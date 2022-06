Embargo na rosyjską ropę nie jest dla Polski problemem

Embargo na rosyjską ropę dla Polski nie jest problemem – powiedział wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk. "Mamy na tyle zróżnicowane możliwości dostaw, że poradzimy sobie bez rosyjskiej ropy" – zapewnił.

Na szczycie UE w Brukseli 27 przywódców państw członkowskich przyjęło polityczne porozumienie o wdrożeniu szóstego pakietu sankcji wobec Rosji, który zakłada embargo na ropę, z wyłączeniem rurociągów.

Piotr Wawrzyk podkreślił, że "trzeba wykonać pewien wysiłek w zakresie dywersyfikacji i my to zrobiliśmy".

Dodał, że Polska jest w stanie zaopatrywać się w ropę poza Rosją.

- Wyjątek jest w zasadzie jeden - zostaje rurociąg Przyjaźń. Zwłaszcza południowa odnoga tego rurociągu jest ważna, bo ona zaopatruje Węgry, Słowację, czyli te kraje, które nie mają alternatywy. Ale my w porozumieniu z tymi krajami będziemy się starali także ten gazociąg zamknąć - powiedział wiceminister spraw zagranicznych.

Mówiąc o negatywnych skutkach dla Europy rezygnacji z rosyjskiej ropy, Wawrzyk podkreślił, że "trzeba wykonać pewien wysiłek w zakresie dywersyfikacji i my to zrobiliśmy". Dodał, że Polska jest w stanie zaopatrywać się w ropę poza Rosją.

- Większość krajów już to zrobiła. Ale kraje na południe od nas, nie mające dostępu do morza w zasadzie skazane są na rurociągi rosyjskie. To jest oczywiście jeszcze relikt czasów minionego ustroju, ale taka jest obecnie sytuacja. Dlatego też tym krajom trzeba zapewnić jakąś możliwość korzystania z ropy. Dla nich całkowite zamknięcie dostępu do rosyjskiej ropy oznacza de facto, że staną tam samochody. Stąd ten wyjątek w tym porozumieniu - podkreślił Wawrzyk.

Dodał, że embargo na rosyjską ropę, dla Polski nie jest problemem.

- Mamy alternatywne źródła zaopatrzenia w ropę i gaz. Z naszego punktu widzenia to nie jest ani problem logistyczny, ani problem w zakresie kierunków dostaw. Mamy na tyle zróżnicowane możliwości dostaw, że poradzimy sobie bez rosyjskiej ropy - zapewnił wiceszef MSZ.

Zapytany jak embargo wpłynie na rosyjską gospodarkę. - W najbliższych miesiącach będzie stopniowe odchodzenie od rosyjskiej ropy, będą się zmniejszały wpływy do rosyjskiego budżetu. A pod koniec roku, kiedy 90 procent rosyjskiej ropy przestanie płynąć na rynek europejski, to będzie dla nich duży problem" - powiedział Wawrzyk. Dodał, że przyszły rok będzie bardzo obciążający dla rosyjskiego budżetu.

- O to właśnie chodzi. Już w tym roku, aby sprzedać ropę, Rosjanie muszą dawać duże upusty. Oni muszą sprzedawać swoją ropę już w tej chwili poniżej cen światowych i będą musieli sprzedawać jeszcze taniej. A to sprawi, że będą dostawać mniej pieniędzy na kolejne zbrodnie na Ukrainie - dodał wiceminister spraw zagranicznych.