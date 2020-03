Fundacja Grupy PERN przekaże 250 tys. zł dla szpitala wojewódzkiego w Płocku na walkę z koronawirusem

Fundacja Grupy PERN przekazała 250 tys. zł Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Płocku (Mazowieckie), wspierając go w walce z koronawirusem. W czwartek spółka podała, że szpital będzie mógł kupić 8,5 tys. jednorazowych masek ochronnych.

Wsparcie dla płockiego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego to kolejna kwota wyasygnowana w ostatnim czasie w ramach zaangażowania grupy kapitałowej PERN w powstrzymywanie epidemii koronawirusa.

Wcześniej Fundacja Grupy PERN przeznaczyła dla służby zdrowia ponad 1 mln zł.

W Płocku znajduje się siedziba spółki PERN, a tamtejszy Wojewódzki Szpital Zespolony, z uwagi na obecną sytuacją epidemiologiczną, znajduje się na liście placówek medycznych pozostających w stanie podwyższonej gotowości.

W czwartek 26 marca poinformowano, że Fundacja Grupy PERN przekazała 250 tys. zł Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Płocku, jako element wsparcia tej jednostki w walce z koronawirusem.



Jak wyjaśniono w komunikacie, dzięki temu szpital będzie mógł kupić 8,5 tys. sztuk jednorazowych masek ochronnych.



PERN podkreślił, że z puli środków przekazanych do tej pory szpitalom poprzez jego korporacyjną fundację kupiono m.in. defibrylatory, dekontaminatory, aparaty EKG, ale także dodatkowe komplety łóżek i pościeli, łóżek do intensywnej terapii czy pomp infuzyjnych strzykawkowych.



Jednocześnie PERN wspomniał, że jako strategiczna spółka, wchodząca w skład infrastruktury krytycznej, dostosowuje swoje procedury do sytuacji epidemiologicznej, a "celem jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego państwa i utrzymanie ciągłości działania".



Spółka m.in. ograniczyła dostęp do swych obiektów, aby w ten sposób minimalizować zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się epidemii.



Jak zaznaczył PERN, na bieżąco są tam weryfikowane i aktualizowane plany ciągłości działania. Wszyscy pracownicy, których fizyczna obecność w pracy nie jest konieczna, wykonują obowiązki zdalnie z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych.



Dodatkowo, w ramach działań związanych z powstrzymywaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, PERN przekazał wytyczne dotyczące bezpieczeństwa związanego z sytuacją epidemiologiczną wszystkim wykonawcom realizującym inwestycje na terenie obiektów spółki.



PERN to strategiczny podmiot dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, odpowiadający za tłoczenie rurociągami ropy naftowej, w tym do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech oraz za magazynowanie zarówno surowca, jak i paliw płynnych. Spółka posiada na terenie całego kraju bazy ropy naftowej, w tym największe tego typu w Miszewku Strzałkowskim pod Płockiem i w Adamowie przy granicy z Białorusią, a także bazy paliwowe. Firma zarządza również Morskim Terminalem Naftowym w Gdańsku, służącym m.in. do rozładunku i składowania surowca dostarczanego do Polski tankowcami.