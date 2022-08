Europa czeka na irańską ropę. Polska ma swoją kartę do rozegrania

- Po reaktywowaniu porozumienia nuklearnego Irańczycy będą mogli eksportować 2,5 mln baryłek ropy dziennie. To mniej więcej ilości porównywalne do importu Europy z Rosji przed inwazją na Ukrainę. Niezależnie od bieżącej produkcji, na wywiezienie czeka też 100 milionów baryłek zgromadzonych przez Irańczyków w pływających magazynach - mówi w rozmowie z WNP.PL Krzysztof Płomiński, były ambasador RP w Iraku i Arabii Saudyjskiej.

- Porozumienie nuklearne z Iranem jest warunkiem sine qua non zapewnienia kontynentowi europejskiemu bezpieczeństwa energetycznego w zakresie dostawy ropy naftowej. A przy okazji sposobem na utrzymanie racjonalnego poziomu cen tego surowca, również w USA - mówi Krzysztof Płomiński.

Mimo istniejących wciąż przeszkód w negocjacjach do porozumienia zdaniem Płomińskiego jednak dojdzie. - Ropa irańska na kontynent europejski popłynie i to od razu w dużych ilościach - zapewnia.

Zdaniem dyplomaty p o latach posuchy w stosunkach polsko-irańskich czas przygotować plan odbudowy współpracy z Iranem, obejmujący nie tylko sferę gospodarczą, ale również kontakty polityczne.

Płomiński proponuje, by w przypadku Arabii Saudyjskiej i Kataru zastosować odwrócony offset. - Trzeba wykorzystać fakt, że jesteśmy liczącym się kontrahentem i zleceniami dla polskich firm wykonawczych obudować kontrakty z takimi holdingami, jak Saudi Aramco, Sabic czy Qatargas - mówi rozmówca WNP.PL.

Od wielu miesięcy toczą się negocjacje na temat reaktywacji porozumienia nuklearnego mocarstw z Iranem z 2015 roku, zerwanego 3 lata później przez administrację Donalda Trumpa. Powrót do Wspólnego Kompleksowego Planu Działania (JCPOA), jak oficjalnie nazywa się ten dokument, jest związany ze złagodzeniem sankcji nałożonych na Iran, w tym na eksport surowców energetycznych i irańskie aktywa zagranicą. Wybuch wojny w Ukrainie i embargo nałożone przez Unię Europejską na rosyjskie węglowodory nadały dodatkowego znaczenia rozmowom prowadzonym w Wiedniu. Wszak zniesienie sankcji oznacza powrót irańskiej ropy na globalne rynki. Czy faktycznie jest tak blisko porozumienia, jak mówi się od kilku dni?

- Można powiedzieć, że jesteśmy zarówno bardzo blisko, jak i jeszcze wciąż daleko od porozumienia. Nadal nie zostały bowiem podjęte ostateczne decyzje polityczne. W moim przekonaniu jednak, niezależnie od opozycji, z jaką spotyka się perspektywa reaktywacji porozumienia nuklearnego i zniesienia antyirańskich sankcji, determinacja zachodnich uczestników rozmów wiedeńskich jest na tyle silna, że do takiego porozumienia wkrótce dojdzie.

Czytaj także: Wypracowano ostateczny tekst porozumienia nuklearnego z Iranem

Zresztą, biorąc pod uwagę aktualną sytuację energetyczną, przede wszystkim w Europie, porozumienie jest warunkiem sine qua non zapewnienia kontynentowi europejskiemu bezpieczeństwa energetycznego w zakresie dostawy ropy naftowej. A przy okazji sposobem na utrzymanie racjonalnego poziomu cen tego surowca, również w USA.

Kto jest zatem przeciwko finalizacji rozmów?

- Opór przeciwko porozumieniu, którego uzgodniony projekt traktowany jest jako ostateczny, jest bardzo duży. Zarówno w samych Stanach Zjednoczonych, jak i ze strony amerykańskich sojuszników na Bliskim Wschodzie – przede wszystkim Izraela, ale i Arabii Saudyjskiej.

Przeciwnicy reaktywacji porozumienia uważają, że nie ukróci ono nuklearnych ambicji Iranu, wykraczających poza uzgodnienia z MAEA. Krytykują też nieuwzględnienie w negocjacjach kwestii związanych z ekspansją Iranu w rejonie Bliskiego Wschodu, w Iraku, Syrii, Libanie czy Jemenie, a także programu rozwoju rakiet balistycznych dalekiego zasięgu i innych zaawansowanych broni. Do tego dochodzi brak zaufania wobec intencji Teheranu.

Mamy tutaj do czynienia z różnego rodzaju czynnikami wzajemnie kolizyjnymi. Niemniej widzę przynajmniej dwa elementy zasadnicze, które skłaniają do umiarkowanego optymizmu.

Jakie to czynniki?

- Jeden to determinacja administracji amerykańskiej, świadomej faktu, że interesy Stanów Zjednoczonych wymagają realnej poprawy relacji z Iranem i uwiarygodnienia wcześniejszych deklaracji.

Czytaj także: Amerykanie chcą utrzymać swoje wpływy na Bliskim Wschodzie

Drugi to konieczność stabilizacji globalnego i europejskiego rynku energii, trudnej do zachowania w dłuższej perspektywie bez irańskiej ropy. O ile zachodnie embargo na rosyjską ropę ma być utrzymane. USA mają świadomość powstałych zagrożeń dla sojuszników europejskich. Dyplomacja unijna odegrała zresztą ogromną rolę w zbliżeniu stanowisk obu głównych adwersarzy i wypracowaniu ostatecznego tekstu projektu porozumienia. O wpływie powrotu irańskiej ropy na kształtowanie się cen wspominałem wcześniej.

Czytaj także: Szef dyplomacji UE: odpowiedź Iranu na propozycje dotyczące odnowy umowy nuklearnej była rozsądna

Co zatem stoi na przeszkodzie do porozumienia?

- W tej chwili mamy do czynienia z – przypominającym bazarowe – targowaniem się między Teheranem a Waszyngtonem w sprawach dotyczących otoczki tego porozumienia i kontekstu zniesienia sankcji. Poza interesami liczą się też względy prestiżowe. Trzeba jednak przyznać, że Stany Zjednoczone uelastyczniły swoje stanowisko w kilku sprawach, podobnie jak Irańczycy, którzy poszli na pewne ustępstwa i wycofali się z części niemożliwych do przyjęcia żądań towarzyszących. Dlatego w mojej ocenie jesteśmy coraz bliżej porozumienia.

Europa czeka na irańską ropę. Czy jednak ten surowiec faktycznie trafi po zniesieniu sankcji do Europy, czy pierwsze w kolejce po surowiec z Iranu będą Chiny?

- Iran nie ma zbyt wielu powodów, żeby wykazywać solidarność z Europą, biorąc pod uwagę wzajemne relacje w ostatnich latach. Musi jednak także docenić, że bez zaangażowania europejskiej dyplomacji, o którym wspomniałem, kryzysowa sytuacja trwałaby nadal, grożąc również Teheranowi trudnymi do przewidzenia konsekwencjami.

Unia Europejska jest dla Iranu ważnym partnerem, będącym w stanie pomóc temu krajowi, by nie znalazł się w strefie chińskich wpływów. Należy pamiętać, że Iran to państwo, które tradycyjnie i za wysoką cenę stara się zachować niezależność. Bez względu na to, co myślimy o polityce irańskiej, Teheran konsekwentnie pozostaje poza zewnętrznymi sojuszami i taką sytuację chciałby zachować. To z kolei ma decydujący wpływ, czy cała kontynentalna Azja znajdzie się w strefie chińsko-rosyjskiej dominacji.

Jeśli chodzi o kolejkę do irańskiej ropy, to warto zauważyć, że Chiny i inne rynki azjatyckie zostały w dużym stopniu nasycone przekierowanymi z Europy dostawami taniej rosyjskiej ropy. Zgromadzono duże zapasy. Ropa irańska na kontynent europejski popłynie i to od razu w dużych ilościach.

O jakich wolumenach mówimy?

- Jeśli przecieki dotyczące warunków porozumienia nuklearnego i zniesienia sankcji się potwierdzą, to będzie to oznaczało, że w ciągu 120 dni od reaktywowania porozumienia Irańczycy będą mogli eksportować 2,5 mln baryłek ropy dziennie. To mniej więcej ilości porównywalne do importu Europy z Rosji przed inwazją na Ukrainę. Niezależnie od bieżącej produkcji, na wywiezienie czeka też 100 milionów baryłek zgromadzonych przez Irańczyków w pływających magazynach.

Biorąc pod uwagę taką ilość surowca, jak również deklaracje Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, że w przypadku ostrej zimy w Europie zwiększą produkcję w granicach 2 mln baryłek ropy dziennie, można patrzeć z pewnym optymizmem na dywersyfikację kierunków dostaw ropy na Stary Kontynent, nawet jeśli z Rijadu płyną w ostatnich dniach głosy niezadowolenia spadkami cen na światowych rynkach.

Nie brakuje jednak sceptyków, którzy wieszczą przeciąganie negocjacji dotyczących porozumienia nuklearnego. Zdaniem analityków Goldman Sachs szanse na zniesienie sankcji w tym roku są niewielkie.

- Oczywiście nie mam kryształowej kuli i nie potrafię przewidzieć faktycznego rozwoju wydarzeń. Jednak w obliczu realnego zagrożenia ogromnym deficytem ropy i kryzysem energetycznym w Europie tej zimy, jak również wielu innych okoliczności, jestem przekonany, że czas negocjacji już się skończył. Byłoby też niedobrze, gdyby system sankcji pod wpływem realiów uległ spontanicznemu rozmontowaniu, a przecież dobrze wiadomo, że od dawna nie jest szczelny.

Podkreśla pan na różnych forach, że w obecnej sytuacji bardzo ważne jest zadbanie o interesy Polski w Iranie. Jak to zrobić, zwłaszcza w sytuacji, gdy Polska zacieśnia relacje z Arabią Saudyjską, poprzez sprzedaż udziałów w gdańskiej rafinerii Lotosu Saudi Aramco…

- Tutaj możemy brać przykład z Chińczyków, którzy dbają o to, żeby stosować pewien symetryzm w stosunku do Rijadu i Teheranu. Mają przygotowane konkretne i duże plany. W przypadku Iranu jest to porozumienie o współpracy strategicznej, w przypadku Arabii Saudyjskiej są to wzajemne inwestycje, również w przemyśle naftowym, które sięgają obecnie dziesiątków mld dol., a wzajemne obroty w 2021 roku przekroczyły 60 miliardów USD i pozostają zbilansowane.

Pekin podtrzymuje też bardzo żywe kontakty polityczne z oboma krajami. W ciągu najbliższych tygodni spodziewana jest wizyta prezydenta Chin w Arabii Saudyjskiej, podczas której mają zostać podpisane nowe porozumienia i umowy.

W przypadku Polski powinniśmy zrobić tak samo, oczywiście ceniąc fakt, że Saudyjskie Królestwo jest największym partnerem handlowym Polski na obszarze Bliskiego Wschodu i Afryki. Na stosunki polsko-irańskie powinniśmy patrzeć z perspektywy ich wielowiecznych tradycji i wzajemnego potencjału rozwoju współpracy, a nie incydentalnych wydarzeń. Oczywiście, będziemy musieli wypracować odpowiednią ofertę dla Irańczyków, do czego chyba nie do końca jesteśmy przygotowani.

Co powinno się zatem znaleźć w tej polskiej ofercie?

- Po latach posuchy w stosunkach polsko-irańskich powinniśmy przygotować kompleksowy, praktyczny plan odbudowy współpracy z Iranem, obejmujący nie tylko sferę gospodarczą, ale również kontakty polityczne na wysokim szczeblu, czy przegląd dotychczasowych umów i porozumień pod kątem bieżących potrzeb.

Potrzebne jest również wznowienie współpracy bezpośredniej pomiędzy dużymi firmami, również spółkami Skarbu Państwa, a partnerami irańskimi – zwłaszcza w sektorze gazowym. Także potrzebne jest szersze otwarcie na prywatny biznes irański.

Przy tym tutaj akurat jesteśmy w najlepszej sytuacji, bo Krajowa Izba Gospodarcza, w której jestem społecznym doradcą dyplomatycznym, przez cały okres sankcji podtrzymywała kontakty z irańskimi partnerami na tyle, na ile pozwalały obowiązujące ograniczenia. Dlatego pewien fundament biznesowy pozostał. Irańczycy mogli się zorientować co do możliwości polskich eksporterów. Nasi przedsiębiorcy z kolei poznali zapotrzebowanie Iranu. Tu sytuacja jest o tyle prosta, że ten rynek jest wygłodzony i potrzeba na nim wszystkiego; co nie oznacza, że jest to łatwy kierunek.

Podobne kompleksowe programy potrzebne są zresztą również w relacjach z innymi państwami regionu, w tymi Arabią Saudyjską, Katarem i ZEA.

Czy polskie firmy są gotowe, by podjąć to wyzwanie?

- Tu jest problem. I nie dotyczy on tylko Iranu. Także innych rynków, mających dla Polski strategiczne znaczenie ze względu na surowce energetyczne i potencjał gospodarczy. Trudno sobie na nich poradzić bez istotnego zaangażowania państwa, programów wsparcia.

Nie jest to oczywiście łatwe. Na przykład większość przedsiębiorstw sektora paliwowo-energetycznego w Polsce ma całkiem przyzwoite portfele zamówień i nie są zmuszane do rozglądania się za nowymi rynkami. Niekiedy też przerasta je skala możliwych do uzyskania kontraktów, a skłonności do łączenia sił raczej nie mają.

Kilkukrotnie proponowałem w przypadku naszych najważniejszych partnerów energetycznych z Bliskiego Wschodu, czyli Arabii Saudyjskiej i Kataru, zrobienie czegoś w rodzaju odwróconego offsetu. Kupując surowce, zostawiamy na Bliskim Wschodzie ogromne pieniądze.

Trzeba wykorzystać fakt, że jesteśmy liczącym się, pożądanym kontrahentem i zleceniami dla polskich firm wykonawczych obudować kontrakty z takimi holdingami, jak Saudi Aramco, Sabic czy Qatargas. To wielkie koncerny, które mają nie tylko ogromne przełożenie na wiele dziedzin w swoich krajach, ale realizują również ogromne inwestycje na całym świecie.

I tu również pojawia się możliwość wprowadzenia polskich firm i zbudowania ich potencjału na międzynarodową skalę. Nie jest to zadanie wyłącznie doraźne, związane z konsekwencjami rosyjskiej agresji na Ukrainę, ale naturalna racja stanu.

Zobacz naszą najnowszą "Moc opinii" o węglu, górnictwie i kryzysie energetycznym