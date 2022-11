Elektromobilność w Polsce nabiera tempa. Wystarczy kilkanaście minut

Najpierw Shell, teraz Orlen, a wkrótce BP. Kolejne koncerny uruchamiają na swoich stacjach ultraszybkie ładowarki, które pozwalają na naładowanie auta w kilkanaście minut.

Po polskich drogach jeździ już ponad 57 tys. elektryków.

Kolejne koncerny stawiają na rozwój technologii szybkiego ładowania.

Po Shellu na swoje stacje ultraszybkie ładowarki wprowadza Orlen. Wkrótce tego typu urządzenia mają pojawić się na stacjach BP.

Jak wynika z licznika elektromobilności prowadzonego przez PZPM i PSPA, na koniec września br. w Polsce było zarejestrowanych ponad 57 tys. pojazdów elektrycznych. Przez pierwsze dziewięć miesięcy tego roku ich liczba zwiększyła się o 18 995 sztuk, czyli 44 proc. wobec analogicznego okresu 2021 r. Ten wzrost napędza inwestycje koncernów w elektromobilne rozwiązania na stacjach paliw.

Pod koniec września 2022 r. w Polsce funkcjonowało prawie 2,5 tys. ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych (4738 punktów). Niestety wciąż większość, bo aż ponad 70 proc. z nich stanowią wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW Korzystanie z nich może oznaczać dla kierowcy nawet kilkugodzinne ładowanie samochodu.

7 razy szybsze ładowanie samochodu elektrycznego dzięki ultraszybkim ładowarkom

Dlatego koncerny stawiają na rozwój technologii szybkiego ładowania. Pionierem był tu Shell, który – nie bez trudu – od ubiegłego roku rozwija w Polsce w partnerstwie z Ionity sieć ultraszybkich ładowarek, które pozwalają na ładowanie samochodów do 7 razy szybciej w porównaniu do standardowych ładowarek.

Wspomniane trudności, przez które rozwój sieci ultraszybkich ładowarek Ionity w Polsce został dość mocno opóźniony w stosunku do innych krajów regionu, to przede wszystkim biurokracja i dostępność energii, o czym w rozmowie z WNP.PL Łukasz Orzechowski, dyrektor ds. rozwoju sieci partnerskich w Shell Polska.

Trudności te udało się jednak pokonać i obecnie Shell ma w Polsce w swojej sieci już 16 ładowarek IONITY w 8 lokalizacjach. o mocy do 350 kW. W najbliższym czasie Shell planuje poszerzyć sieć o kolejne dwa punkty przy autostradzie A4.

- Jesteśmy aktywnym uczestnikiem transformacji energetycznej i do 2050 roku mamy zamiar stać się biznesem energetycznym o zerowej emisji netto. Wierzymy, że elektromobilność jest ważnym obszarem, który pomoże w dekarbonizacji transportu, dlatego aktywnie w niego inwestujemy. Jak widać liczba pojazdów elektrycznych w Polsce dynamicznie rośnie, co tylko potwierdza, że podążamy w dobrym kierunku - mówi Monika Kielak-Łokietek, dyrektorka sieci stacji paliw i rozwoju mobilności, członkini zarządu Shell Polska.

Pierwsza ultraszybka ładowarka na Orlenie przy A1

Teraz do grona sieci stacji paliw, na których super szybko będziemy mogli naładować elektryki, dołącza Orlen. Koncern uruchomił pierwszą ultraszybką stację ładowania o mocy 175 kW, która pozwala naładować samochód od 10 do 80 proc. pojemności jego baterii w około 20 minut. To aż o 2/3 szybciej w porównaniu ze stacjami ładowania o standardowej mocy do 50kW.

Orlen zapowiada od razu kolejne tego typu urządzenia. Do 2030 roku grupa chce mieć w sieci co najmniej 1 000 stacji ładowania w Polsce, w tym te o mocy 150-350 kW.

Z pierwszej, ultraszybkiej stacji ładowania można już skorzystać na autostradzie A1, na MOP Machnacz Południe. W Polsce w sumie Orlen posiada ponad 300 stacji o mocy do 50 kW i aż 160 urządzeń o mocy 50-150 kW.

BP też ma wkrótce dołączyć do grona sieci z ultraszybkimi ładowarkami

Ultraszybkie ładowarki, znacznie skracające czas spędzony na stacji paliw przy okazji ładowania elektryka, mają też lada moment pojawić się na stacjach koncern BP. Według niedawnych zapowiedzi prezesa koncernu w Polsce Bogdana Kucharskiego, już w przyszłym roku pierwsze urządzenia o mocy 150 kW mają pojawić się na stacjach BP.

- Mamy już gotowe rozwiązanie – we współpracy z firmą Volswagen w sieci bp powstanie kilka tysięcy ładowarek w całej Europie, a także konkretny plan wdrożenia. Pierwsze punkty ładowania już funkcjonują w Niemczech, następna będzie Hiszpania, a jednym z kolejnych rynków Polska, gdzie pierwsze ładowarki pojawią się w 2023 roku – mówił we wrześniu Bogdan Kucharski w rozmowie z ISBnews.

BP mocno inwestuje w elektromobilność na całym świecie. Kilka lat temu koncern przejął firmę Chargemaster, która w Wielkiej Brytanii ma 7,5 tys. punktów ładowania i oprócz tego sprzedaje też instalacje domowe, których ma ok. 40 tys. Dzięki temu BP zyskał własną technologię szybkich ładowarek.