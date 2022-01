Fuzja Orlenu i Lotosu to już ponad milion dokumentów

Prawie cztery lata prac od momentu zainicjowania fuzji, przeszło milion (!) dokumentów dostarczonych do Brukseli, by stworzyć jeden z najbardziej złożonych pakietów środków zaradczych w historii postępowań koncentracyjnych przed Komisją Europejską. Tak do tej pory przebiegał proces przejęcia Lotosu przez PKN Orlen. To jeszcze nie koniec serialu o fuzji dwóch paliwowych koncernów, ale dziś pokazujemy jego kulisy.

Tak z wieloma haczykami

Uczestnicy negocjacji zdradzają, że z unijnej perspektywy fuzja Orlenu i Lotosu była niezwykle trudna. Komisja Europejska uznała je za typowe połączenie „two to one”, czyli połączenie dwóch firm, działających na tym samym rynku, w jeden podmiot, co łączy się z wieloma konsekwencjami dla tego rynku. Dlatego początkowe stanowisko unijnych urzędników było niezwykle sceptyczne.W sumie proces zgłaszania i negocjowania szczegółowych warunków trwał w KE ponad dwa lata. Rozmowy nie były łatwe; w ich trakcie unijni urzędnicy wstrzymywali bieg postępowania, organizowali formalne wysłuchania, by ostatecznie - w kwietniu 2020 r. - zgłosić oficjalnie swe zastrzeżenia do transakcji w formule statement of objections.- Na jednym ze spotkań KE zasygnalizowała, że transakcja rodzi obawy w całym łańcuchu wartości. Dotyczyło to wszystkich rynków, na których Grupa Lotos i PKN Orlen są obecne. Tych rynków, co do których unijni urzędnicy zgłosili zastrzeżenia, było ponad 20 - wspominał prof. Maciej Mataczyński, partner zarządzający SMM Legal, kancelarii, która od początku doradza PKN Orlen w całym procesie.Orlen musiał odnieść się do wszystkich uwag KE i zaproponować takie rozwiązania, które rozwieją wątpliwości urzędników, co do wpływu transakcji na konkurencyjność rynku w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.Do Brukseli z Polski trafiło ponad milion (!) dokumentów wewnętrznych, często poufnych, dotyczących strategii biznesowych. W ten sposób powstał jeden z najbardziej złożonych pakietów środków zaradczych w historii postępowań koncentracyjnych przed Komisją Europejską.- Liczba tych zastrzeżeń i ich waga pokazują, jak wielka praca została wykonana zarówno po stronie PKN Orlen, Grupy Lotos, jak i po stronie doradców, żeby przekonać KE, że potrafimy przeprowadzić tę transakcję w bezpieczny również dla Unii sposób, który zapewni właściwą konkurencję dla rynku. Było to ogromne wyzwanie pod kątem prawnym, ale i organizacyjnym - podsumował negocjacje w Brukseli prof. Mataczyński.Toczącym się za zamkniętymi drzwiami unijnych gabinetów rozmowom towarzyszyły od początku spekulacje co do tego, ile Orlen będzie musiał „poświęcić”, by przekonać ostatecznie unijnych urzędników.Polski koncern musiał rozwiać wątpliwości KE dotyczące wielu rynków, na których działa, w tym segmentu hurtowej oraz detalicznej sprzedaży paliw, produkcji, logistyki, sprzedaży paliwa lotniczego, a także rynku asfaltów. Przy tym w grę wchodził nie tylko polski, ale także zagraniczne rynki, na których również odczuwalne będą skutki transakcji.Odpowiedź na pytanie o cenę, jaką przyjdzie Orlenowi zapłacić za Lotos, poznaliśmy, gdy Komisja Europejska wydała w połowie lipca 2020 r. warunkową zgodę na transakcję. Warunkową, czyli z haczykiem, a nawet wieloma haczykami.Dla polskiego koncernu ta warunkowa zgoda oznaczała to, że – owszem – może przejmować Lotos, ale najpierw musiał dostosować się do długiej listy warunków. Wśród nich znalazł się wymóg sprzedaży prawie 80 proc. posiadanych przez Lotos stacji paliw. Komisja Europejska nakazała także udostępnić konkurencyjnej firmie aż jedną trzecią mocy przerobowych rafinerii Lotosu w Gdańsku oraz uwolnić większości mocy zarezerwowanych przez Lotos w niezależnych magazynach, w tym pojemności w największym morskim terminalu, którym do Polski trafia paliwo.Ponadto na mocy decyzji KE Lotos musi sprzedać swoje udziały w spółce joint venture zajmującej się obrotem paliwem do silników odrzutowych, którą posiada obecnie razem z BP. Na sprzedaż trafiły też dwie fabryki asfaltu na południu Polski.Teraz już wiemy, że aktywa rafineryjne przejmie największa firma petrochemiczna świata Saudi Aramco. 417 stacji paliw Lotosu trafi z kolei do węgierskiego koncernu MOL. W zamian Orlen przejmie 144 stacje partnera na Węgrzech.Więcej: Grupę Unimot wybrano jako partnera w obszarze logistyki, a Rossi Biofuel Zrt. w zakresie biopaliw



T eraz plan Orlenu i wynegocjowane z partnerami transakcje trafią do Komisji Europejskiej, która musi wydać ostateczną zgodę na połączenie. Orlen spodziewa się tej zgody w ciągu dwóch miesięcy, co pozwoli na sfinalizowanie całej transakcji w czerwcu-lipcu tego roku.