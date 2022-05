Ekopol zwiększył zysk i przychody w I kwartale

Ekopol Górnośląski Holding, dostawca technologii do zarządzania gospodarką paliwową przedsiębiorstw, odnotował w I kwartale 2022 r. ponad 1,5 mln zł zysku netto. To wzrost o blisko 130 proc. w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego. Przychody netto firmy w tym czasie były wyższe o 53 proc. i osiągnęły wartość ponad 77 mln zł, natomiast EBITDA wyniosła ponad 2,2 mln zł, rosnąc 93 proc. rdr.

Jak tłumaczy Ekopol, dobre wyniki to w głównej mierze zasługa autorskiej technologii Mikrostacje.pl.

- Bardzo nas cieszy, że przedsiębiorcy zaczęli dostrzegać korzyści, jakie niesie dla nich nasza autorska technologia Mikrostacje.pl, co możemy obserwować poprzez wzrost liczby użytkowników korzystających z tej usługi i co również znajduje odzwierciedlenie w strukturze zarówno przychodów, jak i zysków naszej spółki. Mikrostacje.pl generują bowiem dla nas największe przychody i zyski. Jesteśmy dumni z tego, że jest to w całości nasza autorska technologia, dotychczas niespotykana na rynku, i która cieszy się coraz większym uznaniem wśród przedsiębiorców – komentuje Andrzej Piecuch, prezes firmy Ekopol Górnośląski Holding.

Na koniec I kwartału 2022 r. Ekopol osiągnął zysk netto na poziomie 1,5 mln zł, notując tym samym wzrost o prawie 130 proc. rdr. Zdecydowanej poprawie uległ także wskaźnik EBITDA oraz przychody netto, które wyniosły 2,2 mln zł oraz 77 mln zł, dając tym samym dynamikę wzrostu w wysokości 93 i 53 proc.

Spółka podkreśla, że rekordowe wyniki zawdzięcza w dużej mierze rozwinięciu strategii skupionej na zwiększeniu znaczenia ich autorskiej technologii Mikrostacje.pl. Wzrost liczby jej użytkowników w I kwartale w porównaniu z I kwartałem 2021 r. zwiększył się o 185 proc. Innowacyjne rozwiązanie spółki odpowiada za ponad 46 proc. jej przychodów i jest odnogą działalności Ekopolu, która stanowi największe znaczenie zarówno w strukturze przychodów jak i zysków.

- Bardzo dobre wyniki potwierdzają, że powinniśmy w pełni skupić się na dalszym rozwoju i skalowaniu oprogramowania Mikrostacje.pl. Jestem przekonany, że w kolejnych okresach nasze przychody generowane z tego segmentu działalności będą się stale zwiększać, a to przełoży się na fakt, że zostaniemy spółką w pełni technologiczną i tak też będziemy chcieli być wyceniani na giełdzie – dodaje Andrzej Piecuch.

Mikrostacje.pl to opracowana przez Ekopol Górnośląski Holding platforma do zarządzania gospodarką paliwową, która jednocześnie pozwala na zarządzanie firmową flotą czy czasem pracy pracowników.

Sam Ekopol działa od ponad 30 lat w branży paliw płynnych. Obecnie firma skupia się na pięciu głównych obszarach: dystrybucji oleju napędowego i benzyny, sprzedaży zbiorników na paliwa płynne, badaniach, rozwoju oraz sprzedaży technologii zarządczych (Mikrostacje.pl), sprzedaży i przetwórstwie wyrobów hutniczych oraz działalności deweloperskiej. Od 2008 r. Ekopol Górnośląski Holding jest spółką notowaną na rynku NewConnect.