister finansów Wielkiej Brytanii Jeremy Hunt kilka tygodni temu powiedział, że wpływy z tytułu nadzwyczajnych dochodów firm paliwowych i energetycznych zostaną niemal w całości przeznaczone na sfinansowanie dodatków do ogrzewania mieszkań.

Firmy wydobywcze podkreślają, że wysokie stawki podatku od nadzwyczajnych zysków ograniczą wydobycie węglowodorów

Jednak firmy wydobywcze podkreślają, że pomimo zapisu pozwalającego na zrekompensowanie części jednorazowego podatku dzięki inwestycjom w brytyjski sektor wydobywczy, pozyskiwanie nowych koncesji staje się nieopłacalne. To może doprowadzić w praktyce do zmniejszenia produkcji ze złóż na Morzu Północnym.

Harbour Energy podała także, że ze względu na niepewność związaną z rynkiem surowcowym i wysokimi podatkami nie zamierza uczestniczyć w postępowaniu przyznawania nowych licencji na wydobycie ropy, które rząd brytyjski zaplanował w pierwszym kwartale 2023 roku.

Dzisiejsze miesięczne kontrakty terminowe na dostawę ropy Brent wyceniane są na około 84,40 dolara za baryłkę.