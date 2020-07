Dzięki połączeniu z Lotosem Orlen będzie kupował ropę taniej

Dzięki połączeniu z Lotosem Orlen będzie kupował ropę po bardziej atrakcyjnych cenach - powiedział we wtorek prezes Orlenu Daniel Obajtek. Wskazał, że integracja to także optymalizacja kosztów i większe możliwości inwestycyjne.

KE poinformowała we wtorek, że zatwierdziła przejęcie Grupy Lotos przez PKN Orlen. Zatwierdzenie uzależniono od pełnego wywiązania się ze zobowiązań przedstawionych przez Orlen.

Chodzi m.in. o sprzedaż 30 proc. udziałów rafinerii Lotos i 80 proc. stacji paliw Lotosu.

Komisja Europejska zgłosiła formalne zastrzeżenia w sprawie przejęcia Grupy Lotos przez Orlen nieco ponad trzy miesiące temu. Wynikało to z obaw, że połączenie dwóch spółek, które jako jedyne zajmują się w Polsce rafinacją ropy naftowej może m.in. zaszkodzić konkurencji na rynkach hurtowej i detalicznej sprzedaży paliwa.



Obajtek przypomniał, że Orlen ma aktywa nie tylko w Polsce, ale także na Litwie i w Czechach.



- Więc czym więcej będziemy tej ropy kupować dla tego regionu, będziemy mieć bardziej atrakcyjne ceny. To jest efekt skali, to jest optymalizacja w tym przypadku i to jest proces, który wszystkim nam się opłaci - powiedział szef Orlenu w TVP Info.



Zaznaczył, że o fuzji PKN Orlen i Lotosu była mowa od 22 lat, ale nie było odwagi, by ją przeprowadzić.

- Tak są kształtowane inne koncerny, że takie fuzje już mają zdecydowanie za sobą - powiedział.

Dodał, że klienci obu spółek na razie będą kupować paliwo pod szyldami Orlenu i Lotosu.



- Ale oczywiście doprowadzimy do pełnej integracji, która musi nastąpić. Po to chcemy nabyć następny koncern, by zrobić integrację, by zrobić wspólne zakupy, by zoptymalizować koszty, byśmy nie dublowali się w przypadku inwestycji - wyjaśnił.

Dodał, że chodzi o budowanie silnego koncernu, który będzie miał zdecydowanie większe możliwości inwestycyjne, który będzie nie tylko oddziaływał mocno na polską gospodarkę, ale też budował swoją siłę na innych rynkach. Zaznaczył, że do opracowania i zastosowania na rynkach nowych technologii potrzeba bardzo wysokich wydatków, połączonych sił.



Przeczytaj: Notowaniom Orlenu zaszkodziło raczej PGNiG niż Lotos

Odniósł się także do informacji o podpisaniu listu intencyjnego dotyczącego przejęcia przez Orlen PGNiG.



- To jest bardzo ważny moment w historii polskiego biznesu, to jest budowa czempiona europejskiego, mocnej firmy, która będzie miała generalnie bardzo ważne zadanie. Ta firma musi bardzo mocno inwestować - zaznaczył.

Mówił o budowie firmy multienergetycznej służącej przeprowadzeniu w Polsce transformacji energetycznej.



- Załóżmy, z niskoemisyjnych źródeł wytwarzania do zeroemisyjnych źródeł wytwarzania. Taka transformacja energetyczna kosztuje i do tego musimy być połączonym, zintegrowanym koncernem, musimy być połączeni, jeżeli chodzi o ropę i gaz - powiedział.