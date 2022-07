Francja chce utrzymać do końca roku rabaty na stacjach paliw

Bruno Le Maire francuski minister gospodarki i finansów zapowiedział utrzymanie do końca roku rabatów na stacjach paliw. Proponuje dopłatę w wysokości 60 euro studentom i osobom dojeżdżającym autami na uczelnie i do pracy.

W ramach przygotowanego przez nowy rząd francuski antyinflacyjnego pakietu pomocy proponowane jest utrzymanie 18 eurocentów dopłaty do detalicznych cen paliwa. Będzie to obowiązywać w lipcu i sierpniu, a następnie wysokość rekompensaty będzie obniżana do 12 i kolejno do 6 eurocentów na koniec roku. Dla budżetu jest to wydatek szacowany na około 50 miliardów euro.

Przeciwko takim rozwiązaniom protestują organizacje ekologiczne podnoszące, że całoroczny plan wydatków Ministerstwa Przemian Ekologicznych jest na poziomie 48 miliardów euro. W tym przypadku dotacja dotyczy paliw kopalnych co budzi bardzo mieszane opinie.

W ramach działań na rzecz ograniczenia presji inflacyjnej minister gospodarki i ekonomii Bruno Le Maire odbył niedawno rozmowę z prezesem koncernu TotalEnergies Patrickiem Pouyanne na temat utrzymania niższych marż na paliwa w kolejnych miesiącach. Na tę chwilę wiadomo, że w okresie wakacyjnym będzie można kupić ze zniżką benzynę i olej napędowy. Późniejsze decyzje zależą od sytuacji na rynkach surowcowych. Ogromną przeszkodą w powstrzymaniu wzrostu cen jest osłabienie euro do dolara. W ciągu zaledwie pół roku euro staniało o prawie 10 procent.

Jeszcze przed sierpniową przerwą w pracy francuskiego parlamentu pod obrady posłów ma trafić ustawa o dopłacie dla osób korzystających z samochodu przy codziennych dojazdach do pracy lub na uczelnię. Planuje się wypłacać z budżetu 60 euro miesięcznie na pokrycie dodatkowych kosztów. Jednak zanim te pieniądze trafią do obywateli ma zostać ustalony poziom rocznych dochodów uprawniający do otrzymywania comiesięcznych przelewów.