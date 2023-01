Eksport amerykańskiego diesla do Europy bije rekordy

Stany Zjednoczone w grudniu znacznie zwiększyły eksport oleju napędowego do Europy. W wyścigu do tej części „unijnego tortu”, którą w lutym opuści olej napędowy z Rosji Amerykanów mają jednak prześcignąć firmy ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Arabii Saudyjskiej i Indii.

Według firmy Vortexa, w grudniu z USA do Europy popłynęło 660 000 ton oleju napędowego – to o 70 proc. więcej niż w listopadzie. To też największa miesięczna ilość od września 2020 roku. Grudniowy eksport był także wyższy niż wysyłka amerykańskiego oleju napędowego do Europy we wrześniu tego roku, kiedy we Francji rafinerie stanęły z powodu strajku.

Publikujący te informacje serwis Argus podkreśla, że rekordowa wysyłka odbyła się w czasie, gdy wykorzystanie mocy produkcyjnych amerykańskich rafinerii spadło, m.in. z powodu pożarów w dwóch z nich.

Argus podkreśla, że rola USA w zaopatrzeniu Europy w olej napędowy mogłaby wzrosnąć szczególnie po 5 lutego, kiedy wejdzie w życie zakaz importu ropy z Rosji do Unii Europejskiej. Przeszkodą mogą być jednak długoterminowe kontrakty, które handlowców z USA wiążą przede wszystkim z Ameryką Południową. Szanse na większy kawałek unijnego olejowego tortu będą za to miały firmy ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Arabii Saudyjskiej i Indii, które zwykle mają więcej dostaw dostępnych do sprzedaży spotowej.

Argus zwraca także uwagę na politykę handlową Zjednoczonych Emiratów Arabskich, które w specyficznie kreatywny sposób wykorzystują unijne sankcje na rosyjską ropę - więcej swojej ropy i oleju napędowego mogą przeznaczyć na eksport, a na krajowym rynku wykorzystywać rosyjski olej napędowy.