Fuzja Orlenu i Lotosu na ostatniej prostej. "To wydarzenie nieodwracalne"

PKN Orlen dopina fuzję z Grupą Lotos. Do 14 listopada do Komisji Europejskiej trafi propozycja realizacji środków zaradczych. Unijni urzędnicy mogą potrzebować 2-4 miesięcy na zaakceptowanie propozycji. Przedstawiciele Orlenu i Lotosu mówią, że nic nie wskazuje, by cokolwiek miało przeszkodzić połączeniu spółek. Finalizacja procesu ma nastąpić w II kwartale 2022 roku.

Harmonogram fuzji

Dialog ze stroną społeczną

Jednak do sfinalizowania fuzji brakuje jeszcze kilku elementów, jak chociażby ostatecznej zgody Komisji Europejskiej na transakcję po spełnieniu środków zaradczych. Trwają przedłużone negocjacje z potencjalnymi partnerami do tego procesu.Jak wyjaśniał w czasie debaty Paweł Rymarz, doradca prawny Lotosu w procesie fuzji z PKN Orlen z kancelarii Rymarz Zdort, chętnych do przejęcia aktywów wskazanych w środkach zaradczych jest wielu.- W zakresie środków zaradczych wciąż jest więcej chętnych niż aktywów do dezinwestycji i z doświadczenia wiem, że ostatecznych partnerów poznamy najprawdopodobniej w trakcie ostatnich 48 godzin przed upływem terminu wyznaczonego przez Komisję Europejską na 14 listopada 2021 roku – powiedział Rymarz - i określił zaawansowanie tego procesu na ok. 71 proc.Jak zapewnił, porozumienia w sprawie zbywanych aktywów uda się wypracować w terminie określonym przez KE (lub nawet przed nim). Procesy będą nieodwracalne, bo nikt nie pozwoli na odkup tych aktywów, które zostaną sprzedane. Jednak nie ma żadnych obaw ani co do porozumienia PKN Orlen i Grupy Lotos w kwestii fuzji obu koncernów, ani co do sposobu realizacji środków zaradczych, który będzie zgłoszony do aprobaty KE.- Jeśli to się wydarzy, droga do połączenia obu koncernów będzie stała otworem; wszystko będzie już tylko w rękach akcjonariuszy - podsumował harmonogram procesu fuzji Paweł Rymarz.Zdaniem Adama Czyżewskiego, nie ma obecnie podstaw, aby obawiać się, że Komisja Europejska będzie niezadowolona z tego, co oba koncerny osiągną w sprawie realizacji środków zaradczych.

Wiceprezes Lotosu ds. fuzji i przejęć Krzysztof Nowicki podkreślał, że oba koncerny są w procesie fuzji od 3,5 roku. Jednocześnie kontynuują pracę, wypełniają postawione w celach strategicznych zadania.



- Jeśli chodzi o działalność bieżącą Lotosu, mówimy o ok. 1,4 mld zł inwestycji, które są realizowane w czasie ostatnich 12 miesięcy - mówił wiceprezes, odnosząc się zarówno do inwestycji w nowych obszarach, jak offshore czy paliwa alternatywne, jak i w tradycyjnych segmentach działalności. - Utrzymujemy dynamikę rozwoju sieci sprzedaży detalicznej, utrzymujemy jakość rafinerii i równolegle, jako organizacja, ponosimy zobowiązania wynikające z procesu łączenia.



Dla Lotosu cały proces to także dialog ze stroną społeczną - pracownicy obawiają się o swoje miejsca pracy, zwłaszcza w kontekście koniecznych dezinwestycji.



- Fuzja jest głęboko przemyślanym procesem społecznym i gospodarczym. W sposób ciągły pracujemy z szeroko rozumianą stroną społeczną nad komunikacją całości wszystkich składających się na nią zagadnień - zapewniał Krzysztof Nowicki.



Jak podkreślał, chodzi nie tylko o przygotowanie zabezpieczeń dla pracowników Lotosu, których dotyczą "środki zaradcze" niebawem przedstawione Komisji Europejskiej (do 14 listopada). Chodzi także o ukształtowanie organizacyjne modelu operacyjnego dużego, multienergetycznego koncernu.



- Jesteśmy w ciągłym dialogu... Znamy postulaty strony społecznej, rozumiemy okoliczności, na które się powołuje - jak chce zabezpieczyć pracowników. Podzielamy pogląd strony społecznej - może nie w zakresie wymiaru tych oczekiwań, ale środków czy narzędzi, którymi należy to wykonać - z pewnością - dodał Krzysztof Nowicki.

Adam Czyżewski poinformował podczas debaty, że - po przedstawieniu przez Orlen partnerów 14 listopada - Komisja Europejska może potrzebować szacunkowo 2-4 miesięcy na zaakceptowanie propozycji. Potem blisko 3 miesiące może potrwać integracja i połączenie obu firm.