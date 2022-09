Fuzją Lotosu z Orlenem zajmie się sąd. Wkrótce pierwsza rozprawa

Proces wytoczony przez mniejszościowych akcjonariuszy w sprawie uchylenia uchwały o przejęciu Lotosu przez Orlen ma ruszyć już w listopadzie 2022 roku.

Fuzja Orlenu i Lotosu stała się faktem 1 sierpnia, co zostało przypieczętowane wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego.

19 sierpnia do sądu trafił pozew mniejszościowych akcjonariuszy o stwierdzenie nieważności uchwały o połączeniu obu koncernów. Ich zdaniem, fuzja jest szkodliwa dla akcjonariuszy i nieracjonalna z punktu widzenia biznesowego.

Pierwsza rozprawa w tej sprawie ma odbyć się już w listopadzie.

Fuzja szkodliwa i nieracjonalna. Pozew dwóch akcjonariuszy przeciwko Orlenowi

Przypomnijmy, pozew o stwierdzenie nieważności uchwały o połączeniu obu koncernów trafił do Sądu Okręgowego w Łodzi 19 sierpnia. Powodami w tej sprawie są dwaj akcjonariusze mniejszościowi - Bogdan Kamola i Jan Trzciński - którzy podczas walnego zgromadzenia Lotosu zgłosili sprzeciw do tej uchwały. Ich zdaniem fuzja jest szkodliwa dla akcjonariuszy i nieracjonalna z punktu widzenia biznesowego

Liczący z załącznikami niemalże 3 tys. stron pozew opracowali prawnicy i doradcy podatkowi z gdańskiej kancelarii K&S Kardasz Staszak we współpracy z ekonomistami z Uniwersytetu Gdańskiego.

Pierwsze rozprawy w pozwie przeciwko fuzji Orlenu i Lotosu już w listopadzie

Teraz sprawa nabrała biegu i wiadomo już, kiedy odbędą się pierwsze rozprawy.

- Potwierdzam, że pozew przygotowany przez naszą kancelarię decyzją sądu został przekazany stronie pozwanej - mówi cytowany w informacji prasowej Sławomir Staszak, pełnomocnik powodów, partner zarządzający kancelarii K&S Kardasz Staszak.

Jak informuje dr Dariusz Wieczorek z Wydziału Zarządzania UG, który był autorem opinii o ekonomicznych skutkach fuzji dołączonej do pozwu, sąd wyznaczył jednocześnie pięć sześciogodzinnych rozpraw, które zostały zaplanowane pomiędzy 24 listopada i 2 grudnia.

Ekonomista zwraca uwagę na tempo, w jakim sąd zajął się sprawą. - Nie znam sprawy gospodarczej przed sądem w Polsce, która byłaby prowadzona w taki sposób - mówi Wieczorek. - To raczej przypomina procesy sądowe znane z filmów amerykańskich, a nie z naszych realiów - dodaje.

PKN Orlen ocenia pozew przeciwko przejęciu Lotosu za bezzasadny

PKN Orlen potwierdził fakt, że pozew w tej sprawie trafił do sądu w komunikacie giełdowym z 26 sierpnia.

„W ocenie spółki pozew jest bezzasadny” - tak odniósł się koncern do przedmiotu pozwu.

W odpowiedzi na wcześniejsze pytania portalu WNP.PL odnośnie pozwu mniejszościowych akcjonariuszy PKN Orlen podkreślał, że wszystkie działania PKN Orlen, w tym proces połączenia PKN Orlen z Grupą Lotos realizowany jest w oparciu i poszanowaniu przepisów prawa krajowego i międzynarodowego.

„W związku z tym nie ma żadnych podstaw do podważania wiarygodności i transparentności zrealizowanego procesu połączenia” - podkreśliło biuro prasowe koncernu.

Jednocześnie Orlen przypomina konsekwentnie, że zgodę na przejęcie wyraziła podczas walnego zgromadzenia zdecydowana, bo ponad 99-proc. większość akcjonariuszy.

W odniesieniu do podnoszonej przez powodów kwestii wyceny aktywów rafineryjnych, koncern przypomina, że biznes rafineryjny jest biznesem fluktuacyjnym, bardzo zmiennym i nie można go oceniać z perspektywy zysków za jeden czy dwa kwartały.

Mniejszościowi akcjonariusze nie składają broni. Zapowiadają działania w sprawie przejęcia PGNiG

Skarżący z kolei podtrzymują swoje zdanie, że fuzja jest szkodliwa dla akcjonariuszy i nieracjonalna z punktu widzenia biznesowego, dlatego korzystają ze swojego prawa do zaskarżenia uchwały ws. przejęcia Lotosu przez Orlen. Opinie te potwierdza dr Dariusz Wieczorek z UG.

- W moim głębokim przekonaniu argumenty ekonomiczne wskazują nie tylko na zbywanie strategicznych aktywów po rażąco niskiej cenie, ale także na ubytek zarówno przychodów, jak i zysków wskutek tego połączenia - komentuje Wieczorek.

Zdaniem ekonomisty w przestrzeni publicznej i medialnej pojawia się wiele nieprawdziwych lub zniekształconych informacji. Jako przykład podaje argumentację jakoby przemysł rafineryjny był w fazie schyłkowej, co miało być jednym z argumentów sprzedaży udziałów w Rafinerii Gdańskiej za jedynie 1,15 mld złotych.

- Kilka dni temu pojawiła się informacja o tym, że Orlen planuje kupić pakiet kontrolny w rafinerii w Schwedt w Niemczech - mówi Dariusz Wieczorek. - Jeżeli te doniesienia okazałyby się prawdziwe, należałoby zapytać prezesa Orlenu co wpłynęło na zmianę w postrzeganiu przez niego przyszłości branży rafineryjnej. I to w przeciągu zaledwie dwóch miesięcy… - dodaje ekonomista.

Sprawa nie będzie ani prosta, ani szybka i na pewno jej przeprowadzenie pochłonie znaczne środki finansowe. Skarżący szacują, że tylko opinie biegłych zlecone przez sąd mogą kosztować ponad 100 tys. zł. Dlatego rozważają oni utworzenie fundacji, która mogłaby ich wspierać zarówno finansowo, jak i organizacyjnie w tej batalii.

Jak mówił miesiąc temu portalowi WNP.PL Sławomir Staszak, pełnomocnik powodów, partner zarządzający kancelarii K&S Kardasz Staszak, miałby to być projekt szerszy niż sama fuzja Lotosu i Orlenu. Wszak za pasem jest również finał przejęcia PGNiG przez PKN Orlen.

Jak tłumaczył nasz rozmówca, wzorem dla tego typu fundacji jest wspomniana już wcześniej fundacja "To, co najważniejsze", której prezesem jest Jan Trzciński. Wspiera ona mniejszościowych akcjonariuszy, którzy toczą batalię o „godziwą" - jak sami to określają - wycenę akcji Energi, którą już kontroluje PKN Orlen.