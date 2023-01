Embargo na rosyjskie produkty naftowe. 5 lutego czeka nas paliwowy koniec świata?

5 grudnia weszło w życie embargo na rosyjską ropę naftową. 5 lutego rynek paliw czeka kolejny wstrząs – zerwanie z rosyjskimi produktami naftowymi. Co wydarzy się na polskim rynku po tej dacie? Jak zapewniają WNP.PL główni na nim gracze, nie będzie to koniec świata.

Zakręcenie kurka z rosyjską ropą nie spowodowało katastrofy na polskim rynku paliwowym.

Do rezygnacji z rosyjskich paliw główni gracze na krajowym rynku szykowali się od miesięcy, więc tak samo i tu nie powinno po 5 lutego nastąpić jakiekolwiek załamanie.

Polska przygotowana jest także od strony logistycznej i magazynowej na nowe wyzwania, jakie niesie ze sobą rezygnacja z rosyjskich produktów naftowych.

Rosnący popyt wymusza wzrost importu paliw. Czy zabraknie nam oleju napędowego?

Popyt na paliwa rośnie. Jak wskazywał w niedawnej rozmowie z WNP.PL prezes Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN) Leszek Wiwała, w Polsce konsumpcja paliw utrzymuje się na wyjątkowo wysokim poziomie, zwłaszcza przy takiej inflacji.

- W przeszłości, gdy cena benzyny przebijała poziom 6 zł, widać było od razu reakcję rynku w postaci spadku sprzedaży. Teraz tak nie jest. Polacy przestali oszczędzać na paliwie – mówi WNP.PL Leszek Wiwała.

Dlaczego zatem teraz tak się nie dzieje? Wyjątkowo wysoka konsumpcja paliw na polskim rynku wynika też z coraz większej liczby zagranicznych kierowców, którzy tankują w Polsce. Są to nasi sąsiedzi w pasach przygranicznych - Niemcy, Czesi i Słowacy - ale też uchodźcy, którzy trafili do Polski lub są tu przejazdem, oraz osoby im pomagające. Do tego dochodzi transport w kierunku Ukrainy. Należy pamiętać, że paliwa z Polski odgrywają istotną rolę w bilansowaniu rynku u naszego wschodniego sąsiada.

- Te wszystkie czynniki mają wpływ na to, jak kształtuje się sytuacja na krajowym rynku – tłumaczył nam prezes POPiHN-u.

Za tym nie nadążają polskie rafinerie, które praktycznie cały strumień swojej produkcji paliw kierują na rynek wewnętrzny, ale to nie wystarcza. Zapotrzebowanie polskiego rynku musi być zaspokajane paliwami z importu.

Jak wylicza POPiHN, rok 2021 przyniósł znaczny, bo aż 25-proc. wzrost importu paliw do Polski. Główni krajowi gracze rynkowi, czyli rafinerie, koncerny międzynarodowe działające na rynku polskim, jak i tzw. niezależni importerzy, sprowadzili wówczas do kraju około 12,3 mln m sześc. paliw, w tym paliwa silnikowe – zarówno benzyny, jak i olej napędowy – stanowiły 7,2 mln m sześc.

Benzyny importowane do Polski pochodziły głównie z Niemiec, Słowacji i Czech. Dlatego zbliżające się embargo na paliwa z Rosji nas nie powinno niepokoić. Zupełnie inaczej kształtują się kierunki importu paliwa napędzającego całą polską gospodarkę, czyli oleju napędowego. Tradycyjnie tu głównym dostawcą jest Rosja, odpowiadająca za ponad 66 proc. polskiego importu.

Diesel na wagę złota w czasie wojny. Zmieniają się kierunki jego importu

Co prawda nie dysponujemy jeszcze danymi na temat wielkości importu paliw w 2022 r., ale biorąc pod uwagę dane na temat szybko rosnącego popytu, można szacować, że do jego zaspokojenia konieczne było także zwiększenie zakupów benzyn i diesla za granicą. Wciąż zapewne znaczna część tego importu pochodziła głównie z Rosji.

Potwierdzają to dane Międzynarodowej Agencji Energii na temat rosyjskiej eksportu. Wynika z nich, że tylko w grudniu 2022 r. Moskwa wyeksportowała rekordowe 1,2 mb/d oleju napędowego, z czego 60 proc. było przeznaczone do Unii Europejskiej. Jak widać, do ostatniego dnia przed embargiem Europa kupowała rosyjskiego diesla, być może na zapas. To sprawia, że zasadne wydaje się pytanie, co stanie się po 5 lutego? Czy czeka nas paliwowy koniec świata?

Główni gracze na paliwowym rynku przygotowani do embarga na paliwa

Z polskiego rynku płyną uspokajające informacje na temat stanu przygotowań do wejścia w życie embarga na rosyjskie produkty naftowe.

- Od początku wojny w Ukrainie już nie importujemy oleju napędowego z Rosji, bilansując polski rynek zakupami z alternatywnych kierunków – deklaruje Orlen, największy sprzedawca paliw w Polsce, który je nie tylko produkuje, ale i importuje.

- Koncern od dawna realizuje obostrzenia, które formalnie wejdą w życie 5 lutego 2023 roku. Taka praktyka, oprócz oczywistych względów, miała za zadanie przygotować Orlen do zakupu paliw z dowolnego kierunku na świecie, co się powiodło – przekazało nam biuro prasowe paliwowego koncernu, uspokajając, że z tej perspektywy nie należy oczekiwać dodatkowych problemów z dostępnością paliw.

- To oznacza, że nie zabraknie paliw dla klientów Orlenu, zarówno hurtowych, jak i kupujących paliwa na stacjach. Zapewniamy też, że spółka analizuje na bieżąco otoczenie, które podlega dużym wahaniom i podejmuje wszelkie działania, aby utrzymać stabilny poziom cen dla swoich klientów - dodaje w odpowiedzi na pytania WNP.PL biuro prasowe spółki.

Skąd zatem Orlen teraz sprowadza paliwa? Tego koncern ze względów handlowych nie chce ujawniać.

- Jako PKN Orlen o dostawach gotowych paliw na bieżąco rozmawiamy globalnie z wieloma partnerami, tak aby zabezpieczać dostawy do klientów nie tylko w Polsce, ale na wszystkich rynkach, na których jesteśmy obecni – tłumaczy WNP.PL biuro prasowe.

Także po to, by ułatwić zakupy na światowych rynkach, koncern założył spółkę traderską w Szwajcarii.

- Będziemy sprowadzać paliwa z krajów, które nie są objęte sankcjami. Nie mogą to być także państwa, które w jakikolwiek sposób biorą udział we wprowadzaniu na rynek rosyjskich produktów. To dla nas, jako Orlenu, bardzo ważne – mówił podczas spotkania z dziennikarzami prezes koncernu Daniel Obajtek.

Orlen oczywiście nie jest jedynym graczem, który sprowadza paliwa gotowe do Polski. Największym niezależnym importerem jest Unimot, który również od momentu wybuchu wojny w Ukrainie przygotowuje się do rozwodu z rosyjskimi produktami.

- Na początku kwietnia 2022 r. wynajęliśmy terminal w duńskim Gulfhavn, który umożliwia przeładunek oleju napędowego z największych tankowców przypływających do Europy z innych kierunków niż Rosja oraz dalszy transport paliwa do Polski, a także – w razie potrzeby – do wszystkich innych portów w basenie Morza Bałtyckiego – mówi WNP.PL Robert Brzozowski, wiceprezes Unimotu ds. handlowych.

Firma dzięki tej inwestycji zrealizowała do tej pory trzy dostawy oleju napędowego – dwie z Arabii Saudyjskiej i jedną z Indii. Umowa dotycząca wynajęcia terminala została zawarta na rok z możliwością jej przedłużenia. Z tej możliwości Unimot już skorzystał i przedłużył umowę o kolejny rok, zwiększając swoje możliwości importowe.

Jednocześnie Unimot zapewnia, że jest przygotowany na embargo, które wejdzie w życie 5 lutego.

- Wykorzystaliśmy ten rok na budowanie sieci kontaktów handlowych na całym świecie, w czym pomaga nam m.in. nasze biuro tradingowe w Genewie, i nie zakładamy problemów z dostępnością produktu z kierunków innych niż rosyjski – podkreśla wiceprezes.

Magazyny paliw też gotowe na zmiany na rynku po wejściu w życie embarga

Zmiana kierunków importu paliw zmieni także sporo w obszarze logistyki i magazynowania paliw. Jednak i tu – jak uspokaja operator rurociągów i magazynów paliw – nie mamy powodów do niepokoju.

- PERN jest przygotowany, by w maksymalnym możliwym stopniu wywiązać się ze zobowiązań wobec klientów, także w kontekście całkowitego embarga na dostawy surowca i produktów z Rosji. W ciągu ostatnich sześciu lat pojemności na paliwa w naszym kraju zwiększyły się aż o jedną trzecią, czyli o blisko 0,6 mln m sześc. – co oznacza, że PERN wybudował w tym czasie aż 20 nowych zbiorników paliwowych. W 2022 roku do eksploatacji trafiło siedem z nich – informuje WNP.PL biuro prasowe firmy odpowiedzialnej za logistykę naftową i paliwową w Polsce.

Pod koniec czerwca ubiegłego roku ruszyła budowa kolejnych ośmiu zbiorników, o czym informował WNP.PL, które zwiększą pojemność magazynową PERN aż o 256 tys. m sześc.

W sumie PERN dysponuje dziś 19 bazami paliwowymi w całym kraju, których potencjał po rozbudowie wynosi ok. 2,4 mln m sześc. produktów naftowych, oraz czterema bazami ropy naftowej o łącznej pojemności ponad 4,1 mln m sześc.

- Zauważamy rosnące zapotrzebowanie klientów wykorzystaniem naszej nadmorskiej bazy paliw w Dębogórzu, gdzie już powstały trzy zbiorniki paliwowe po 32 tys.m sześc. każdy, dwa kolejne trafią do eksploatacji w tym roku. Z uwagi na fakt, że na ten moment potrzeby są znacznie wyższe niż możliwości eksploatacyjne tego obiektu, PERN zdecydował o budowie jeszcze trzech – znacznie większych zbiorników, bo o pojemności 50 tys. m sześc. każdy – wylicza biuro prasowe firmy.

PERN będzie także inwestował w infrastrukturę kolejową w Dębogórzu m.in. poprzez modernizację torów i stanowisk załadunkowych nalewni kolejowej, co umożliwi przemieszczanie cystern o większej ładowności i usprawni procesy logistyczne. PERN chce także rozbudować nalewnię kolejową o czwartą kabinę załadunkową.

- Działania te połączone z inwestycjami portu w Gdyni, polegającymi na modernizacji Stanowiska Przeładunku Paliw Płynnych i pogłębieniu toru wodnego (obsługa większych tankowców), oraz z inwestycjami PKP związanymi z poprawą dostępu kolejowego do portu w Gdyni oraz bazy paliw w Dębogórzu - pozwolą na zwiększenie wolumenów produktów naftowych, które są przyjmowane w Dębogórzu i ekspediowane w głąb kraju – zapewnia w odpowiedzi na pytania WNP.PL biuro prasowe PERN.

Jak wynika zatem z deklaracji głównych graczy na rynku paliwowym – importerów, a także firm odpowiadających za logistykę paliwową, 5 lutego nie czeka nas paliwowy koniec świata.