Fit for 55 w strategii Orlenu. Będą zmiany

PKN Orlen zamierza przedstawić w przyszłym roku aktualizację strategii, która będzie uwzględniała unijny pakiet Fit for 55 - poinformował w czwartek dyrektor Biura Strategii i Projektów Strategicznych PKN Orlen Karol Wolff.

"W tym momencie dokonujemy analiz wewnętrznych pakietu Fit for 55, dokonujemy przeglądu rozwiązań, które będą potrzebne i z aktualizacją strategii wyjdziemy w takim cyklu jak to zawsze robiliśmy, czyli co dwa lata. Aktualizację strategii pokażemy w 2022 roku i wtedy uwzględni ona założenia Fit for 55 z całą pewnością" - powiedział Wolff podczas debaty Kampanii Polska Chemia: "Pakiet Fit for 55 - wpływ na polską chemię".

Przypomniał, że obecnie obowiązującą strategię zarząd PKN Orlen upublicznił w listopadzie 2020 roku, kiedy znane były już główne założenia green dealu, ale nie znane były jeszcze szczegóły pakietu Fit for 55, który pojawił się w lipcu tego roku.

Ogłoszony w lipcu br. przez Komisję Europejską pakiet Fit for 55 ("Gotowi na 55 procent") to zestaw propozycji legislacyjnych służących dostosowaniu unijnej polityki klimatycznej, energetycznej, użytkowania gruntów, transportu i podatków do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. w perspektywie roku 2030 r., wobec poziomu z roku 1990 r. Pakiet ma być narzędziem zielonej rewolucji, zmierzającej do neutralności klimatycznej UE w roku 2050.

Na propozycję KE składa się 13 projektowanych aktów prawnych, opisanych na ok. 4,5 tys. stron. Część z nich wychodzi naprzeciw polskim postulatom, przedstawionym na forum unijnym w ostatnich miesiącach.