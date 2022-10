Dyskusja o fuzji Orlenu i PGNiG w oparach absurdów i poezji

Przejęcie PGNiG przez Orlen budzi sporo dyskusji. Tym razem tematem zajął się Parlamentarny Zespół ds. Bogactw Naturalnych i Aktywów Narodowych.

Połączenie PGNiG i Orlenu budzi wiele sprzeciwu.

Stronnicy fuzji mówią o większych możliwościach nowej firmy.

Przeciwnicy twierdzą, że fuzja grozi utratą kontroli nad kopalinami.

Niestety podczas dyskusji podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Bogactw Naturalnych i Aktywów Narodowych konkretów padło bardzo mało, a cała wymiana zdań nie miała głębszego sensu. Warto ją jednak opisać, bo dość dobrze ilustruje, jakie namiętności budzi fuzja i jakie wokół niej pojawiają się dziwne nieraz głosy.

Najpierw o aktorach spektaklu. Organizatorami spotkania w Sejmie byli posłowie Konfederacji, którzy chcieli wysłuchać ekspertów.

Tych reprezentowali z jednej strony inżynier Krzysztof Tytko i Teresa Adamska. Tytko to prezes Obywatelskiego Komitetu Obrony Polskich Zasobów Naturalnych. Były dyrektor kopalni węgla kamiennego Czeczot.

Adamska to także inżynier obecnie m.in. ekspert instytutu Spraw Obywatelskich. Oboje wątpią w celowość fuzji, która powinna być prowadzona, według nich, inaczej. Ich zdaniem sam proces grozi utratą przez państwo kontroli nad ogromnym bogactwem narodowym w postaci złóż.

Ich adwersarzami byli Piotr Maciążek, doradca strategiczny branży energetyczno – paliwowej i dr Dawid Piekarz, wiceprezes Instytutu Staszica, w przeszłości rzecznik Orlenu. Obaj panowie bronili fuzji.

Wszyscy zgodzili się co do fuzji, ale szkopuł tkwi w szczegółach

Dyskusję rozpoczęli eksperci - Piotr Maciążek i Dawid Piekarz - którzy argumentowali sens fuzji paliwowych koncernów Jednak temperaturę w sali posiedzeń podniósł inż. Tytko, który zaczął mocnym akcentem poetyckim. Zaprezentował swoją przeróbkę wiersza „Bagnet na broń” – Władysława Broniewskiego. Tym razem wrogiem nie byli Niemcy, ale sposób przeprowadzenia fuzji.

Według Tytko fuzja choć ma sens jest robiona źle, a nawet fatalnie. Według niego integratorem miał być PGNiG. I pierwszą spółką do przejęcia miałaby być Energa. Później Lotos, kopalnie w tym LW Bogdanka i w końcu PKN Orlen.

Dlaczego tak? Bo zdaniem Tytko, tylko w ten sposób skarb państwa zachowałby dominująca rolę w takim podmiocie.

O zalecie takiego łączenia spółek była przekonana także Teresa Adamska. Według niej oprócz faktu kontroli nad podmiotem, atutem w ten sposób przeprowadzonej fuzji byłaby zachowana kontrola nad zasobami surowcowymi. Według niej i Tytko istnieje bowiem ryzyko, że firma może być przejęta, a wówczas Polacy stracą wielomiliardowej wartości złoża i zasoby.

Poetycka odpowiedź eksperta nie rozwiała obaw przeciwników fuzji

Na obawy odpowiadali eksperci, oceniający wypowiedź Tytko. Tu także pojawiła krótka fraszka, tym razem autorska Piotra Maciążka.

"Kłamstwa był to strumień świadomości, lecz teraz konkret na sali zagości" - rozpoczął Maciążek.

Odrzucił on argument jakoby fuzja powodowała utratę przez skarb państwa kontroli nad nowym podmiotem – skoro bezpośrednio MAP będzie dysponował aż 49 proc. akcji nowej spółki. Co więcej, wraz ze spółkami zależnymi będzie to nawet ponad 50 proc.

Maciążek zadeklarował, że już wcześniej chciał wyjaśnić z Tytko pewne głoszone przez niego kwestie, ale nie bardzo mógł się skontaktować, bo jedyny kontakt, do którego dotarł, to rosyjska platforma "W kontaktie".

Kwestii właścicielskich bronił także Dawid Piekarz. Zajął się również sprawami dotyczącymi koncesji i możliwością hipotetycznego przejęcia nowego podmiotu przez wrogą siłę. - Przejęcie spółki nie oznacza przejęcia koncesji. To jak autostradowy bilet, pozwala on przejechać autostradą, ale nie daje nam prawa do własności autostrady – tłumaczył Piekarz. Czy to porównanie dotarło, wydaje się wątpliwe.

Koncesja nie oznacza utraty kontroli przez Państwo nad złożem

Co ciekawe o zasoby najbardziej obawiała się Teresa Adamska. Zauważyła, że przejmując prawo do wydobycia konkretnej kopaliny, właściciel ma także prawa do kopalin towarzyszących. Według Adamskiej może to oznaczać, że przejmując kontrolę nad nowym podmiotem możemy utracić, prawa do innych kopalin.

Niestety nikt nie sprostował tego, a szkoda, bo z definicji kopalina współwystępująca w granicach lub bliskim sąsiedztwie złoża kopaliny głównej to taka, która może być eksploatowana równolegle z kopaliną główną, ale nie kwalifikuje się do samodzielnej eksploatacji. Czyli, owszem przy wydobyciu ropy możemy wydobywać kondensat, czy gaz ziemny, ale sól, czy tlenki metali już nie.

Jednym z ostatnich głosów była wypowiedź Tytko, który wezwał szefa Ministerstwa Aktywów Państwowych Jacka Sasina, by zamiast prowadzić do fuzji, majątek przekazać w ręce 45 mln Polaków – tak duża liczba to także Polacy z zagranicy.

Posiedzenie zespołu parlamentarnego z udziałem Krzysztofa Tytki wpisuje się w jego akcję blokowania fuzji z Orlenem przed zbliżającym się walnym zgromadzeniem akcjonariuszy PGNiG. Jednak i tym razem zabrakło merytorycznych argumentów.

