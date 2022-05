Ekopol wciąż celuje w główny parkiet GPW. Problemem kapitalizacja

Ekopol Górnośląski bije kolejne swoje rekordy w wynikach.

Niepewna sytuacja na rynku paliwowym napędza biznes, bo im wyższe koszty, tym autorska technologia firmy Mikrostacje.pl staje się atrakcyjniejsza. Wciąż jednak główny cel - przejście z Newconnect na główny parkiet GPW - wydaje się odległy z powodu zbyt niskiej kapitalizacji firmy. W rozmowie z WNP.PL prezes Ekopolu Andrzej Piecuch tłumaczy, jak chce go osiągnąć.

Autorska technologia Mikrostacje.pl stanowi ponad 46 proc. przychodów Ekopolu i ma największe znaczenie zarówno w strukturze przychodów, jak i zysków.

Jednak firma z Radzionkowa nie poprzestaje na branży paliwowej i dywersyfikuje działalność w segmencie fotowoltaicznym i deweloperskim.

Jak mówi WNP.PL prezes Ekopolu Górnośląskiego Andrzej Piecuch, celem firmy wciąż pozostaje przejście na główny parkiet warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, tu jednak problemem wciąż jest zbyt niska kapitalizacja firmy.

Ekopol Górnośląski działa od ponad 30 lat w branży paliw płynnych. Początkowo firma skupiała się na dystrybucji oleju napędowego i benzyny, a także sprzedaży zbiorników na paliwa płynne. Teraz swoją działalność opiera głównie na badaniach, rozwoju oraz sprzedaży technologii do zarządzania gospodarką paliwową przedsiębiorstw, lokalizacją floty firmowej czy rejestracją czasu pracy pracowników. Tę zmianę widać w wynikach finansowych.

Mikrostacje napędzają biznes Ekopolu

Jak wynika z danych za I kwartał 2022 r., autorska technologia Mikrostacje.pl stanowi ponad 46 proc. przychodów Ekopolu i ma największe znaczenie zarówno w strukturze przychodów, jak i zysków. Przypomnijmy, że w pierwszych trzech miesiącach tego roku Ekopol wypracował zysk netto na poziomie 1,5 mln zł, notując tym samym wzrost o prawie 130 proc. rdr. Zdecydowanej poprawie uległ także wskaźnik EBITDA oraz przychody netto, które wyniosły 2,2 mln zł oraz 77 mln zł, dając tym samym dynamikę wzrostu w wysokości 93 i 53 proc.

- Prace nad naszą technologią Mikrostacje.pl rozpoczęliśmy 10 lat temu i w tym czasie udało nam się zbudować biznes informatyczny, swoisty bank, w którym walutą rozliczeniową jest olej napędowy. Obecnie mamy ok. 1,5 tys. klientów, którzy korzystają z tej technologii. To firmy zarządzające łącznie flotą ponad 30 tys. samochodów i z dużą dozą pewności mogę powiedzieć, że po wdrożeniu naszej technologii oszczędzają nie mniej niż 10 proc. na obrocie paliwa. Są to oszczędności generowane nie tylko na kontroli przepływu paliwa, pozwalającej wyeliminować wszelkie nieprawidłowości i ubytki w obrocie, ale także na całej papierologii z tym związanej. Nasza technologia rejestruje ilość tankowanego paliwa, jego poziom w baku, dzięki czemu kierowca nie musi wypełniać żadnych dokumentów - mówi Andrzej Piecuch, prezes spółki Ekopol Górnośląski Holding.

Na czym polega ta technologia? Jak tłumaczy prezes, Ekopol zdejmuje z firm problem zaopatrzenia w paliwa. Firma zapewnia klientowi zbiornik z dystrybutorem, z którego może korzystać, jak z prywatnej stacji paliw. Jednak najważniejsza jest tu technologia, która zarządza całym procesem obrotu paliwami. Dzięki niej firma nie musi kontrolować poziomu paliwa w zbiorniku i zamawiać go. Dba o to właśnie wspomniana technologia.

- Przedsiębiorcy, którzy z nami współpracują, nie mają żadnych papierów, bo nasza technologia pozwala nie tylko na monitorowanie przepływu paliw w przedsiębiorstwie, ale także daje możliwości zarządzania czasem pracy zatrudnionych, urlopami, zwolnieniami. Technologia, dzięki temu, że na każdym kroku pozwala śledzić działania samochodów, pracowników, daje wymierne oszczędności, zwłaszcza w dużych przedsiębiorstwach. Jako przykład mogę podać jedną z największych firm komunalnych w Polsce, która po wdrożeniu technologii mikrostacji, mogła zredukować cały, kilkudziesięcioosobowy dział eksploatacyjny do jednej osoby - informatyka, który zarządza oprogramowaniem - wyjaśnia Andrzej Piecuch.

Ile kosztują mikrostacje? Jak tłumaczy prezes firmy, Ekopol pobiera opłatę abonamentową za korzystanie z technologii.

- Jeszcze 5 lat temu opłata wynosiła w granicach 70-80 proc. najniższej płacy krajowej. Teraz to jest 6 proc. Dodatkowo należy podkreślić, że wykorzystujemy sprzęt, którym już dysponuje firma, taki jak telefony komórkowe czy urządzenia GPS. Nie trzeba dodatkowych nakładów - wyjaśnia.

Klientami Ekopolu w większości przypadków są firmy transportowe, budowlane i logistyczne. Ale z mikrostacji korzystają także takie firmy, jak Tauron czy Arcelor Mittal. Technologia obsługuje obecnie także przekop tunelu pod Świną w Świnoujściu.

Rosnące ceny paliw sprzyjają biznesowi

Aktualna, niepewna po wybuchu wojny w Ukrainie sytuacja na rynku paliwowym na razie nie martwi firmy.

- Współpracujemy z różnymi dostawcami. Naszymi partnerami są i Orlen, i Lotos, ale też Slovnaft i firmy sprowadzające produkty naftowe z całego świata, takie jak Unimot. Potrafimy dywersyfikować dostawy, dlatego ewentualne embargo na paliwa z Rosji nie wzbudza naszego strachu - mówi Andrzej Piecuch. - Co więcej, rosnące ceny paliwa mogą działać na naszą korzyść, gdyż im wyższe będą koszty dla przedsiębiorcy, tym nasza technologia staje się atrakcyjniejsza - dodaje.

Nie tylko paliwa

Ekopol dywersyfikuje swój biznes, stawiając obok dystrybucji paliw także na działalność deweloperską i fotowoltaikę, którą włącza do technologii Mikrostacji.pl.

- Nie chcemy trzymać na kontach wypracowanej nadwyżki finansowej, dlatego inwestujemy w nowe segmenty. Oprócz fotowoltaiki, którą oferujemy w ramach naszych mikrostacji, budujemy także osiedle w Ptakowicach, nieopodal Katowic. Co ważne inwestycję realizujemy wyłącznie ze środków własnych, bez kredytów bankowych i wkładu własnego nabywców. Chcemy sprzedawać gotowe domy - tłumaczy Andrzej Piechuch.

Przy realizacji inwestycji budowy osiedla domków jednorodzinnych Ekopol na razie nie cierpi z powodu boomu na rynku materiałów budowlanych.

- Zabezpieczyliśmy odpowiednio wcześniej materiały budowlane, dlatego aktualna sytuacja na rynku nie spowoduje wzrostu cen naszych nieruchomości - dodaje.

Na celowniku główny parkiet GPW

Firma pokazała dobre wyniki po I kwartale 2022 r. 77 mln zł przychodów (o 53 proc. więcej rdr), o 93 proc. wyższa EBITDA w wysokości 2,2 mln zł i o 130 proc. wyższy zysk netto, który w I kwartale 2022 r. wyniósł 1,5 mln zł. To pozwala na odważne prognozy na cały rok.

- Chcemy znacząco poprawić wynik z zeszłego roku i pierwszy kwartał pokazał, że to się uda - mówi Andrzej Piecuch.

Ekopol wciąż ma także ambicje przejścia na główny parkiet GPW z tzw. małej giełdy NewConnect, na której firma jest notowana od 2008 r. Warunkiem tego jest jednak osiągnięcie kapitalizacji spółki na poziomie ok. 60 mln zł. 11 maja jedna akcja Ekopolu wyceniana była na 10,5 zł, co daje kapitalizację na poziomie ok. 26,4 mln zł.

- Są dwie drogi realizacji tego celu: emisja kolejnych akcji, czego nie chcemy robić, albo wzrost wartości spółki. Moim zdaniem inwestorzy muszą nas poznać i zobaczyć w nas firmę dobrze zorganizowaną, z własną technologią, mającą swój unikalny pomysł na biznes. Wtedy uda nam się dojść do poziomu 20 zł za jedną akcję, co pozwoli wejść na rynek główny GPW - wylicza Andrzej Piecuch.

Jak dodaje, jeśli w ciągu roku, dwóch lat to się nie uda, dopiero wówczas firma będzie analizować opcję dodatkowych emisji akcji i zwiększenia tą drogą kapitalizacji.