Fatalna prognoza dla ropy. Niebawem będzie jeszcze drożej

Podnosimy swoje prognozy dotyczące ceny ropy Brent o 10 dolarów. W drugiej połowie roku i w pierwszym kwartale 2023 baryłka ropy Brent może kosztować 135 dolarów - podało we wtorek biuro analiz Goldman Sachs. Obecnie baryłka ropy Brent kosztuje ok. 119 dolarów.

We wtorek biuro analiz banku Goldman Sachs poinformowało, że podnosi swoje prognozy dotyczące cen ropy Brent o 10 dolarów - baryłka tej ropy w drugiej połowie br. i w pierwszym kwartale 2023 r. ma, zdaniem banku, kosztować 135 dolarów.

Zwrócono uwagę, że w tym momencie (pierwszy raz od czerwca 2020 r.) na rynku widoczna jest nadwyżka ropy. Według analityków na tę sytuację miał wpływ szereg czynników politycznych takich jak "umiarkowany" spadek rosyjskiego eksportu, blokady sanitarne w Chinach i "rekordowo wysoka" sprzedaż amerykańskich rezerw strategicznych (Strategic Petroleum Reserve - PAP).

Według Goldman Sachs wyprodukowana nadwyżka niebawem się skończy z powodu ożywienia gospodarczego w Chinach oraz przez spodziewane ograniczenie produkcji ze strony Rosji o pół miliona baryłek dziennie po tym, jak Unia Europejska zapowiedziała wprowadzenie embarga na rosyjską ropę.

- Strukturalny deficyt ropy pozostaje zatem nierozwiązany, a rynek (...) będzie jeszcze bardziej napięty niż się spodziewaliśmy - wskazano w komentarzu. Według analityków podaż pozostanie "nieelastyczna" w stosunku do wyższych cen. - Jednocześnie spadek popytu na całym świecie jest niewystarczający do zrównoważenia zapasów przy obecnych cenach- ocenili eksperci. Tym samym "ceny ropy naftowej muszą dalej rosnąć, aby unormować niezrównoważony niski poziom światowych zapasów ropy, a także wolne moce przerobowe OPEC" - napisano w prognozie.

Mając to na uwadze Goldman Sachs podniósł prognozę dla cen ropy Brent w drugiej połowie br. i na początku 2023 r. do ok. 135 dolarów za baryłkę. Wzrost cen ma na celu "ostateczne unormowanie zapasów do końca 2023 r.".

We wtorek baryłka ropy Brent kosztuje ok. 119 dolarów. W dniu napaści Rosji na Ukrainę, 24 lutego br., baryłka Brent wyceniana była na 99 dol., a WTI na 92,8 dol. W kulminacyjnym momencie wzrostów ceny ropy naftowej dochodziły w USA do 130 dolarów za baryłkę, a ropy Brent były bliskie 140 dolarów za baryłkę.