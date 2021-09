Ekologiczne inwestycje w Orlen Południe na końcowym etapie realizacji

Orlen Południe rozpocznie w listopadzie produkcję ekologicznego glikolu propylenowego w budowanej tam największej w Europie instalacji tego typu. W ramach inwestycji, także w tym roku, ruszy również pierwszy w Polsce hub wodorowy oferujący wodór wysokiej czystości do zasilania ogniw paliwowych.

PKN Orlen, informując w czwartek o inwestycjach swej spółki zależnej Orlen Południe, która posiada zakłady w Trzebini i Jedliczu, podkreślił, iż przedsięwzięcia te wspierają realizację strategii koncernu i jego grupy kapitałowej do 2030 r. w obszarze nisko i zeroemisyjnej energetyki.

PKN Orlen zapowiedział, że "Orlen Południe jako pierwszy w Polsce będzie wdrażać paliwo wodorowe".

"Już w listopadzie ruszy produkcja ekologicznego glikolu propylenowego w największej w Europie instalacji tego typu, którą buduje spółka z Grupy Orlen, Orlen Południe. Jej zdolności wytwórcze wyniosą 30 tys. ton rocznie, co oznacza, że spółka pokryje aż w 75 proc. krajowe zapotrzebowanie na ten produkt" - zapowiedział PKN Orlen.



Koncern zaznaczył jednocześnie, iż dodatkowo, w ramach tej inwestycji, jeszcze w tym roku zostanie oddany do użytku pierwszy w Polsce hub wodorowy "oferujący wodór wysokiej czystości do zasilania ogniw paliwowych o zdolności produkcyjnej ponad 350 ton czystego wodoru rocznie".

Jak wyjaśniono w informacji, glikol propylenowy to bioprodukt, czysty i bezpieczny dla środowiska, wykorzystywany m.in. w medycynie, kosmetyce, przemyśle spożywczym i farmaceutycznym - według PKN Orlen, z końcem tego roku Orlen Południe będzie wytwarzać 30 tys. ton ekologicznego glikolu rocznie, czyli aż o 10 tys. więcej od jedynej takiej instalacji w Europie, która zlokalizowana jest w Belgii.

"Skutecznie realizujemy inwestycje, które nie tylko zapewnią dynamiczny rozwój Grupy Orlen w strategicznych obszarach, ale realnie wzmocnią polską gospodarkę. Finalizacja instalacji do produkcji ekologicznego glikolu oznacza rozwój zakładu produkcyjnego i nowe miejsca pracy" - podkreślił prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie koncernu.

Według niego, przekształcanie Orlen Południe w nowoczesną biorafinerię to ważny element strategii Grupy Orlen, która przewiduje nakłady inwestycyjne na poziomie 30 mld zł w zrównoważony wzrost.



"Ten obszar będzie też wspierać rozwój paliw alternatywnych, w tym wodoru" - ocenił Obajtek. Jak dodał szef PKN Orlen, "właśnie w Trzebini powstaje wytwórnia wodoru, która jest integralną częścią instalacji do produkcji zielonego glikolu i również rozpocznie pracę w listopadzie".



Koncern przypomniał, że budowa instalacji ekologicznego glikolu propylenowego rozpoczęła się w Trzebini jesienią 2019 r. i zapewnił, że inwestycja realizowana jest zgodnie z harmonogramem - po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie oraz pozwolenia zintegrowanego na początku września rozpoczął się rozruch technologiczny kompleksu.

"Nowa inwestycja ugruntuje pozycję Orlen Południe jako ważnego przedsiębiorstwa i pracodawcy. Spółka zatrudnia już ponad 650 osób, z czego przeszło połowę właśnie w trzebińskiej rafinerii. Dzięki tej inwestycji utworzono kolejnych kilkadziesiąt miejsc pracy. Spółka poszukiwała inżynierów, specjalistów i operatorów do pracy na instalacji. W kwietniu zakończyły się wszystkie etapy rekrutacji" - wyjaśniono w komunikacie.

"Roczna produkcja wodoru wyniesie 16 mln Nm3. 75 proc. zostanie wykorzystane do wytwarzania glikolu. Pozostałe 25 proc. - 4 mln Nm3 od razu znajdzie zastosowanie jako paliwo w transporcie" - przekazał koncern. Dodał, iż Orlen Południe będzie produkować ok. 45 kg/h wodoru jakości paliwowej.

Jak zaznaczył PKN Orlen, wodór jakości paliwowej wykorzystywany będzie w głównej mierze jako paliwo w transporcie miejskim. Koncern wspomniał przy tym, iż dotychczas podpisał 14 listów intencyjnych w na rzecz rozwoju transportu bezemisyjnego w Polsce z samorządami i miejskimi spółkami, będącymi potencjalnymi odbiorcami wodoru, a w ramach współpracy z PESA Bydgoszcz planuje także zakup nowoczesnej lokomotywy, która będzie pierwszym w Polsce pojazdem szynowym wykorzystującym napęd wodorowy.