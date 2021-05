Fuzja Orlenu i Lotosu oznacza więcej pieniędzy dla państwa z akcyzy

Koncentracja PKN Orlen i Grupy Lotos i stworzenie jednego konglomeratu paliwowego, który będzie niekwestionowanym liderem na rynku, może obiektywnie przyczynić się do zwiększenia dochodów budżetowych - pisze dla WNP.PL prof. Witold Modzelewski.

Przebudowa koncepcji opodatkowania

Połączenie Orlenu z Lotosem korzystne

W związku z zamierzoną w nieodległej przyszłości generalną przebudową koncepcji opodatkowania dochodów osób fizycznych poprzez podwyższenie kwoty wolnej w podatku dochodowym od osób fizycznych do wysokości 30 tys. zł, co powodować będzie według oficjalnych szacunków zmniejszenie wpływów budżetowych nawet o 60 mld zł w skali roku, istnieje przecież potrzeba uzyskania dodatkowych źródeł dochodów, które będą równoważyć skutki tych zmian.Biorąc pod uwagę powyższe zmienne planowana fuzja dwóch dotychczas konkurujących ze sobą spółek paliwowych Orlen i Lotos może przynieść pozytywne skutki.Koncentracja tych dwóch podmiotów i stworzenie jednego konglomeratu paliwowego, który będzie niekwestionowanym liderem na rynku, może obiektywnie przyczynić się do zwiększenia dochodów budżetowych.Wyeliminowanie szkodliwej na tym rynku konkurencji oraz integracja Orlenu i Lotosu może doprowadzić do wewnętrznego wzmocnienia oraz optymalizacji kosztów obu podmiotów. Wyroby wytwarzane przez oba te podmioty, w tym paliwa silnikowe, przynoszą około połowę dochodów budżetowych z podatku akcyzowego. Wszystkie pozostałe podmioty łącznie wypracowują mniejszą część tych dochodów.Połączenie tych dwóch podmiotów oraz wewnętrzna koordynacja w zakresie dystrybucji wytwarzanych wyrobów może również doprowadzić zwłaszcza do zmniejszenia tzw. szarej strefy w zakresie sprzedaży przez konkurencję wyrobów tożsamych w niższej cenie.Pandemia poturbowała rynek ropy naftowej i paliw silnikowych. Jeżeli chcemy znaleźć dodatkowe dochody budżetowe bez wzrostu opodatkowania jednostkowego paliw silnikowych, w obliczu spadającej sprzedaży, trzeba wykorzystać efekt niekonkurencyjności dwóch najważniejszych podatników w tym zakresie, którzy mogą stworzyć jednego podatnika i w istotnej części zrekompensować to, że te 60 mld zł może zostać w kieszeni obywateli dzięki temu, że inne źródła fiskalne będą to równoważyć.Z perspektywy efektywności fiskalnej fuzja Orlenu i Lotosu może przyczynić się do podwyższenia dochodów budżetowych, a jednocześnie budowa silnego koncernu multienergetycznego przyczyni się do wzmocnienia pozycji Polski nie tylko w regionie, ale i na świecie, wpływając na wzrost poziomu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw i zapewnienie wyższego poziom bezpieczeństwa energetycznego kraju.Śródtytuły pochodzą od redakcji WNP.PL.