Ekspert Hołowni o fuzjach Orlenu: zarząd odpowiedzialny wobec wszystkich akcjonariuszy

- Po to są politycy, by forsować wizję polityki gospodarczej kraju. Nie należy mieć do nich pretensji do polityków za to, że szukają jakiegoś efektu skali. Pretensje i zastrzeżenia należy mieć do członków zarządów tych spółek - tak Andrzej Mierzwa, członek Rady Fundacji Polska od Nowa Szymona Hołowni komentuje fuzje Orlenu i Lotosu.

Gospodarczy ekspert lidera opozycyjnego ugrupowania uważa, że mamy niebezpieczny przerost państwa w gospodarce.

Państwo powinno angażować się w te procesy, ale z pozycji regulatora. Jego zdaniem Skarb Państwa nie będzie lepszym właścicielem firmy niż prywatny przedsiębiorca.



Szymon Hołownia ma przedstawić program gospodarczy środowiska skupionego wokół jego ruchu. Potrzebne jest nowe spojrzenie na sektory strategiczne z punktu widzenia polskich interesów.

Państwo w gospodarce - potrzebne, ale nie tak

Regulator i zasady, a nie właściciel