Fuzja Orlenu i Lotosu to szansa dla obu przedsiębiorstw. WEI ma argumenty

Wielkimi krokami zbliża się decyzja dotycząca fuzji PKN Orlen i Lotosu. To działanie kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego Polski i regionu, ale też mocno krytykowane. W ostatnim czasie pojawiły się zarzuty o wyprzedaż majątku narodowego. Dlaczego głos polityków jest tu bardziej słyszalny od głosu ekspertów?

Ostrzy przeciwnicy fuzji firm paliwowych twierdzą, że proces jest wyprzedażą dóbr narodowych.

Jak twierdzi Joanna Śliwińska, ekspertka WEI, wzmożona dyskusja podsycana jest komunikatami o sprzedaży, które nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości.

W jej opinii, przeprowadzany proces jest odpowiedzią na megatrendy na rynku, które mają pomóc polskim firmom przetrwać zmieniający się rynek, jest odpowiedzią na oczekiwania transformacji energetycznej.

Krytyka fuzji Orlen i Lotosu przybrała na intensywności, a szczególnie aktywni są opozycyjni politycy. Jak twierdzi Joanna Śliwińska, współautorka raportu WEI ( Warsaw Enterprise Institute) dotyczącego fuzji PKN Orlen i Lotosu, fuzja dwóch dużych koncernów działa na opinię publiczną

- Jeśli właśnie opinia publiczna słucha o sprzedaży, to kojarzy się to z wyprzedażą majątku narodowego i wszelkimi hasłami, które zapisały się w pamięci Polaków. Trochę tak jest też, że zawsze to, co mówi polityk, którego popieramy, bardziej jesteśmy skłonni mu wierzyć, niż nawet ekspertom, ale mającym inne zdanie – mówi Śliwińska. - Kluczowa jest też tu branża paliwowa, w której właśnie słowa o wyprzedaży podgrzewają atmosferę - dodaje.

Fuzja to integracja, a nie sprzedaż

Jak czytamy w raporcie WEI, Orlen nie dokonuje przejęcia czy wykupu spółki Lotos. Eksperci twierdzą, że właściwym określeniem planowanej transakcji jest połączenie lub fuzja obu podmiotów, przy czym stroną wiodącą transakcji oraz integratorem obu podmiotów będzie właśnie PKN Orlen.

Proces ten według WEI leży w interesie bezpieczeństwa energetycznego Polski. Ekspertka zaznacza jednak, że ta transakcja może być też atrakcyjna dla inwestorów.

Czytaj też: Nie tylko embargo na ropę. Unia przyjęła nowe sankcje przeciw Rosji

- Przede wszystkim chodzi o głównych inwestorów, czyli Saudi Aramco raz MOL. Saudi Aramco od dawna chciało wejść w nasz region, który będzie ich przyczółkiem w tym rejonie. Dostają 30 proc. joint venture, natomiast MOL podobnie jak Orlen, który chce się rozwijać na południe, tak MOL chce się rozwijać na północ. Dla obydwu firm jest to korzystne rozwiązanie – dodaje ekspertka.

Sprzeczności w krytyce

Śliwińska zwraca również uwagę na sprzeczności w opiniach osób, które z jednej strony domagają się jak najszybszego i całkowitego zerwania z rosyjską ropą, a z drugiej krytykują spółkę joint venture z Saudi Aramco.

- Tu w raporcie zwracaliśmy uwagę, że ropa poza kilkoma krajami takimi jak USA czy Norwegia w większości jest wydobywana w krajach, które trudno posądzać o demokrację. Czy mamy tu wybór nie kupować jej w ogóle z bliskiego wschodu? Nie, nie ma innego wyjścia, tym bardziej, że Rosja przez wojnę na Ukrainie nie może być partnerem do rozmów – podkreśla.

Fuzja zapobiegnie marginalizacji Lotosu

W samym raporcie jedną z tez opowiadającą się za przeprowadzeniem fuzji są megatrendy na rynku. Czytamy, że niewykluczone jest, że w niedalekiej przyszłości rafinerie staną się obciążeniem, a nie atrakcyjnym aktywem, również dla krajowych koncernów. Szansą więc dla polskiego przemysłu rafineryjnego jest skupienie się na produkcji petrochemicznej.

Z tej perspektywy twórcy raportu twierdza, że połączenie Lotos z Orlenem jest szansą nie tylko na długoterminowy rozwój połączonego podmiotu, ale i na zapobieżenie marginalizacji, jaka nieuchronnie czekałaby Lotos w przyszłości. Powstanie koncernu multienergetycznego to także spełnienie oczekiwań Unii Europejskiej w dążeniu do osiągania zeroemisyjności poprzez zdywersyfikowane źródła energii.

Polacy chcą zielonej energii

Już nie tylko politycy i eksperci o tym mówią, ale i sami Polacy zaczynają rozumieć "zielony" trend w energetyce. Wg badań panelu Ariadna z jesieni 2021 r. 73 proc. Polaków opowiada się za zmianami w kierunku zielonej energii, a 70 proc. sądzi, że zieloną energię powinny budować polskie firmy. Śliwińska twierdzi, że powstający koncern multienergetyczny wpisuje się w te oczekiwania.

- Tak, bo tak duży koncern, co potwierdza wielu ekspertów, będzie mógł inwestować więcej w badania i rozwój też w zakresie zielonej energii, co jest nieuniknione. Saudi Aramco też inwestuje w takie technologie. Dzięki większemu potencjałowi możemy się spodziewać, że ten polski podmiot będzie brał znaczący udział w tej rewolucji. Fuzja sama w sobie jest szansą, a nie zagrożeniem, a jak wykazał nasz ostatni raport, świadomość konieczności tego procesu jest konieczny, z tą uwagą, że niektóre przekazy muszą zostać wzmocnione. Mam tu na myśli informacje o tym, że rafinerie na świecie się zamykają, a koncentracja podmiotów to nie tylko szansa na przetrwanie, ale na rozwój - podsumowuje ekspertka WEI.