Fotowoltaika trafi do kolejnych baz PERN-u

Eprosument wygrał przetarg dotyczący budowy instalacji fotowoltaicznych w 20 obiektach należących do PERN - informuje spółka.

Jak podaje PERN, na mocy zakończonego przetargu Eprosument opracuje koncepcję budowy instalacji fotowoltaicznych w zakresie pozwalającym na uzyskanie warunków przyłączenia, opracuje program funkcjonalno-użytkowy, a także przygotuje dokumentację niezbędną do uzyskania warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dla instalacji fotowoltaicznych. Firma zajmie się również kompleksowo wykonaniem i przeprocesowaniem dokumentacji koniecznej do uzyskania wymaganych zgód administracyjnych.

"Projekt solaryzacji obiektów PERN to zadanie zakrojone na szeroką skalę, bowiem działania będą prowadzone w bazach i stacjach pomp ulokowanych na terenie 10 województw: śląskim, dolnośląskim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, lubuskim, pomorskim, zachodniopomorskim, świętokrzyskim i lubelskim" - czytamy w komunikacie PERN.

Spółka przypomina, że to kolejny krok PERN w kierunku wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. W 2020 roku uruchomiła instalację fotowoltaiczną w bazie paliw w Boronowie, a obecnie prowadzi także prace nad uzyskaniem warunków przyłączenia instalacji fotowoltaicznych w dziewięciu kolejnych lokalizacjach. Trwają także postępowania na zaprojektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynku zarządu PERN w Płocku oraz w bazach paliw w Rejowcu i Emilianowie.

- Przykładamy dużą wagę do racjonalnego wykorzystania zasobów energetycznych. Budowa naszych instalacji PV to element projektu „PERN producentem zielonej energii”, realizowanego w ramach Strategii PERN na lata 2021 – 2024, na który planujemy przeznaczyć 130 mln zł – mówi Paweł Lis, kierownik projektu, koordynator Zespołu Inwestycji i Modernizacji PERN. – Nie bez znaczenia jest też dla nas czynnik ekonomiczny. Regularnie zwiększamy swoje zaangażowanie w produkcję własnej energii elektrycznej, ponieważ chcemy obniżyć jej koszty – dodaje.

- Istotnie, elektrownie fotowoltaiczne to dziś najskuteczniejsze rozwiązanie, z którego mogą korzystać firmy, by przeciwdziałać rosnącym kosztom energii. Poza ekologią, fotowoltaika to przede wszystkim rentowny biznes. Stopy zwrotu przy tego rodzaju inwestycjach sięgają dzisiaj nawet 20 proc., a nakłady finansowe na ten cel zwracają się już po 4-5 latach – wskazuje Jakub Mróz, dyrektor regionalny w Eprosument.

Wdrożenie rozwiązań z zakresu OZE pomaga także przedsiębiorstwom zredukować ślad węglowy, co jest przejawem troski o środowisko naturalne i wspiera realizację wymogów dotyczących ESG.