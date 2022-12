Dwa lata i ponad pół miliarda dolarów. Tak Węgrzy planują rzucić rosyjską ropę

Europa zrywa z rosyjskimi surowcami, choć nie w równym tempie. Węgrzy deklarują, że chcą uniezależnić się od ropy z Rosji, jednak potrzebują na to więcej czasu. I pieniędzy. - Do końca 2025 r. będziemy gotowi, by całkowicie zerwać z ropą z Rosji - mówi WNP.PL wiceprezes MOL.

Nie możemy z dnia na dzień zrezygnować z rosyjskiej ropy - przekonuje węgierski MOL.

Węgrzy tłumaczą, że nie mają możliwości zapewnienia wystarczającej ilości surowca z alternatywnych kierunków. Rurociąg Adria, który może transportować surowiec z terminalu w chorwackim Omišalju, ma obecnie niewystarczającą przepustowość, by pokryć zapotrzebowanie.

Kolejnym wyzwaniem, oprócz zapewnienia dostaw nierosyjskiej ropy, są kwestie technologicznego przygotowania węgierskich rafinerii do przerobu nowych gatunków ropy. MOL chce przestawić swoje zakłady na inne niż rosyjska ropę w ciągu dwóch lat. Wyda na to 500-700 mln dol.

5 grudnia 2022 r. weszło w życie unijne embargo na rosyjską ropę, które obejmuje dostawy realizowane drogą morską. Import ropociągowy został wyłączony z embarga, głównie za sprawą nacisków państw, pozbawionych dostępu do morza i możliwości importu surowca tą drogą. Mowa o Czechach, Słowacji i Węgrzech, które uzależnione są od dostaw rurociągiem Przyjaźń.

Wyjątek w unijnych sankcjach spotkał się z krytyką innych członków UE, w tym Polski, którzy obawiają się nierównej konkurencji ze strony państw, które wciąż będą korzystać z rosyjskiej, znacznie tańszej obecnie ropy. Obecnie dyferencjał, czyli różnica w cenie między rosyjską ropą Urals i amerykańską Brent wynosi prawie 25 dol.

Polska i Niemcy deklarują rezygnację z dostaw ropy rosyjskiej. Węgrzy potrzebują więcej czasu

Dlaczego w czasie, gdy Niemcy i Polska deklarują, że kończą z uzależnieniem od rosyjskiej ropy, Węgrzy mówią, że nie jest to obecnie możliwe i po prostu nie są w stanie dostosować się do unijnego embarga na rosyjską ropę.

- Nie możemy z dnia na dzień zrezygnować z rosyjskiej ropy. Powodów jest wiele, od braku możliwości zapewnienia wystarczającej ilości surowca z alternatywnych kierunków, po dostosowanie naszych rafinerii do przerobu innych niż rosyjski gatunków ropy - mówił podczas spotkania z dziennikarzami Viktor Sverla, dyrektor ds. strategii w MOL Group.

Zwraca przy tym uwagę, że Węgry, nie mając dostępu do morza, mają znacznie ograniczone możliwości dywersyfikacji kierunków dostaw surowca.

Węgierskie rafinerie są uzależnione od rosyjskiej ropy, alternatywą jest Adria

MOL posiada obecnie 3 rafinerie, które w różnym stopniu uzależnione są od rosyjskiego surowca. W najlepszym położeniu jest chorwacka rafineria MOL w Rijece, która dzięki swojemu położeniu nie tylko ma dostęp do surowca sprowadzanego drogą morską, ale także pod względem technologicznym jest gotowa do przerobu innych gatunków ropy niż Urals.

Kolejne dwie rafinerie węgierskiego koncernu – w Bratysławie na Słowacji i w Százhalombatta na Węgrzech, znajdują się w o wiele gorszym położeniu. Wciąż są uzależnione od dostaw rosyjskiej ropy, która na Węgry trafia południową nitką rurociągu Przyjaźń i następnie jest transportowana na Słowację.

Obecnie prawie 70 proc. przerabianego w tych rafineriach surowca pochodzi właśnie z tego kierunku. Alternatywą dla nich jest rurociąg Adria, który może transportować surowiec z terminalu naftowego w chorwackim Omišalju.

Jednak, na co zwracają uwagę przedstawiciele MOL-a, przepustowość Adrii na węgierskim odcinku (10 mln ton) uniemożliwia obecnie jednoczesne zaspokojenie pełnych mocy przerobowych rafinerii MOL w Bratysławie (6,1 mln ton) i Budapeszcie (8 mln ton). Dlatego, by mówić o dywersyfikacji dostaw ropy do rafinerii na Węgrzech i Słowacji, konieczne jest zwiększenie jego przepustowości.

Jak tłumaczył podczas spotkania z dziennikarzami Zsolt Huff, wiceprezes MOL ds. segmentu downstream, można to osiągnąć nie tylko przez kosztowną rozbudowę rurociągu, ale także poprzez zwiększenie prędkości przesyłu, co pozwoli na transportowanie większej jego ilości.

- Tu jednak decyzje należą do operatora rurociągu Adria, którym jest chorwacka firma JANAF. Nie do nas - podkreślał podczas spotkania z dziennikarzami Zsolt Huff, wiceprezes MOL ds. segmentu downstream.

Pół miliarda dolarów potrzeba na porzucenie rosyjskiej ropy

Kolejnym wyzwaniem, oprócz zapewnienia dostaw nierosyjskiej ropy, są kwestie technologicznego przygotowania samych rafinerii do przerobu nowych gatunków ropy.

- Nasze rafinerie zostały zaprojektowane do przerobu rosyjskiego typu ropy Urals. Przestawienie ich na inne gatunki również będzie wymagało czasu i inwestycji - wskazywał Zsolt Huff. Według jego szacunków mowa o inwestycjach rzędu 500-700 mln dol.

- Do tego dochodzą kłopoty z łańcuchami dostaw. Niezbędne do modernizacji rafinerii surowce, takie jak stal, czy komponenty są trudno dostępne i ich skompletowanie też zajmuje czas - dodał Viktor Sverla, dyrektor ds. strategii w MOL Group.

Zakres prac jest szeroki – to ok. 12 projektów inwestycyjnych planowanych w węgierskiej rafinerii MOL, 12 projektów w słowackim zakładzie i kolejnych kilka w obszarze logistyki.

- Obecnie trwają analizy wszystkich projektów. Finalna decyzja inwestycyjna ma zapaść w połowie przyszłego roku - wyliczał Zsolt Huff.

Realizacja tych wszystkich inwestycji ma zająć Węgrom kolejne dwa lata.

- Do końca 2025 r. będziemy gotowi, by całkowicie zerwać z ropą z Rosji - podsumował wiceprezes MOL.

MOL chce przeznaczyć 4,5 mld dol. na transformację biznesu

To największe wyzwanie, z jakim mierzą się tu i teraz Węgrzy. Jednak – jak zapewniali podczas spotkania z dziennikarzami przedstawiciele MOL – koncern nie porzuca swojej długoterminowej strategii, której celem jest transformacja biznesu w zeroemisyjnym kierunku.

Zgodnie ze zaktualizowaną w 2020 r. strategią, MOL chce do 2030 roku zmniejszyć emisje CO2 firmy w 1. i 2. zakresie o 30 proc., w czym pomóc ma m.in. CCS, zielony wodór, a także wdrożenie niskoemisyjnej gospodarki obiegu zamkniętego.

Realizacja tych planów według szacunków koncernu MOL pochłonie do 2030 r. 4,5 mld dol.

Na razie jednak MOL zarabia na przerobie rosyjskiej ropy. Koncern podniósł właśnie prognozę całorocznego wyniku do 4,1-4,4 mld dol. i to mimo niekorzystnego wpływu na wynik firmy urzędowej regulacji cen paliw i podatków nadzwyczajnych tzw. windfall tax.