Fuzja Orlenu i Lotosu. Cena za przekonanie Brukseli może być wysoka

To może być największa fuzja w historii Polski. PKN Orlen i Lotos planują połączyć siły. Zgodę musi jednak wyrazić Komisja Europejska, która ma zastrzeżenia do tej transakcji. Oznacza to, że w ciągu najbliższych tygodni Orlen musi przekonać do swojego pomysłu na przejęcie Lotosu unijnych urzędników. Czy to mu się uda? Jaką cenę zapłaci?

Orlen będzie musiał rozwiać wątpliwości KE dotyczące rynku paliwowego, być może w jakimś stopniu również segmentu asfaltów czy paliw lotniczych. Możliwe, że konieczna będzie sprzedaż niektórych aktywów.

Zdaniem wiceprezesa Instytutu Staszica Dawida Piekarza Orlen będzie bronił integralności firmy. Polskiemu koncernowi w negocjacjach pomóc może jednak zmiana nastawienia Niemiec i Francji, które stoją obecnie na stanowisku, że KE powinna bardziej liberalnie podchodzić do fuzji europejskich przedsiębiorstw.

Bardziej sceptycznie do szans Orlenu w negocjacjach z KE podchodzi Marek Zuber. - Korzyści z połączenia nie są dla mnie specjalnie widoczne w obszarach organizacyjnych czy zakupowych - mówi WNP.PL ekonomista. Jego zdaniem przejęcie Grupy Lotos przez PKN Orlen będzie oznaczało przede wszystkim wzrost znaczenia państwa w akcjonariacie nowej firmy.