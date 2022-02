Eksperci: Fuzja Orlenu z Lotosem? Ta konsolidacja musiała się wydarzyć

Przemysł petrochemiczny w Europie musi się konsolidować, szukać synergii, ograniczać wewnętrzną konkurencję. Świadectwem tego jest zamknięcie około 30 rafinerii od 2008 r. – uważa Piotr Maciążek, ekspert rynku paliwowo-energetycznego. - Argumenty o „wyprzedaży” brzmią dziś populistycznie i stanowić mogą nadużycie, zwłaszcza w odniesieniu do rafinerii, gdzie Saudi Aramco nabywa mniejszościowy pakiet udziałów – przypomina z kolei Artur Bartoszewicz z SGH, odnosząc się do wywiadu udzielonego przez Pawła Olechnowicza dla WNP.PL.

Niepokój o stacje benzynowe

Współczesne wyzwania

Z czym trzeba się dziś mierzyć?

W jedności siła?

Synergia i ruchy wyprzedzające

Bezpieczeństwo gazowe

Sprzedaż Saudyjczykom obniży koszty?

Skala i tempo nieuwzględnione przez krytykę?

- Wejście Saudyjczyków to de facto ratunek dla rafinerii i szansa na jej dalsze działanie w zmienionych warunkach. Między bajki można włożyć hasło „intratność” – to, co dzisiaj jeszcze jest intratne, w perspektywie kilku dekad takie być nie musi... Na inwestycje należy patrzeć długofalowo i analizować ryzyka wynikające ze zmian prawych i technologicznych – uważa Artur Bartoszewicz.Odnosi się też do krytycznych argumentów związanych ze sprzedażą części stacji benzynowych Lotosu Węgrom.- Zagrożenie, że przez transakcje z MOL uzależnimy się od Rosjan, jest wyssane z palca. Już kilka lat temu MOL skutecznie pozbył się udziałowca w postaci Gazpromu – przypomina Artur Bartoszewicz.O dopowiada, że dziś rosyjski miliarder Rahimkulow dysponuje jedynie kilkuprocentowym pakietem akcji i nie ma wpływu na politykę spółki.- Z Kremlem robi interes koncern Shell - i nie wpływa to na jego niezależność. Warto pamiętać, że nie tylko MOL kupi stacje w Polsce, ale i Lotos kupi stacje MOL na rynkach słowackim i węgierskim – opowiada Artur Bartoszewicz.Jak podkreśla, w tym ostatnim przypadku będzie to oznaczać wejście polskiego koncernu na nowy rynek, a to buduje nowe szanse rozwoju.- Nie ma żadnego „oddania” stacji – stacje w Polsce nabędzie MOL, ale za to polski koncern nabędzie stacje na Słowacji i Węgrzech. To czysty biznes - bez emocji i banalnej polityki – mówi ekspert z SGH.Wskazuje też, że wejście Saudi Aramco zostało z niepokojem odebrane w Rosji.- Strategia wodorowa przybierze realne kształty m.in. dzięki powstaniu koncernu multienergetycznego Orlen, który będzie ją realizował, a Lotos będzie ten koncern współtworzył – prognozuje.Fuzje na tym rynku to, jak zauważa z kolei Piotr Maciążek, wynik tego, że żyjemy w okresie dynamicznych zmian w obszarze energetyki, paliw i przemysłu.- Dla zobrazowania tempa, z którym muszą zmagać się polskie firmy, przypomnę jedynie, że przedstawienie założeń pakietu „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” (2016 r.) i „Zielonego Ładu” (2019 r.) dzieli mniej więcej trzy lata. Pierwszy dotyczył głównie transformacji branży energetycznej, drugi - transformacji całego naszego życia – opisuje Piotr Maciążek.Wskazuje on, że to wszystko dotyka bardzo silnie europejski przemysł rafineryjny.- Najpierw uderzyła w niego rewolucja łupkowa w Stanach Zjednoczonych i proces automatyzacji rafinerii na Bliskim Wschodzie, dziś nie sprzyjają mu coraz większe normy emisyjne i presja na eliminację emisyjnych paliw – zauważa ekspert rynku paliwowego.Według niego widać to doskonale w propozycjach wykonawczych do Zielonego Ładu pod nazwą Fit for 55, które chcą objąć systemem mini ETS transport i - jako jedną z propozycji - sugerują zakończenie produkcji samochodów spalinowych do 2035 r.- W takich warunkach przemysł petrochemiczny w Europie musi się konsolidować, szukać synergii, ograniczać wewnętrzną konkurencję – tłumaczy Piotr Maciążek.Zwraca uwagę, że świadectwem tego jest zamknięcie około 30 rafinerii od 2008 r. Problemów, z którymi branża paliwowo-energetyczna musi się dziś zmagać, jest jednak więcej.- Kluczowa pozostaje także kontraktacja surowca, zawsze związana z wielkością kupującego oraz poziomem zdywersyfikowania rynku. Jeżeli zestawimy ten obraz sytuacji z położeniem Grupy Lotos, to zdamy sobie sprawę, że z każdym rokiem szanse na jej samodzielne funkcjonowanie maleją – sądzi ekspert.Według niego nawet połączony Orlen z Lotosem nie będzie - przy uwzględnieniu kapitalizacji - podmiotem, który wszedłby do europejskiej pierwszej ligi koncernów paliwowych.- Daleko mu do BP czy Shella... Z tej perspektywy potencjał Lotosu wydaje się znikomy, a skala stojących przed nim wyzwań - bardzo duża – diagnozuje Piotr Maciążek.I dodaje, że owa skala jest tak duża, że firma mogłaby sobie nie poradzić ze skuteczną transformacją przy jednoczesnej nasilającej się konkurencji (sprzyja jej liberalizacja rynku w UE, a nie mityczne „wpuszczanie” konkurentów do Polski) i pogarszaniu warunków makroekonomicznych.- Jeżeli ktoś tego nie rozumie, to ma bardzo dużo złej woli – twierdzi.Artur Bartoszewicz idzie w swojej argumentacji jeszcze dalej,- Fuzja nie jest grabieżą Lotosu, lecz jedyną szansą na ocalenie aktywów spółki, która skupia się na działalności rafineryjnej – działalności, która w świetle unijnej polityki klimatycznej skazana jest na wygaszenie – uzasadnia łączenie się Orlenu z Lotosem ekspert z SGH.I pyta, czy negujący transakcję i odbierający de facto szansę Lotosowi nie liczą, że w razie problemów Lotosu będzie można zrobić korzystny interes na składnikach majątku spółki, np. nieruchomościach.- To są patologie, które znamy z historii prywatyzacji w Polsce. Obecnie MAP skutecznie walczy z takim podejściem i wspiera kierunki ochrony polskich zasobów – przypomina.Piotr Maciążek odrzuca też argumenty o „parcelacji Lotosu” czy „sprzedaniu aktywów Lotosu za bezcen”.- To wygodne z perspektywy PR hasła mogące u osób niezorientowanych padać na podatny grunt. Rzeczywistość biznesowa jest jednak zgoła inna. Każdy, kto pracował z dużymi podmiotami paliwowymi, a zaliczam się do takich osób, wie, że materia ich działania jest wrażliwa, a dotyczące ich decyzje wymagają często autoryzacji państwa. W rzeczywistości omawiana fuzja nie jest zatem kwestią wyliczenia ceny za nabywane aktywa, ale obrazem dużo szerszym i skomplikowanym – tłumaczy Piotr Maciążek.Artur Bartoszewicz odnosi się też do obaw o straty dla Gdańska i Pomorza, jakie według krytyków fuzji miałyby się w jej wyniku dokonać. Jego zdaniem, mają one charakter narracji populistycznej, a budowanie pozycji politycznej na podważaniu logiki transakcji biznesowej to wprowadzenie w błąd opinii publicznej.- Fuzja Lotosu z Orlenem jest elementem ratowania najcenniejszych i perspektywicznych aktywów Lotosu przed problemami spowodowanymi przez unijną politykę klimatyczną. Nieprawdziwe jest zapowiadanie planów zwolnień grupowych. Lotos w nowym koncernie multienergetycznym będzie rozwijał swoje kompetencje i prowadził ważne inwestycje w nowych obszarach – zwraca uwagę Artur Bartoszewicz.Czytaj też: Prezes Orlenu deklaruje, że nie będzie zwolnień w Lotosie Według niego, Gdańsk nie traci partnera, gdańszczanie nie tracą miejsc pracy.– Lotos nie znika, ale wchodzi w skład nowego koncernu multienergetycznego Orlen - a to wielka szansa rozwojowa – dzieli się swoją opinią ekspert.Dodaje, że w grę wchodzi tu np. poboczna kwestia uruchomienia nowych, tym razem dużych wolumenowo dostaw nierosyjskiej ropy do Polski.- Innym elementem niedostrzeganym przez krytyków przejęcia Lotosu przez Orlen jest synergia kapitałowa nowych grup, przyśpieszająca ich transformację, ale również przyszła synergia aktywów, które będą konsolidowane w kolejnym etapie budowy koncernu multienergetycznego na fundamencie Orlenu – w ten sposób Piotr Maciążek odnosi się do krytyki połączenia Lotosu z Orlenem. - Czy któryś z krytyków fuzji powołuje się np. na aspekt bezpieczeństwa gazowego i łączenia w warunkach wdrażanej obecnie wizji konsolidacji złóż gazu ziemnego na norweskim szelfie kontynentalnym należących do Lotosu i PGNiG? Nie zauważyłem, by aspekt Baltic Pipe odpowiednio wybrzmiewał w dyskusji.Porusza jeszcze sprawę ceny nabycia aktywów Lotosu, która – w jego opinii – również jest dużo bardziej relatywna, niżby to wynikało z pojawiającej się w dyskursie krytyki.– Przecież w przypadku detalu Orlen, sprzedając 80 proc. stacji Lotosu, nie tylko zyskuje wolną rękę w kluczowej dla niego transakcji, ale również zyskuje stacje na Słowacji, a więc nowym rynku. Zachowuje przy tym taką liczbę stacji w Polsce, która odpowiada z grubsza wszystkim pozostałym obiektom należącym do konkurencji – opisuje ten aspekt fuzji Piotr Maciążek.Jego zdaniem, nabycie 30 proc. udziałów w Rafinerii Gdańskiej przez Saudi Aramco, poza wspomnianym już aspektem dywersyfikacyjnym, pozwoli obniżyć koszty dostaw ropy do obiektu za pomocą łączonych dostaw na potrzeby Aramco i Orlenu.- Takich planów nie wymyślił PiS. Przyciąganie Saudyjczyków do Polski rozpoczął zarząd PKN Orlen w czasach Platformy Obywatelskiej – przypomina ekspert. - O tym krytycy fuzji także nie wspominają, licząc na ignorancję ich czytelników – twierdzi, wskazując jednocześnie, że odrębną kwestią jest świadomość Aramco odnośnie zaostrzających się warunków dla sektora rafineryjnego w Europie.- Przecież to musiało rzutować na wycenę aktywów. Lotos po prostu nie miał dobrych perspektyw biznesowych – konstatuje.- Globalny koncern Saudi Aramco nabywa jedynie mniejszościowy pakiet akcji, pełną zaś kontrolę nadal będzie sprawować polski koncern multienergetyczny - Orlen. Ktoś, kto neguje udział zagranicznych podmiotów w rozwoju polskiego biznesu i jednocześnie krytykuje polonizację strategicznych firm, wpisuje się w logikę koniunkturalizmu – sądzi dr Artur Bartoszewicz.Według Piotra Maciążka, obecna krytyka przejęcia Grupy Lotos przez PKN Orlen zupełnie nie uwzględnia skali i tempa zmian na rynkach europejskich.- Trzy lata dzielące „Czystą energię dla wszystkich Europejczyków” i „Zielony Ład” to różnica pomiędzy transformacją branży energetycznej a transformacją wszystkich aspektów życiowych obywateli Starego Kontynentu – takiego porównania używa, akcentując , że nie pozostało to bez wpływu na europejskie firmy.