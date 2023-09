Francuski koncern paliwo-energetyczny ToalEnergies przedstawił zmodyfikowaną strategię, która zakłada zwiększenie wydobycia węglowodorów, a zwłaszcza ropy naftowej, o 2-3 procent w kolejnych latach. Zmianę motywuje niedoborami na rynkach światowych i zmową cenową.

Ze względu na bardzo wysokie notowania ropy naftowej i niedobory gotowych paliw zielona rewolucja chwilowo musi poczekać.

TotalEnergies, w ramach zmodyfikowanej strategii, zamierza w ciągu najbliższych lat zwiększać wydobycie węglowodorów o 2-3 procent rocznie.

Energia odnawialna bez rządowych zachęt przestaje być długoterminowo konkurencyjna dla producentów.

Bardzo wiele wskazuje na to, że ostatnie bardzo wysokie notowania ropy naftowej na światowych giełdach wpłyną bezpośrednio na osłabienie tempa tak zwanej zielonej rewolucji.

Zmowa cenowa Arabii Saudyjskiej i Rosji, częściowo wsparta przez Algierię, Kuwejt, Nigerię i Gabon, doprowadziła do tego, że od kilku tygodni testowane są ceny ropy na poziomie około 100 dolarów za baryłkę. Dzisiejsza cena za baryłkę Brent to 94,7 dolara. Dla porównania rok temu było to około 70 dolarów.

Ograniczenie wydobycia ropy naftowej przez Arabię Saudyjską i Rosją bezpośrednio wpłynęło na wzrost notowań tego surowca na światowych giełdach

Dzieje się tak za sprawą decyzji o obniżeniu dziennego wydobycia o ponad 3 miliony baryłek przez państwa OPEC+ (w tym Arabię Saudyjska i Rosję), czyli czołowych producentów tego surowca na świecie. Dodatkowo do tego dołożyła się zła pogoda ograniczająca produkcję na platformach zlokalizowanych w Zatoce Meksykańskiej oraz remonty ropociągów w Stanach Zjednoczonych.

Na stacjach paliw niemal we wszystkich krajach Unii Europejskiej ceny za litr benzyny i oleju napędowego zbliżyły się do granicy dwóch euro lub wręcz ja przekroczyły. Odczuwają to kierowcy, ale także gospodarka strefy euro, która bardzo powoli wychodzi z kryzysu. O walce z inflacją nie wspominając.

W obliczu takiej sytuacji rządy poszczególnych krajów starają się naciskać na koncerny paliwowe, aby te ograniczyły marżę na sprzedaży lub wręcz handlowały paliwem ze stratą, jak to zaproponował rząd francuski.

Dlatego nie można się dziwić, że koncerny wydobywcze kolejno modyfikują swoje strategie i przynajmniej czasowo zwiększają nakłady na poszukiwania i wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego.

TotalEnergies zamierza w ciągu najbliższych lat zwiększać wydobycie ropy naftowej o 2-3 procent rocznie

Francuski TotalEnergies, w trakcie prezentacji zorganizowanej w Nowym Jorku dla akcjonariuszy i analityków z okazji Dnia Inwestora poinformował, że zamierza zwiększyć produkcję węglowodorów, zwłaszcza ropy naftowej, o 2-3 procent rocznie, z powodu występowania niedoborów rynkowych i manipulowaniem wydobyciem.

Produkcja gazu w najbliższych pięciu latach ma wzrosnąć dzięki projektom, które zostaną zrealizowane w ramach wydobycia i transportu skroplonego gazu LNG w Katarze, Papui-Nowej Gwinei, Stanach Zjednoczonych, Mozambiku, ale także docelowo z podmorskich złóż na granicy Libanu i Izraela.

Z kolei dodatkowa ropa naftowa pochodzić będzie z nowych przedsięwzięć w Brazylii, rejonie Zatoki Meksykańskiej, Iraku i Ugandzie. Ponadto sukcesem zakończyły się niedawno próbne odwierty na szelfie morskim w Namibii i Surinamie. Już w 2028 roku te dwa kraje powinny dać ponad 3 miliardy dolarów z dodatkowej produkcji.

Nowe złoża już są na etapie przygotowania do eksploatacji

Obecnie francuski koncern produkuje dziennie około 2,5 miliona baryłek ekwiwalentu ropy naftowej, co oznacza niewielki spadek wydobycia w stosunku do roku minionego.

- Nadal będziemy inwestować i rozwijać swoją działalność związaną z ropą i gazem. Ta strategia pozwoli firmie osiągnąć najwyższy wzrost produkcji do końca dekady - powiedział prezes TotalEnergies Patrick Pouyanne.

W przypadku energii ze źródeł odnawialnych zaczyna pojawiać się coraz więcej wątpliwości co do długoterminowej rentowności tych inwestycji. Brak dopłat i zachęt finansowych może wpłynąć na to, że nastąpi osłabienie tempa zmian.

W 2030 roku grupa zamierza zwiększyć produkcję energii elektrycznej do ponad 100 terawatogodzin rocznie, co oznaczać będzie konieczność zwiększenia nakładów do 4 miliardów dolarów w skali roku.

TotalEnergies po pierwszym półroczu 2023 miał przychody na poziomie 51,5 miliarda dolarów wobec 74,8 miliarda w analogicznym okresie rok wcześniej, a skorygowany zysk netto koncernu wyniósł 4,95 miliarda dolarów.