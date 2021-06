Fuzja Orlenu, Lotosu i PGNiG daje Polsce szansę, która się nie powtórzy

W narracji o potrójnej fuzji, która ma doprowadzić do stworzenia energetyczno-paliwowego giganta, więcej uwagi poświęca się połączeniu Orlenu i Lotosu, mniej zaś trzeciemu elementowi układanki, czyli PGNiG. A to on za kilka lat może okazać się kluczowy - wskazuje Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej (KIG), odnosząc się do zapowiadanego połączenia polskich „energetycznych gigantów”.

W jakim stopniu Orlen będzie chciał wykorzystać potencjał PGNiG do zabezpieczenia własnych złóż ropy i czy synergia pozwoli rozszerzyć wpływy na złoża afrykańskie? - pyta prezes KIG.

Jego zdaniem konieczny jest większościowy udział Skarbu Państwa, jeżeli nowy gracz ma prowadzić spójną politykę inwestycyjną i chronić się przed próbami wrogiego przejęcia.

To szansa na pozyskanie narzędzia, dzięki któremu będziemy mogli prowadzić sprawną politykę w zakresie bezpieczeństwa energetycznego i mogącego wzmocnić polską pozycję w regionie. Jeśli padnie ona ofiarą politycznych gier, nigdy się już nie powtórzy.

Informacja o fuzji Orlenu z Lotosem wciąż budzi emocje obserwatorów rynku paliwowego w naszej części Europy. Do powstałej w ten sposób firmy ma także dołączyć PGNiG, zajmujący się m.in. dystrybucją gazu czy ciepłownictwem.



- Połączenie trzech grup ma doprowadzić do powstania silnego, regionalnego gracza w obszarze surowców energetycznych i dystrybucji paliw. Nie na miarę konkurowania na unijnych rynkach z globalnymi gigantami, ale za to z mocną, stabilną pozycją w naszym regionie Europy. Zamiar mierzony podług sił - co jest dobre i racjonalne - ocenia Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej i zwraca uwagę, że sektor paliwowo-energetyczny nierozerwalnie splata się z geopolityką.

- Jednym z celów prowadzonego połączenia jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski – poprzez taką transformację naszej energetyki, która będzie zgodna z unijnymi wymogami i zapewni nam zarazem maksymalną niezależność - uważa Andrzej Arendarski.

