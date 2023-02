Francuski gigant zwiększa wydatki na OZE i poszukiwania gazu

Francuski koncern paliwowo-energetyczny TotalEnergies w 2022 roku osiągnął zysk netto na poziomie 20,5 mld dolarów, wobec 16 mld dolarów rok wcześniej. Zysk został obciążony kwotą 15 mld dolarów z tytułu strat na działalności w Rosji.

Z opublikowanego przez TotalEnergies komunikatu wynika, że w 2022 roku spółka miała 20,5 mld dolarów zysku netto, wobec nieco ponad 16 mld dolarów przed rokiem, co oznacza wzrost o 28 proc. Zysk byłby zdecydowanie wyższy, gdyby nie konieczność utworzenia rezerw na aktywa w Rosji. Łącznie strata z tego tytułu została oszacowana na około 15 mld dolarów.

TotalEnergies zapłacił w minionym roku w formie podatków, opłat i licencji 33 mld dolarów

W 2022 roku TotalEnergies z tytułu podatków, opłat lokalnych, licencji na wydobycie gazu ziemnego i ropy naftowej we wszystkich krajach, w których prowadzi swoją aktywność biznesową, zapłacił łącznie 33 mld dolarów. Rok wcześniej ta kwota była o połowę mniejszą i wyniosła 16 mld dolarów.

Dzięki solidnemu wynikowi finansowemu zarząd będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy, które zaplanowano na maj, wypłatę zwykłej dywidendy w wysokości 2,81 euro na jedną akcję. Dodatkowo w grudniu 2022 roku wypłacona została nadzwyczajna dywidenda w wysokości 1 euro na akcję.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami spółka zamierza w tym roku przeznaczyć około 2 miliardów euro na skup akcji własnych.

- Obecnie to gaz ziemny jest priorytetem w naszych inwestycjach planowanych na ten i najbliższe lata, szczególnie LNG, od którego Europa jest uzależniona od czasu wstrzymania dostaw gazociągami surowca w Rosji. Teraz aktywnie działamy na złożach w Katarze i Libanie - powiedział cytowany w komunikacie prezes Patrick Pouyanne.

Spółka planuje także zwiększyć nakłady na produkcję energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, na ten cel przeznaczy w tym roku 4 mld dolarów, wobec 3 mld w 2021 roku. Kilka tygodni temu podpisana została umowa przejęcia Polskiej Grupy Biogazowej, która obecnie czeka na zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Dzięki obniżce cen paliwa na stacjach koncern uniknął wprowadzenia w życie podatku od nadzwyczajnych zysków

TotalEnergies w minionym roku, w porozumieniu z rządem francuskim, wprowadził obniżkę cen paliw na stacjach, która obowiązywała od lipca do końca grudnia i wynosiła od 10 do 40 eurocentów na litrze benzyny i oleju napędowego. Dzięki temu zabiegowi parlament wstrzymał procedowanie ustawy o nałożeniu podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych i energetycznych. Jak szacują analitycy, pozwoliło to zaoszczędzić około 3 - 4 mld euro.