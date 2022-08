Embargo na import gazu i ropy z Rosji – czy Europa wytrzyma?

Problem z zastąpieniem rosyjskich surowców – ropy, gazu, węgla – jest obecnie największym wyzwaniem dla Europy. O tym, czy unijne państwa poradzą sobie bez rosyjskich dostaw i ostatecznie zdecydują na rezygnację z zakupów od Rosjan, rozmawiamy z Michaiłem Gonczarem, dyrektorem kijowskiego „Centrum Globalistyki – Strategia XXI”.

Elementem „derusyfikacji” europejskiej energetyki jest tworzenie kolejnych, interkonektorów gazowych. W dalszej perspektywie bardzo ważne jest przechodzenie na zieloną energetykę.

- Ograniczenia staną się szokiem dla europejskiej ekonomiki, ale to szybko minie - przekonuje Gonczar.

Rosyjski eksport ropy to raptem 5 proc. światowego zapotrzebowania. Łatwo będzie zastąpić ten surowiec zwiększonym wydobyciem w USA czy Arabii Saudyjskiej.

Ukraina od roku 2015 nie kupuje gazu od Rosji. - Podziemne zbiorniki surowca są już prawie napełnione - uspokaja ukraiński ekspert.

- Najważniejszym rynkiem dla rosyjskiego gazu i ropy jest Europa. Bo to Europa oferowała zawsze rosyjskim dostawcom najlepsze ceny. Co prawda Rosja próbuje przerzucić część swojego eksportu ropy na wschód (Chiny, Indie), ale nie wróżę takiemu działaniu zbytniego sukcesu. Eksport ropy do krajów azjatyckich nie przekroczy 90 milionów ton rocznie. Na tyle pozwala infrastruktura. A przecież cały eksport rosyjskiej ropy to 230 milionów ton. Przy czym w Indiach ropę kupuje firma należąca do rosyjskiego „Rosnieftu”. Czyli tak, jakby kupowali sami u siebie.

Propagandziści Kremla już głoszą, że za chwilę Rosja przestanie „dawać”, jak to oni określają, zarówno ropę, jak i gaz oraz wszelkie inne surowce do Europy. Te miałyby znaleźć nabywców w Afryce czy Azji, a nawet w Ameryce Południowej. Czy Zachód tych deklaracji powinien się bać?

- Nie widzę strachu w oczach europejskich decydentów. Boją się co najwyżej ci, którzy żyją z grantów od rosyjskich firm. To ci ludzie przedstawiają straszne wizje skutków embarga na eksport rosyjskich surowców do Europy.

Rzeczywiście, takie ograniczenia staną się szokiem dla europejskiej ekonomiki, ale to szybko minie. Myślę, że skutki takich decyzji Europa przezwycięży w kilka miesięcy. Kraje Unii przygotowują się solidnie do wejścia w życie kolejnych sankcji. Także wobec importu gazu. Podziemne zbiorniki surowca są już prawie napełnione. Raczej trudno się więc spodziewać zimą jakiegoś wielkiego deficytu gazu w Europie. W ubiegłym roku Rosjanie też straszyli zimnymi kaloryferami w Europie. Nic takiego nie nastąpiło.

Ograniczenia w eksporcie gazu czy ropy do Europy będą raczej powodem do upadku gospodarki rosyjskiej. Cała infrastruktura eksportowa w Rosji rozwijała się, od czasów carskich, pod kątem rynków europejskich. Nie wyobrażam sobie, że nagle Rosjanie ułożą linię kolejową do Indii przez Himalaje. To samo dotyczy promów, terminali, rurociągów.

Gazociąg do Indii pewnie opłacałby się tylko kumplom Putina, bo znów można by uzyskać kolosalne, nielegalne zyski z korupcyjnych schematów. Tak jak obrosły gigantycznymi, nielegalnymi zyskami wszelkie połączenia gazociągowe z Europą, układane w ostatnich latach.

Jednocześnie rządy europejskie już poszły tak daleko w zrywaniu kontaktów handlowych z Rosją, że nie widzę możliwości powrotu do poprzedniej sytuacji. Ponadto nie wolno zapominać, że gospodarka europejska jest coraz mniej zależna od gazu, coraz większy nacisk kładzie na odnawialne źródła energii. Gaz co prawda jest tu na ostatnim miejscu do „odstawki”, ale wszyscy wiedzą, że to paliwo nie ma przyszłości.

Ponadto Europa coraz częściej zaopatruje się w gaz w innych regionach świata. Służy temu rozwój infrastruktury do odbioru gazu skroplonego. Jakiekolwiek więc decyzje Rosji o embargu na eksport gazu do Europy będą przede wszystkim zabójstwem dla jej własnej gospodarki.

Poszerzające się embargo na rosyjski gaz

Jak na razie 12 krajów UE już zrezygnowało z importu rosyjskiego gazu. Czy ta lista będzie się wydłużać?

- Ten proces już następuje. Prędzej czy później embargo obejmie całą Unię. To bowiem proces nie tylko derusyfikacji importu gazu, ale i także dalszy proces degazyfikacji całej gospodarki.

Dziś już prawie gotowe jest gazowe połączenie krajów środkowej Europy z Norwegią przez Baltic Pipe. Myślę, że kłopoty z napełnieniem tego gazociągu szybko zostaną rozwiązane. Ponadto Polska i Litwa mają swoje terminale do odbioru gazu z tankowców. Funkcjonują w tym regionie liczne międzynarodowe interkonektory z Niemcami, Czechami, Litwą, Łotwą, Estonią. W samej Polsce przecież także wydobywa się około 5 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. Łotwa ma także duże, podziemne zbiorniki gazu. Na dodatek polski system gazociągów może być bez problemów połączony z największymi w Europie podziemnymi zbiornikami gazu, które znajdują się w zachodniej Ukrainie. Mogą one pomieścić do 31 miliardów metrów sześciennych gazu.

Rosyjskie prognozy, dotyczące ilości gazu eksportowanego rocznie do Europy, wykazują nie więcej, jak 90 miliardów metrów sześciennych surowca. Niektórzy eksperci przewidują jeszcze głębszy spadek eksportu rosyjskiego gazu – do nawet 70 miliardów metrów sześciennych. A w ubiegłym roku ten eksport wynosił 155 miliardów metrów sześciennych. Rekordowy był rok 2018, gdy Rosja wyeksportowała do krajów Unii ponad 180 miliardów metrów sześciennych gazu.

Ciągle nawet ta zmniejszona ilość sprzedawanego surowca gwarantuje (z powodu dużo wyższych cen) podobne, a nawet wyższe niż w ubiegłych latach, przychody. To nawet 362 miliardy euro rocznie ze sprzedaży wszystkich surowców energetycznych do Europy. Jednak wątpliwe jest, by te przychody zostały utrzymane. Ceny ropy będą spadać, a więc i przychody rosyjskie powinny się zmniejszać.

Moskwa może jednak poświęcić zyski ze sprzedaży gazu. Bo tam dominuje logika wojenna, a nie biznesowa. Putin wręcz uważa, że embargo na wysyłkę paliwa do Europy to jedyny sposób na niszczenie jedności europejskiej i w rezultacie odejście od reżimu sankcyjnego wobec Rosji.

Zakładając, że rosyjski eksport surowców energetycznych znacznie się zmniejszy, co stanie się z wydobyciem surowców energetycznych w Rosji? Przecież trudno zatrzymać wypływ ropy czy gazu.

- Najprostsza sytuacja jest z węglem. Tam po prostu można wyłączyć z użytkowania część kopalń czy poszczególnych pokładów. Natomiast w przypadku ropy Rosjanie pewnie będą chcieli stopniowo wyłączać starsze, wyeksploatowane szyby.

W działających odwiertach będą próbować technicznymi sztuczkami (bo nie jest to takie proste) zmniejszyć ilość wydobywanego surowca. Niesprzedane nadwyżki ropy będą zaś starać się ulokować w naturalnych magazynach i powoli ten surowiec sprzedawać. Nawet po bardzo zaniżonych cenach. Mogą też nadwyżki wydobyte przerabiać w swoich rafineriach. Tylko gdzie potem to magazynować i dalej sprzedawać? Tym bardziej, że już obecnie rosyjskie rafinerie zmniejszają produkcję z powodu kłopotów ze sprzedażą przerobionego surowca.

Tak samo można też wyłączać stare szyby wydobywcze gazu, w nowych starać się ograniczyć wydobycie, wydobyty gaz przesyłać do podziemnych magazynów, a nadwyżki po prostu spalać.

Teoretycznie można jeszcze wyobrazić sobie, że nagle Rosjanie rozpoczynają prace nad intensywną gazyfikacją kraju. Tyle że oni o tym mówią już od dwudziestu lat. Do tej pory stopień gazyfikacji w Rosji to nie więcej jak 20 proc. całości społeczeństwa. Dla porównania, na Ukrainie dostęp do gazu ma 80 proc. mieszkańców.

Co można zrobić, by rosyjskie surowce energetyczne stały się tańsze? By dochody rosyjskiego budżetu znacząco spadły i Moskwa nie mogła tak łatwo finansować wojny w Ukrainie?

- Cena wydobycia ropy w Rosji wynosi około 15 dolarów za baryłkę. Dopiero przy tej cenie nastąpiłby całkowity krach rosyjskiej gospodarki. Na globalnym rynku są trzy kraje, które de facto kreują cenę ropy. To Arabia Saudyjska, Rosja i USA. Przy czym Amerykanie po rewolucji „łupkowej” są graczem numer jeden. Wystarczy, że w tej trójce dwa kraje grają przeciw trzeciemu, to ten trzeci przegrywa. Na razie jednak Arabia Saudyjska gra w jednej ekipie z Rosją. Trzeba to zmienić.

Technologie wydobycia w Rosji z kolei dostarczają firmy europejskie i amerykańskie. Wystarczy, że rządy zachodnie wprowadzą ograniczenia na eksport technologii, by rosyjski przemysł wydobywczy znalazł się w wielkich kłopotach. Następnym krokiem może być zakaz przewozu ropy tankowcami z USA czy Unii Europejskiej. Jak na razie NATO nie decyduje się na takie kroki. By, jak to określają, „nie dociskać Putina do ściany”.

Jeśli jednak Rosja nie ograniczy swojej agresji, to sankcje staną się jeszcze bardziej dotkliwe dla Moskwy. Przy takich zdecydowanych krokach Zachodu, Rosja zachowa nie więcej, jak 1/3 swojego dotychczasowego eksportu ropy. Czyli dochody spadną z 260 miliardów dolarów rocznie do 30 procent tej sumy. To oczywiście nie złamie rosyjskiej armii, ale będzie oznaczało zmniejszenie danin socjalnych wobec ludności, powiększenie podatków od wydobycia surowców.

Świat poradzi sobie bez rosyjskiej ropy

Czy jednak świat ma tyle ropy, by bezboleśnie zastąpić rosyjski surowiec?

- Światowe zużycie ropy naftowej to około 100 milionów baryłek dziennie. Rosja eksportowała do tej pory nie więcej, niż 5 milionów baryłek dziennie. Przy czym rosyjskie wydobycie to około 11 milionów baryłek dziennie. To mniej więcej tyle, ile wydobywa Arabia Saudyjska.

Czyli wpływ Rosji na światowe zużycie ropy to nie więcej, jak 5-6 proc. Arabia Saudyjska ma możliwość podniesienia swojej produkcji o około 2 miliony baryłek dziennie. Amerykanie zaś mają sporo większe możliwości i mogliby te brakujące 5-6 milionów baryłek dziennie wygenerować tylko z własnego wydobycia. A przecież są też inne kraje, które wydobywają dużo ropy, a mogłyby więcej. To między innymi pozostałe kraje Zatoki Perskiej, Wenezuela, Nigeria, Libia.

Po wejściu w życie sankcji na zakupy ropy w Rosji mogą pojawić się próby sprzedawania jej przez łańcuch pośredników do Europy, tak by surowiec był formalnie „nierosyjski”?

- Takich sytuacji wykluczyć się nie da. Podobnie przecież bywa z objętą sankcjami ropą irańską, która z reguły trafia do Chin. Potem na Oceanie Indyjskim jest przeładowywana na inne tankowce, by można ją było nielegalnie sprzedać do krajów, które uczestniczą w sankcjach antyirańskich.

To jednak przypadki niezbyt częste, bo proceder jest skomplikowany pod względem technicznym. Pewnie jeszcze trudniej byłoby to uczynić z ropą rosyjską. Firmy kupujące taką ropę, mogą zostać bardzo dotkliwie ukarane przez władze danego państwa. Wystarczy zbadać skład chemiczny surowca. Ropa z każdego miejsca ma nieco inny skład.

By jednak bardziej uszczelnić system sankcyjny, należałoby wprowadzić zakaz wpływania tankowców do rosyjskich portów na Bałtyku czy Morzu Czarnym.

Jak pan ocenia wyniki rozmów Erdogana z Putinem w Soczi odnośnie dostaw rosyjskiego gazu do Europy przez „Turecki Potok” i opłat za ten gaz w rublach?

- Jedna nitka tego szlaku zapewnia zaopatrzenie w gaz Turcji. Druga nitka zaopatruje kraje południa Europy. W ostatnich porozumieniach w Soczi Turcy zgodzili się na „częściową” opłatę za gaz w rublach. Tyle że umowa absolutnie nic nie mówi (przynajmniej oficjalnie), jaka to będzie część. Opłata w rublach i tak odbywa się za pośrednictwem wpłat dolarowych lub w euro do Gazprombanku, gdzie te waluty są wymieniane na ruble. To jest więc tylko element propagandy - „oni płacą w rublach”. Można też sobie wyobrazić scenariusz, w którym Turcy sprzedając jakiś towar do Rosji, otrzymują jako zapłatę ruble, które potem wykorzystują do opłaty za gaz.

Kazachstan i Azerbejdżan są gotowe do gazowo-naftowej konkurencji z Rosją

Regionem wydobycia tak ropy, jak i gazu jest wybrzeże Morza Kaspijskiego. Czy takie kraje, jak Kazachstan ze swoją ropą czy Azerbejdżan z gazem, mogą mieć wpływ na stabilizację europejskich rynków energetycznych?

- Po tym, jak Rosjanie zaczęli utrudniać eksport kazachskiej ropy, za pośrednictwem rurociągu wiodącego do czarnomorskiego Noworosyjska, widać, że ten region ma swoją rolę na rynku nośników energii. Rosja jednoznacznie traktuje Kazachstan jak swojego konkurenta. Stąd próby ograniczeń tranzytu kazachskiej ropy przez terytorium Rosji przez względy techniczne – „problemy” w porcie Noworosyjsk, rzekome nieszczelności w ropociągu tranzytowym. To jednak zwykła gra prowadzona po to, by Kazachowie nie próbowali sami handlować swoją ropą.

Wydobycie w Kazachstanie to już około 100 milionów ton rocznie. Prawie cała ta ropa jest transportowana do Europy właśnie przez rurociąg wiodący do rosyjskiego terminalu w Noworosyjsku. Rurociąg należy do firm zachodnich, które mają specjalne umowy z odpowiednikami rosyjskimi.

Nie należy też wykluczać nacisku politycznego na Kazachstan. Choćby straszenie agresją, podobną do tej wobec Ukrainy. Tym bardziej że tereny północnego Kazachstanu są w dużej części zamieszkałe przez ludność rosyjskojęzyczną i stanowią element nieoficjalnie wyrażanych pretensji terytorialnych Moskwy.

Doradcy Putina sugerują, że w związku z niepowodzeniami w Ukrainie można spróbować innej, zwycięskiej wojny. W Kazachstanie bądź Gruzji. Wedle tych teorii w tych krajach sukces militarny przyszedłby szybko. Tyle że Kazachstan znalazł się nagle pod nieoficjalną „opieką”… chińską. Rosjanie nie mogą tego faktu ignorować.

O wiele prostszy jest eksport lekkiej ropy z Azerbejdżanu. Jest ona transportowana bezpośrednio nad Morze Śródziemne rurociągiem Baku-Tbilisi-Ceyhan. Tyle że ropy azerskiej jest ciągle mniej. Tamtejsze złoża się powoli wyczerpują.

Na ile realne jest zastąpienie szlaku do Noworosyjska tankowcami pływającymi przez Morze Kaspijskie do Baku, tak by dalej kazachska ropa mogła być transportowana rurociągiem do tureckiego Ceyhan, z pominięciem Rosji?

- Azerbejdżan jest bardzo zainteresowany takim wariantem, który mógłby dać kolejne wpływy za tranzyt. Tym bardziej że rurociąg do Ceyhan nie jest w pełni wykorzystywany. Można by też kazachską ropę transportować z Baku rurociągiem do gruzińskiej Supsy. Do terminalu w Baku mogłyby wpływać nawet duże tankowce. Trzeba by jednak znacznie pogłębić płytki tor wodny w północno-wschodnim rejonie Morza Kaspijskiego.

Jeszcze około 20 lat temu jedna z ukraińskich stoczni proponowała Azerbejdżanowi i Kazachstanowi montaż takich niewielkich tankowców o nośności 5-10 tysięcy ton. Jednak wtedy jeszcze nikt nie przewidywał kłopotów z tranzytem z Kazachstanu przez Rosję i pomysł zarzucono. Teraz specjaliści twierdzą, że po Morzu Kaspijskim mogą pływać także statki płaskodenne, nie wymagające dużego zanurzenia, bo akwen jest bardzo spokojny. Wielkich burz i fal się tu nie widzi. Takie płaskodenne statki mogłyby przewozić nawet do 50 tysięcy ton ropy. Kilka takich jednostek zapewniłoby ciągły transport surowca.

Montaż takich tankowców mógłby odbywać się gdziekolwiek na świecie. Do Azerbejdżanu statki przywożone byłyby w elementach i składane na miejscu. Oczywiście taki transport byłby droższy od przepływu ropy z Kazachstanu do Noworosyjska, ale tankowce to byłaby typowa dywersyfikacja ryzyka.

Czy Ukraina kupuje jeszcze rosyjski gaz?

- Od 25 listopada 2015 roku nie kupujemy ani grama rosyjskiego gazu. Od tamtego momentu kupujemy gaz tylko w krajach Unii. Co prawda nadal był to przede wszystkim fizycznie gaz rosyjski, ale kupowany w firmach zachodnich.

Ukraina ma także wcale nie takie małe wydobycie krajowe. Sięga ono 20 miliardów metrów sześciennych rocznie. Prawie wszystkie miejsca wydobycia tego surowca znajdują się obecnie pod kontrolą władz ukraińskich.

Na dodatek zużycie gazu spadło u nas o 1/3 w wyniku spadku produkcji przemysłowej, dlatego zapewne wystarczy gazu wydobywanego na Ukrainie na zaspokojenie wewnętrznych potrzeb. Tym bardziej że będzie on głównie spożytkowany właśnie do ogrzewania mieszkań.

Powoli napełniamy także nasze podziemne zbiorniki gazu. Naftohaz otrzymał zadanie zgromadzenia tam około 19 miliardów metrów sześciennych surowca. To ilość wystarczająca na cały rok dla całego państwa. Obecnie w tych magazynach jest 11 miliardów metrów sześciennych gazu. Oczywiście jeśli zima będzie sroga, to trzeba będzie trochę gazu importować. Ale to nie będą wielkie ilości.

Import oczywiście z Europy. Choć zdajemy sobie sprawę, że w przypadku deficytu gazu w samej Unii, kupno paliwa będzie trudniejsze. Jakoś jednak przeżyjemy. W końcu gdy lecą bomby na głowę, nie myśli się o tym, czy w mieszkaniu jest 16 czy 20 stopni.

Wojna jednak kiedyś się skończy. Co wtedy czeka gospodarkę rosyjską?

- Będzie kompletnie rozwalona. Bez zmian struktury zarządzania państwa nie będą w stanie wydobyć się z tego kryzysu. Nie ukrywam, że mnie, jako Ukraińca, taka sytuacja wcale nie martwi.

Rozmawiał w Kijowie: Krzysztof Szczepanik

Zobacz naszą najnowszą "Moc opinii" o węglu, górnictwie i kryzysie energetycznym