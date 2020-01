Elektrobudowa dogadała się z Orlenem. Umowa zwiększona do 44,3 mln

Elekrobudowa poinformowała, że zawarła kolejny aneks do umowy z PKN Orlen na rozbudowę pojemności magazynowej zbiorników w terminalu paliw w Szczecinie. Wartość umowy wzrosła do 44,26 mln zł netto. W efekcie notowania Elektrobudowy na GPW wzrosły z z 7,54 zł do 7,76 zł.