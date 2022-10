Francuzi koczują na stacjach paliw, a rząd pozostaje bezradny

Na wielu stacjach benzynowych we Francji, zwłaszcza w rejonie Paryża i Lyonu, kierowcy spędzili całą noc, czekając na przyjazd cysterny. Rząd grozi akcją przeciw strajkującym, ale wydaje się bezradny.

Kolejny dzień braków paliw na stacjach pogrąża francuską gospodarkę w kryzysie.

Już nie tylko Francuzi, ale także duża część kontynentu odczuwa skutki blokad rafinerii.

Związkowcy i rząd zamiast rozmawiać przerzucają się oskarżeniami o brak woli zakończenia tej kryzysowej sytuacji.

To jest prawdziwy sprawdzian dla rządu francuskiego. Obserwatorzy zgodnie twierdzą, że w obliczu trwającego ponad dwa tygodnie strajku płacowego, który doprowadził do blokady rafinerii i magazynów paliw, zbyt późno zdecydowano się na mediację.

Protestujący związkowcy domagają się podwyżek pensji wiedząc, że TotalEnergies na to stać

Związkowcy, szczególnie reprezentujący CGT, podkreślają, że koncern TotalEnergies zgodził się na propozycję władz obniżenia cen paliwa w okresie od września do grudnia co oznacza ograniczenie wpływów o około 1 miliard euro.

Jednak teraz, gdy pracownicy domagają się łącznej podwyżki płac o 10 procent ze względu na wysoką inflację, koncern odmawia rozmów proponując, w pierwszej fazie strajku spotkanie na początku listopada. Teraz pojawiły się dodatkowe rozdźwięki, bowiem część protestujących w dwóch rafineriach należących do Esso France z Grupy ExxonMobil podpisało umowę płacową, która uwzględnia niższe poziomy waloryzacji pensji.

Podobno dziś (12 października) w godzinach popołudniowych przewidywane są rozmowy reprezentacji strajkujących z władzami koncernu z aktywnym udziałem przedstawicieli rządu.

Rząd francuski nie ma żadnej strategii rozwiązania problemu blokad rafinerii i magazynów paliw

Wczorajsze wieczorne wystąpienie premier Elisabeth Borne przed Zgromadzeniem Narodowym zostało wyśmiane przez deputowanych opozycji i skwitowane milczeniem przez przedstawicieli obozu rządzącego.

Komentarze były jednak bardzo nieprzychylne, pokazujące kompletną bezradność i brak koordynacji działań. Z jednej strony mowa jest o groźbie siłowego odblokowania dostępu do rafinerii i wprowadzeniu nowych pracowników zdolnych do wznowienia produkcji. Z drugiej mamy zachęty dla przedstawicieli związków, by przystąpili do szerokiego forum rozmów. Konkretów zaś brak.

Powołanie pełnomocnika rządu do spraw rozwiązania tej nadzwyczajnej sytuacji dotykającej bezpośrednio i pośrednio dziesiątki milionów obywateli i wszystkie firmy we Francji jest nakazem chwili.

Trzeba szybko zakończyć rozmowy, wpłynąć na zbliżenie stanowisk pomiędzy władzami koncernu TotalEnergies, który w pierwszym półroczy zarobił ponad 10 miliardów euro i ma środki na wypłatę wyższych uposażeń. Związkowcy czekają na pozytywną reakcję, a nie na straszenie użyciem oddziałów żandarmerii narodowej do likwidacji blokad.

Na ponad 35 procent stacji we Francji nie ma paliwa. Najgorzej jest ponownie w rejonie Paryża i Lyonu. W wielu miejscach kierowcy spędzili całą noc na stacji, czekając na przyjazd cysterny.

🇫🇷 W Villiers-le-Bel grupa "młodych ludzi" przejęła kontrolę nad stacją benzynową Total. Swoi z osiedla mogli swobodnie tankować, ale obcym blokowano dostęp i sprzedawano zamiast tego paliwo w bidonach, drożej. Protestujących bito i wyrzucano z kolejki.pic.twitter.com/mrRj75PNQT — Adam Gwiazda (@delestoile) October 11, 2022

Ten stan trwa tak długo, że częściowo paraliżuje międzynarodowy transport drogowy. Dostawcy warzyw i owoców z Hiszpanii nie są wstanie realizować przewozów. Ograniczony jest ruch na trasie z południa Europy do Wielkiej Brytanii przez tunel pod Kanałem La Manche.

Pociągi są oblężone. SNCF wprowadził do rozkładu dodatkowe połączenia bowiem ludzie nie mogą korzystać z samochodów osobowych.

Braki paliwa dezorganizują międzynarodowy transport drogowy w tej części kontynentu

Jedynymi wygranymi są posiadacze aut elektrycznych i hybryd typu plug-in, którzy pomimo ograniczenia zasięgu mogą ze spokojem oczekiwać zakończenia akcji protestacyjnej. To jednak ułamek procenta wszystkich samochodów.