Europa porzuca rosyjską ropę, zapowiada się logistyczny dramat

5 grudnia wchodzi w życie embargo na dostawy rosyjskiej ropy drogą morską do Unii Europejskiej. Na szczęście nasz kraj jest jednym z lepiej przygotowanych, jednak w dłuższej perspektywie i polski klient będzie ponosił tego skutki.

Przed wojną Europa była najważniejszym rynkiem dla rosyjskiej ropy.

Embargo na rosyjski surowiec wchodzi w momencie, gdy kraje UE już zmniejszają zakupy rosyjskiej ropy.

Największym problemem z embargiem nie będzie to, skąd wziąć ropę, tylko jak ją dowieźć.

24 lutego Rosja napadła na Ukrainę. Odpowiedzią na to krajów Unii Europejskiej była nie tylko pomoc wojskowa, finansowa i humanitarna dla Kijowa, ale także szereg sankcji nałożonych na Rosję. Ze względu na brak chęci Moskwy do wycofania się z Ukrainy, sankcji przybywa. W poniedziałek 5 grudnia wkracza w życie zakaz importu rosyjskiej ropy drogą morską, będący elementem tzw. szóstego pakietu sankcji.

Unia uderza w podstawy rosyjskiej gospodarki i budżetu

Krok UE jest podyktowany m.in. niską skutecznością dotychczasowych obostrzeń. Zajęcie majątków, ograniczenia dotyczące wjazdu dla prominentnych Rosjan czy w końcu ograniczenia w eksporcie nie spowodowały zmiany rosyjskiej polityki.

Embargo na ropę także raczej tego nie zrobi, ale to uderzenie w podstawy rosyjskich finansów. Branża naftowa i gazowa są bowiem kluczowymi kontrybutorami rosyjskiego budżetu. Ze związanych z nimi podatków pochodzi nawet 50 proc. wpływów. W ten sposób Unia uderza w najważniejsze źródło finansowania rosyjskiej napaści.

Co ważne, w przypadku gazu Rosja sama się niejako wyautowała. Wstrzymując dostawy surowca do UE, chciała wymusić korzystne dla siebie rozwiązania. Jednak Unia nie uległa tym żądaniom. W efekcie rosyjski gaz odgrywa w UE coraz mniejszą rolę.

Teraz czas na ropę naftową. Warto dodać, że teoretycznie rosyjski surowiec nadal będzie można importować, bo z ograniczeń wyłączone są dostawy rurociągowe. Jednak specjaliści są zgodni, że ten sposób dostaw ma ograniczony zasięg. Co więcej, korzystające z tego Polska i Niemcy już wcześniej deklarowały, że nie zamierzają poprzez zakupy rosyjskiej ropy wspierać rosyjskiej agresji.

- PKN Orlen konsekwentnie dywersyfikuje dostawy ropy. Obecnie już 70 proc. surowca do wszystkich rafinerii koncernu w Polsce, Czechach i na Litwie pochodzi z kierunków alternatywnych do rosyjskiego. Nasza spółka od początku wojny na Ukrainie całkowicie zrezygnowała z dostaw ropy rosyjskiej drogą morską i dotyczy to wszystkich rafinerii grupy kapitałowej - poinformował nas nasz paliwowy potentat.

Jak już wcześniej deklarował prezes spółki Daniel Obajtek, Orlen czyni starania, aby uniezależnić się w jak największym stopniu od rosyjskiej ropy.

Zrezygnować z rosyjskiej ropy można, ale jakie to będzie miało skutki?

Zanim napiszemy o skutkach embarga, należy podkreślić już przed jego wprowadzeniem Rosjanie stracili znaczną część rynku. W październiku (najnowsze dane Międzynarodowej Agencji ds. Energii) import dobowy rosyjskiej ropy do krajów UE wynosił około 1,4 mln baryłek. Dla porównania, przed atakiem na Ukrainę, w styczniu ten import wynosił na dobę około 2,5 mln baryłek. Udział UE w eksporcie rosyjskiej ropy naftowej spadł w październiku do 31 proc., z 50 proc. przed inwazją Moskwy na Ukrainę 24 lutego.

Sankcje oznaczają, że Rosja będzie musiała przekierować kolejne 1,1 miliona baryłek do innych odbiorców (możliwy do utrzymania transport rurociągami szacowany jest na 300 tys.).

Co to oznacza dla nas?

- Na razie ostrożnie oceniałabym efekt sankcji na polski i europejski rynek. Po pierwsze nie są one zaskoczeniem, po drugie kraje oraz europejscy odbiorcy mieli sporo czasu, by się do tego przygotować - mówi nam Urszula Cieślak z BM Reflex.

- W praktyce więc w grudniu skutków embarga na rosyjską ropę jeszcze nie odczujemy - dodaje nasza rozmówczyni.

Należy przy tym pamiętać, że kraje maksymalizowały rezerwy - stąd na razie problemów z ropą nie będzie. Jednak nie oznacza to, że całkiem uda się ich uniknąć.

Zapowiada się wielki korek na morzach i oceanach

To, co bowiem najbardziej niepokoi, to kwestia zapewnienia stabilnych dostaw ropy. Tej nie powinno brakować. Jednak trzeba ją jeszcze przywieźć i z tym będą olbrzymie problemy.

Choć Rosja sprzedawała miliony ton surowca za pośrednictwem ropociągu Przyjaźń, to większe ilości transportowała do Europy tankowcami. Miały one do pokonania relatywnie krótkie trasy z Ust-Ługi czy Noworosyjska. Rejsy zajmowały kilka, góra kilkanaście dni. Teraz Europa będzie musiała się posiłkować ropą arabską, amerykańską czy np. afrykańską.

Oznacza to, że tankowiec, który po tygodniu od wypłynięcia z Ust-Ługi był już w Europie Zachodniej, teraz co najwyżej będzie w połowie trasy. A to zapowiedź nie tylko wzrostu stawek frachtu, ale wręcz niedoboru tankowców. Po prostu ta sama liczba statków będzie musiała poświęcić znacznie więcej czasu na przewiezienie tej samej ilości surowca.

W związku z tym armatorzy dosłownie przeczesują kotwicowiska szukając statków, które mogłyby transportować ropę. Jednak takich brakuje, a część - ze względów ochrony środowiska i ryzyka zanieczyszczeń - nie może być wykorzystana.

Brytyjscy analitycy oceniają, że powtórzy się przypadek z Wysp Brytyjskich z problemami na tamtejszym rynku paliw. Przyczyną tego nie był brak diesla czy benzyny, lecz niemożność ich dostarczenia na stacje, bo brakowało kierowców cystern. Teraz będziemy mieli powtórkę tej sytuacji, tyle że w skali makro.

I właśnie to może spowodować wzrost cen na stacjach paliw. Po prostu przywóz surowca będzie znacznie droższy niż wcześniej, a trudno oczekiwać, żeby rafinerie nie wliczyły tych kosztów w ceny paliw.