Fuzja Orlenu i Lotosu nie tak szybko

Trwają intensywne prace nad fuzją Orlenu i Lotosu. Jest warunkowa zgoda KE, podpisano porozumienie ze Skarbem Państwa. Mimo jednak kolejnych kroków dopięcie transakcji jeszcze potrwa. Cel, jaki stawia sobie PKN Orlen, to finalizacja przejęcia w ciągu 18 miesięcy. Oznacza to, że jeśli ten plan się powiedzie, fuzja gigantów powinna zostać dopięta do końca 2021 roku.

Pytanie o harmonogram dalszych prac zadaliśmy również w PKN Orlen. Jednak Jak wynika z uzyskanych informacji, płocki koncern obecnie koncentruje się na pozyskaniu partnerów do środków zaradczych. Od tego m.in. będzie zależała struktura transakcji. To będzie także przedmiotem dalszych analiz i rozmów pomiędzy PKN Orlen a Skarbem Państwa.Ile to może potrwać?- Wiemy, na jakie warunki zaradcze KE wyraziła zgodę. Przed nami natomiast to, co w każdej transakcji jest najważniejsze - wynegocjowanie ostatecznego kształtu umów. Jedną stroną tych negocjacji jest podmiot, który zbywa akcje grupy Lotos, a więc akcjonariusze tej spółki, czyli Skarb Państwa oraz szereg akcjonariuszy mniejszościowych. Ale czeka nas również negocjowanie tych umów z podmiotami, którzy będą partnerami PKN Orlen we wdrożeniu tych środków zaradczych - wyjaśnia prof. Mataczyński z SMM Legal. - Cały ten proces, który zapewne zajmie kolejnych wiele miesięcy, będzie nadal odbywał się pod nadzorem Komisji Europejskiej - dodaje.Czytaj także: Były prezes Orlenu o fuzji z Lotosem: tworzymy konglomeraty na wzór koreańskich czeboli Również PKN Orlen spodziewa się, że analizy i negocjacje zajmą jeszcze sporo czasu.- W ostatnich dniach PKN Orlen podpisał porozumienie ze Skarbem Państwa i Grupą Lotos dotyczące realizacji transakcji nabycia akcji gdańskiej grupy, a w konsekwencji przejęcia nad nią kontroli kapitałowej. Zakładamy, że przejęcie Grupy Lotos uda się sfinalizować w ciągu 18 miesięcy. W pierwszej kolejności prowadzone są negocjacje z partnerami odnośnie środków zaradczych. PKN Orlen będzie miał pełną kontrolę nad ich realizacją i to wynika wprost z decyzji Komisji Europejskiej - poinformowało WNP.PL biuro prasowe płockiego koncernu.Proces przejęcia kapitałowego Grupy Lotos przez PKN Orlen został zainicjowany w lutym 2018 r. podpisaniem listu intencyjnego ze Skarbem Państwa, który posiada w gdańskiej spółce 53,19 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu. W listopadzie 2018 r. płocki koncern złożył w Komisji Europejskiej wstępną wersję wniosku o zgodę na koncentrację. W sumie proces zgłaszania i negocjowania szczegółowych warunków trwał w KE ponad dwa lata i zakończył się dopiero 14 lipca 14 lipca warunkową zgodą KE na przejęcie Grupy Lotos przez PKN Orlen.Zgoda jednak została uzależniona od pełnego wywiązania się ze zobowiązań przedstawionych przez płocki koncern. Chodzi m.in. o sprzedaż 30 proc. udziałów rafinerii Lotos i 80 proc. stacji tej sieci.Czytaj więcej: Powstaje państwowy gigant. Orlen przejmuje Lotos, na celowniku PGNiG