Fuzja Orlenu i Lotosu trafiła do sądu. PGNiG na celowniku

Dwaj akcjonariusze Lotosu nie składają broni i złożyli do sądu pozew o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia o połączeniu gdańskiego koncernu z PKN Orlen. W planach jest stworzenie fundacji, która będzie wspierać mniejszościowych akcjonariuszy w innych tego typu procesach, w tym - być może - w toczącym się procesie przejęcia PGNiG przez PKN Orlen.

Choć fuzja Orlenu i Lotosu stała się faktem, co zostało przypieczętowane wpisem do Krajowego Rejestru Spółek, mniejszościowi akcjonariusze - Bogdan Kamola i Jan Trzciński - złożyli pozew o stwierdzenie nieważności uchwały o połączeniu obu koncernów.

Sprawa nie będzie ani prosta, ani szybka i na pewno jej przeprowadzenie pochłonie znaczne środki finansowe. Dlatego trwają analizy nt. utworzenia fundacji, która mogłaby wspierać zarówno finansowo, jak i organizacyjnie mniejszościowych akcjonariuszy walczących o swoje prawa.

Jak dowiedział się portal WNP.PL, organizatorzy chcą, by był to szerszy projekt niż sama fuzja Lotosu i Orlenu. Warto tu wspomnieć, że zbliża finał przejęcia PGNiG przez PKN Orlen.

Orlen podkreśla, że wszystkie jego działania, w tym proces połączenia z Grupą Lotos "realizowany jest w oparciu i poszanowaniu przepisów prawa krajowego i międzynarodowego. W związku z tym nie ma żadnych podstaw do podważania wiarygodności i transparentności zrealizowanego procesu połączenia".

W piątek, 19 sierpnia do Sądu Okręgowego w Łodzi wpłynął pozew o uchylenie uchwały o połączeniu Grupy Lotos z Orlenem. Powodami w tej sprawie są dwaj akcjonariusze mniejszościowi - Bogdan Kamola i Jan Trzciński - którzy podczas walnego zgromadzenia Lotosu zgłosili sprzeciw do tej uchwały.

- Uważamy, że ta fuzja jest szkodliwa dla akcjonariuszy i nieracjonalna z punktu widzenia biznesowego - mówią cytowani w informacji prasowej skarżący. I wyjaśniają, że korzystają ze swojego prawa do zaskarżenia tej uchwały, bo są przekonani o swoich racjach.

Liczący z załącznikami niemalże 3 tys. stron pozew opracowali prawnicy i doradcy podatkowi z gdańskiej kancelarii K&S Kardasz Staszak we współpracy z ekonomistami z Uniwersytetu Gdańskiego.

99 proc. akcjonariuszy Lotosu za połączeniem z Orlenem

Przypomnijmy, że 20 lipca na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Grupy Lotos została przegłosowana zgoda na połączenie gdańskiej spółki z PKN Orlen. “Za” głosowało 98,9 proc. kapitału obecnego na walnym zgromadzeniu. Wymagana większość wynosiła 80 proc.

Czytaj więcej: Akcjonariusze Lotosu zgodzili się na przejęcie przez Orlen. Są wyniki głosowania

Jak informował portal WNP.PL, przy tak jednomyślnym poparciu połączenia obu koncernów podczas posiedzenia nie zabrakło akcjonariuszy, którzy postanowili głośno wyrazić protest przeciwko przyjmowanym uchwałom. Zaprotokołowano wówczas dwa głosy sprzeciwu od indywidualnych akcjonariuszy, jednym z nich był Jan Trzciński, prezes fundacji "To, co najważniejsze", współtwórca projektu "Pokażmy siłę inwestorów Energa", zaangażowany w obronę mniejszościowych akcjonariuszy spółki Energa.

Dzień później, 21 lipca, zgodę na połączenie z Lotosem wyrazili również akcjonariusze Orlenu i finalnie fuzja została przypieczętowana 1 sierpnia wpisem do Krajowego Rejestru Spółek.

Mniejszościowi akcjonariusze nie składają broni

Choć w ten sposób spółka Lotos zniknęła formalnie z KRS, to mniejszościowi akcjonariusze - Bogdan Kamola oraz Jan Trzciński - nie złożyli broni i przygotowali wraz z kancelarią K&S Kardasz Staszak pozew o stwierdzenie nieważności uchwały o połączeniu Grupy Lotos z PKN Orlen.

Czytaj także: Ostatni krok zrobiony. Orlen i Lotos to od dziś jedna firma

- Stoimy na stanowisku, że uchwała walnego zgromadzenia została podjęta z licznymi naruszeniami prawa, i żądamy w pierwszej kolejności stwierdzenia jej nieważności przez sąd - mówi Sławomir Staszak, pełnomocnik powodów, partner zarządzający kancelarii K&S.

Jak tłumaczy portalowi WNP.PL, to przesłanka „grubszego kalibru”, bo w powództwie został wskazany szereg potencjalnych naruszeń ustaw. Jednak ze względu na ostrożność procesową konstrukcja powództwa została zbudowana dwojako i opiera się również na łagodniejszej przesłance, która ma na celu uchylenie uchwały walnego ze względu na szereg uchybień. W szczególności ze względu na godzenie w interes spółki oraz pokrzywdzenie akcjonariuszy, co uzasadniają przedstawione w pozwie dowody i analizy, w tym opinia przygotowana przez dr. Dariusza Wieczorka z Uniwersytetu Gdańskiego.

- Z moich analiz wynika jednoznacznie, że wskutek obowiązku wdrożenia przez Orlen tzw. środków zaradczych ta transakcja utraciła jakikolwiek sens ekonomicznych - stwierdza dr Dariusz Wieczorek z Wydziału Zarządzania UG.

Czy to się może udać?

Przepisy mówią jasno, prawo zaskarżenia uchwały przysługuje każdemu akcjonariuszowi bez względu na liczbę posiadanych akcji, co w praktyce oznacza, że wystarczy nawet jedna akcja w portfelu, by wystąpić przeciwko wynikom głosowania walnego.

Czy jednak takie powództwo, złożone przez zaledwie dwóch akcjonariuszy, przy zdecydowanym poparciu prawie 99 proc. pozostałych głosów, ma szansę na sukces?

Specjaliści z dziedziny prawa handlowego w rozmowie z WNP.PL wyjaśniają, że jeżeli uchwała narusza przepisy prawa, to powództwo o stwierdzenie nieważności ma szansę. Z kolei powództwo o uchylenie uchwały musi podlegać znacznie szerszej weryfikacji przez sąd, bo wskazane przesłanki podlegać będą ocenie i konieczne będzie wykazanie naruszenia dobrych obyczajów, godzenia w interes spółki, czy pokrzywdzenia akcjonariuszy.

Co chcą osiągnąć mniejszościowi akcjonariusze?

Dwaj mniejszościowi akcjonariusze chcą unieważnić uchwałę w sprawie połączenia Orlenu i Lotosu. Pamiętać jednak trzeba, że określone decyzje zapadły, Lotos został wykreślony z KRS, dlatego nasuwa się pytanie, co chcą osiągnąć pozywający?

- Możliwe w tej sprawie rozstrzygnięcia są stosunkowo proste. Jeżeli sąd przychyli się bądź do stwierdzenia nieważności, bądź do uchylenia uchwały, to zgodnie z art. 510 Kodeksu spółek handlowych sąd rejestrowy z urzędu wykreśla wpisy dokonane w związku z połączeniem. Oznacza to, że sytuacja powinna wrócić do stanu sprzed 1 sierpnia, gdy spółka Lotos została wykreślona z KRS. Otwarte pozostaje pytanie, co dalej, gdyż możemy sobie wyobrazić, że pewne zmiany pozostaną nieodwracalne. To jednak skutki, które na ten moment są abstrakcją. Konstrukcja orzeczenia ma doprowadzić do tego, że tego połączenia nie będzie – wyjaśnia w rozmowie z WNP.PL mecenas Staszak.

Fuzja Orlenu i Lotosu to nie koniec. Za pasem przejęcie PGNiG

Sprawa nie będzie ani prosta, ani szybka i na pewno jej przeprowadzenie pochłonie znaczne środki finansowe. Skarżący szacują, że tylko opinie biegłych zlecone przez sąd mogą kosztować ponad 100 tys. zł. Dlatego trwają analizy utworzenia fundacji, która mogłaby ich wspierać zarówno finansowo, jak i organizacyjnie w tej batalii.

- To jest na razie pomysł i forma organizacyjno-prawna jeszcze nie została określona. Ogólna koncepcja opiera się jednak na zorganizowaniu wparcia i finansowania dla mniejszościowych akcjonariuszy giełdowych w walce o ich prawa - mówi Sławomir Staszak, dodając, że miałby to być projekt szerszy niż sama fuzja Lotosu i Orlenu. Wszak za pasem jest również finał przejęcia PGNiG przez PKN Orlen.

Jak tłumaczy nasz rozmówca, wzorem dla tego typu fundacji jest wspomniana już wcześniej fundacja "To, co najważniejsze", której prezesem jest Jan Trzciński. Wspiera ona mniejszościowych akcjonariuszy, którzy toczą batalię o „godziwą" - jak sami to określają - wycenę akcji Energi, którą już kontroluje PKN Orlen.

Czytaj także: Drobni akcjonariusze Energii walczą o swoje. Grożą strajkiem

Co na to Orlen?

PKN Orlen jeszcze nie otrzymał pozwu. - Nie mamy żadnej wiedzy w tej sprawie, więc nie jesteśmy w stanie się do tego odnieść. Natomiast pragniemy podkreślić, że wszystkie działania PKN Orlen, w tym proces połączenia PKN Orlen z Grupą Lotos realizowany jest w oparciu i poszanowaniu przepisów prawa krajowego i międzynarodowego. W związku z tym nie ma żadnych podstaw do podważania wiarygodności i transparentności zrealizowanego procesu połączenia – odpowiedziało na pytania WNP.PL biuro prasowe koncernu.

Jednocześnie Orlen powtarza, że przejęcie Lotosu ma wymiar wyłącznie biznesowy i zgodę na przeprowadzenie transakcji w oparciu o wynegocjowane środki zaradcze, a także na partnerów do ich realizacji wydała Komisja Europejska.

- Do procesu negocjacji związanych z wypełnieniem warunków zaradczych ustalonych z Komisją Europejską w ramach procesu fuzji od samego początku zaangażowano renomowane, uznane na międzynarodowym rynku doradcze firmy finansowe i prawnicze. Należy też podkreślić, że za połączeniem opowiedziało się również blisko 99 proc. akcjonariuszy Grupy Lotos biorących udział w NWZ, fuzja została również niemal jednomyślnie zaakceptowana przez akcjonariuszy PKN Orlen. Co więcej, w związku z finalizacją fuzji z Grupą Lotos Moody's Investors Service podniósł rating emitenta PKN Orlen do historycznie wysokiego poziomu Baa1, co najlepiej pokazuje, że budowa silnej firmy multienergetycznej to biznesowo słuszny kierunek – podkreśla biuro prasowe koncernu.

Koncern odniósł się również do podnoszonej przez powodów kwestii wyceny aktywów rafineryjnych.

- Przypominamy, że biznes rafineryjny jest biznesem fluktuacyjnym, bardzo zmiennym i nie można go oceniać z perspektywy zysków za jeden czy dwa kwartały. Dla uwydatnienia tezy, zwróćmy uwagę na kilka historycznych przykładów: w 2014 r. Lotos musiał zostać dokapitalizowany przez Skarb Państwa ze względu na ryzyko utraty płynności. To wynika z faktu, że obecnie działalność Grupy Lotos opiera się na segmencie rafineryjnym, nie posiada ona alternatyw dla przerobu ropy w paliwa, nie ma rozwiniętej petrochemii - pisze w swoim stanowisku biuro prasowe koncernu.

Przypomina przy tym, że biznes rafineryjny przeżywa obecnie trudne czasu.

- Od 2008 r. w Europie zamknięto 30 rafinerii, w tym 5 tylko od czasu wybuchu pandemii. Ma to też niebagatelne znaczenie w kontekście decyzji instytucji Unii Europejskiej dotyczących planowanego zakazu sprzedaży aut z napędem spalinowym już od 2035 roku. Dlatego włączenie aktywów Grupy Lotos w struktury Grupy Orlen, posiadającej rozbudowany segment petrochemiczny, a także strategiczna współpraca z Saudi Aramco, jest wielką szansą rozwojową nie tylko dla gdańskiego zakładu, ale również dla całego Pomorza. Co więcej nieodłącznym elementem wejścia Saudi Aramco do Polski jako partnera przy fuzji PKN Orlen i Grupy Lotos są porozumienia dotyczące wspólnych projektów w obszarze petrochemii oraz badań i rozwoju, wspierające długofalowy rozwój technologiczny gdańskiej rafinerii - wylicza biuro prasowe koncernu.

Zobacz naszą najnowszą "Moc opinii" o węglu, górnictwie i kryzysie energetycznym