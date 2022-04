Europa chce odciąć się od rosyjskich paliw. Tylko w węglu pójdzie to gładko

Już wkrótce może zostać zaakceptowany piąty pakiet sankcji Unii Europejskiej na Rosję. Tym razem obostrzenia mogą dotyczyć także paliw, choć nie wszystkich. Analitycy są zgodni: UE wprowadzi tylko te sankcje, które są realne i zostaną przegłosowane.

Import gazu będzie trwał

Jednak dopiero pożegnanie się z rosyjską ropą przez UE oznaczałoby poważny wstrząs dla całej światowej gospodarki i oczywiście Kremla.- Odcięcie tego handlu zmusiłoby Rosję do znalezienia innych nabywców - mówi Patrick De Haan, szef analizy ropy naftowej w GasBuddy. Jego zdaniem rynek musiałby zareagować wieloma nowymi kontraktami. Fizycznie jest to możliwe. Rosjanie zrobiliby wszystko (czytaj: znacząco obniżyli ceny), aby tylko móc dalej eksportować ropę. Według specjalisty nie wiadomo, jakby się w następstwie sankcji zachował rynek.Możliwy jest wzrost cen – gdyby sankcje faktycznie były przestrzegane, a inne kraje nie paliłyby się do odbioru rosyjskiej ropy. Z drugiej strony możliwy jest także scenariusz, że dochodzi do zmian kontraktów i niektórzy wielcy importerzy rzucają się na rosyjską tańszą ropę. Jeśliby do tego doszło, rynek szybko by się zrównoważył, a ceny pozostałyby na obecnym albo nawet niższym poziomie.Sami politycy rosyjscy wieszczą, że sankcje na rosyjską ropę będą oznaczały katastrofę dla światowej gospodarki. Rosyjski wicepremier Aleksander Nowak (były minister energii) zasugerował, iż w przypadku sankcji cena baryłki ropy sięgnęłaby 300 dol. – obecnie wynosi nieco ponad 100.O ile zablokowanie zakupów z Rosji węgla i ropy jest prawdopodobne, to w przypadku gazu nie ma na to szans. Zablokowaniem ewentualnych sankcji na gaz grożą bowiem Węgry – największy sojusznik Rosji w Unii Europejskiej. Victor Orban, premier Węgier, wprost bowiem zapowiedział, że na taki scenariusz się nie zgodzi.A z punktu widzenia Rosji to właśnie sankcje na eksport gazu do Europy byłyby najbardziej bolesne. – Należy pamiętać, że chodzi o około 70-75 proc. rosyjskiego eksportu gazu – mówi Noah Gordon, stypendysta Carnegie Endowment for International Peace.Według niego szybka rezygnacja z rosyjskiego gazu nie może być zrealizowana natychmiast. Po pierwsze rosyjskiego surowca nie da się zastąpić z dnia na dzień i wynika to z czysto technologicznych problemów.Europa może oczywiście masowo rozpocząć import LNG, ale musi mieć do tego narzędzia. A tymi są wystarczające moce regazyfikacyjne. Do tego dochodzą plany znacznego zwiększenia importu gazu z północnej Afryki. I to także wymaga nakładów na moce przesyłowe, a więc podobnie jak w przypadku LNG – czasu.Pojawiają się także zapytania o koszt całej operacji. Następstwem mogą bowiem być rekordowe ceny za import skroplonego gazu ziemnego z takich miejsc, jak Australia, Katar czy Stany Zjednoczone.Pojawiły się ostrzeżenia o zamykaniu fabryk, utracie miejsc pracy i spadającej zgodzie opinii publicznej na sankcje.- Trzeba by się modlić o ciepłą i wietrzną pogodę [wiatr to więcej energii z OZE; ciepła pogoda oznacza mniejsze zapotrzebowanie na gaz - przyp. red.] - mówi Jacob Kirkegaard z German Marshall Fund.I chociaż Kirkegaard zgadza się z niemieckim kanclerzem Olafem Scholzem, że zakaz może wywołać recesję w UE, to uważa, że ​​cios dla Rosji byłby gorszy.– Moim zdaniem rosyjski rząd byłby zmuszony rozpocząć drukowanie dużych ilości nowych rubli, z ryzykiem wywołania znacznej dodatkowej inflacji w Rosji – dodaje specjalista.