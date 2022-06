Embargo na ropę z Rosji to wciąż zagadka. Brakuje podstawowych informacji

Unia usiłuje pokazać siłę wobec Rosji kolejnym pakietem sankcji. W tym czasie biznes, w tym polskie firmy paliwowo-naftowe wciąż czekają na informacje dotyczące zakresu i przede wszystkim czasu obowiązywania embarga na rosyjską ropę naftową.

Europa ma wprowadzić embargo na rosyjską ropę. UE zrezygnuje z 90 proc. importu rosyjskiej ropy. Pozostałe 10 proc. to dostawy południowym odcinkiem ropociągu Przyjaźń, których utrzymanie wywalczyły przede wszystkim Węgry.

Nadal nie wiadomo, czy wprowadzone w szóstym pakiecie sankcje obejmą też produkty ropopochodne, jeśli tak to jakie? Nie ujawniono również, od kiedy embargo ma obowiązywać. Nie znamy tez odpowiedzi na kluczowe pytanie o to, czy sankcje dotyczyć będą nowych kontraktów czy też wprowadzą zakaz, niezależnie od daty ich podpisania.

Ostateczny kształt sankcji to najważniejsza kwestia z punktu widzenia firm paliwowo-naftowych, także tych z Polski. Bez ich rozstrzygnięcia ciężko wypowiadać się na temat wpływu sankcji na ich biznes.

W mozole negocjacji Unia Europejska porozumiała się w sprawie kolejnego, szóstego pakietu sankcji na Rosję, w którym znalazły się wyczekiwane decyzje odnośnie importu ropy ze Wschodu.

- To bardzo ważne, bo dzisiaj ropa jest jednym z głównych źródeł dochodów, które później Kreml przeznacza na wojnę na Ukrainie - mówił po pierwszym dniu szczytu w Brukseli premier Mateusz Morawiecki.

Polityczne uzgodnienia będą wymagały jeszcze przekształcenia w decyzję o mocy prawnej. Dlatego w Brukseli będą toczyć się rozmowy techniczne w tej sprawie.

I to właśnie te ustalenia są najważniejsze dla polskich firm z branży paliwowo-naftowej, bo wciąż nie znamy zbyt wielu szczegółów na temat zakresu i - co chyba najważniejsze - terminu obowiązywania embarga.

Do tego dochodzą informacje o tym, że ostateczne wprowadzenie embarga na rosyjską ropę wciąż mogą zablokować Węgry.

Orlen nie czeka na sankcje

Jedyne, co można obecnie usłyszeć ze strony polskich firm z branży paliwowo-naftowej, to to, że na bieżąco monitorują podejmowane przez administrację rządową, a także społeczność międzynarodową, kroki polityczne i ekonomiczne i są gotowe do wdrożenia niezbędnych i wymaganych przepisami działań.

Największa firma paliwowa w kraju, PKN Orlen konsekwentnie powtarza, że - nie czekając na sankcje i embargo - dywersyfikuje kierunki dostaw. Jak informował w marcu członek zarządu spółki ds. finansowych Jan Szewczak, zużycie ropy pochodzącej z Rosji w grupie PKN Orlen wynosi obecnie już tylko około 30 proc., a koncern jest przygotowany na całkowite odejście od rosyjskich surowców. Podobne działania, mające na celu dywersyfikację dostaw od wybuchu wojny podejmuje Grupa Lotos.

Jak zapewniło WNP.PL biuro prasowe grupy Unimot, ta firma też jest przygotowana na różne scenariusze na rynku paliw i na bieżąco dostosowuje się do wszystkich sankcji krajowych i międzynarodowych.

- Grupa Unimot w latach 2021-2022 nie importowała ropy naftowej. W przypadku oleju napędowego jesteśmy w pełni przygotowani na wprowadzenie sankcji na ten produkt, dzięki wynajętemu terminalowi Gulfhavn w Danii. Pierwsza zakontraktowana dostawa tego surowca z Bliskiego Wschodu trafiła przez terminal w Danii do Polski w kwietniu tego roku - informuje biuro prasowe Unimotu.