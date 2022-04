Fuzja Orlenu z Lotosem ma nowy wymiar, dziś bardzo ważny

PKN Orlen czeka na akceptację partnerów realizacji środków zaradczych przedstawionych Komisji Europejskiej. Wejście na polski rynek węgierskiego MOL oraz saudyjskiego Saudi Aramco wzbudza bowiem duże emocje, a jak wskazują eksperci – wojna w Ukrainie, poza wymiarem tragedii ludzkich, uświadomiła potrzebę samodzielności gospodarczej i niezależności w łańcuchu dostaw. Artur Bartoszewicz z SGH zwraca uwagę, że to właśnie dzięki przyjętemu modelowi transakcji nie wpuszczono Rosjan na polski rynek. – Wejście Saudyjczyków nie tylko jest trafną odpowiedzią na oczekiwania KE, ale przede wszystkim ustabilizowało sytuację Lotosu, któremu groziłoby zamknięcie bez poważnego partnera sektorowego – zaznacza.

– Celem fuzji Orlenu z Lotosem jest transformacja koncernu w stronę multienergetyczności. Zielona transformacja pod wpływem wojny w Ukrainie nie zwolni, a przyspieszy – podkreśla dr Dawid Piekarz, wiceprezes Instytutu Staszica.



Równolegle do projektu budowy terminala gazowego w Świnoujściu oraz transformacji sektora wydobywczego na Śląsku, fuzja stworzy potencjał do uniezależnienia się od dostaw surowców z Rosji.

Tymczasem Paweł Olechnowicz, były prezes Grupy Lotos, nazywa fuzję „parcelacją i wyprzedażą” polskich aktywów Grupy Lotos.

Celem fuzji PKN Orlen z Grupą Lotos, jak wynika np. z dokumentów spółki, jest zbudowanie silnego i wysokotechnologicznego koncernu, z przychodami na poziomie ponad 200 mld zł, który realizując warte miliardy złotych inwestycje, nie tylko sprosta konkurencji na międzynarodowych rynkach, ale przede wszystkim wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski. PKN Orlen wynegocjował w KE środki zaradcze i, jak twierdzi Artur Bartoszewicz z SGH, były one ogromnym wyzwaniem. Dodaje, że mimo wielu ograniczeń w zakresie samego procesu, jak i skali działań, ale również otoczenia rynkowego i regulacyjnego, osiągnięto opcję maksimum.

- Pomimo negatywnych perspektyw dla branży rafineryjnej i wyzwań związanych z zaostrzającymi się regulacjami środowiskowymi, konsekwentnie realizowano założoną strategię budowania multienergetycznego koncernu. Zachowa on 70 proc. udziałów w rafinerii w Gdańsku i będzie mógł nią skutecznie zarządzać, posiadając pełną kontrolę nad realizowanymi tam procesami - mówi dr Artur Bartoszewicz.

Degradacja i parcelacja?

Z kolei Paweł Olechnowicz, były prezes Lotosu, mówi, że to nie jest fuzja PKN Orlen z Lotosem, a parcelacja i wyprzedaż aktywów polskich Grupy Lotos. Podczas konferencji na Uniwersytecie w Gdańsku Olechnowicz stwierdził, że to jest degradacja gospodarki Pomorza, również Polski, a także obniżenie bezpieczeństwa energetycznego państwa polskiego. Uważa także, że dopuszczenie do krajowego rynku silniejszych graczy zagranicznych, zakończy się degradacją Orlenu i likwidacją Lotosu.

Z innej perspektywy na fuzję patrzy z kolei dr Dawid Piekarz, wiceprezes Instytutu Staszica. – Połączenie PKN Orlen i Lotosu to zlikwidowanie pewnego kuriozum, jakim są dwie firmy państwowe działające w jednym obszarze, które rywalizują, a nie współpracują – podkreśla.

Saudi Aramco pod lupą

Jak uważa dr Artur Bartoszewicz, korzyści związane z transakcją z globalnym partnerem, jakim jest Saudi Aramco, daleko wykraczają poza samą cenę uzyskaną w ramach transakcji. Twierdzi, że największą wartością umowy jest potencjał współpracy z partnerem przy inwestycjach petrochemicznych, dywersyfikacja dostaw ropy do Polski charakteryzująca się stabilną jakością czy ekspansja geograficzna na rynki Europy Środkowo-Wschodniej.

- Zawarto porozumienia dotyczące wspólnych projektów w obszarze petrochemii oraz badań i rozwoju, wspierające długofalowy rozwój technologiczny gdańskiej rafinerii. Arabia Saudyjska to niekwestionowany lider innowacji w zakresie transformacji energetycznej, dlatego też współpraca z Lotosem w zakresie B+R i wdrażania innowacji, transfer sprawdzonych już technologii, odpryski technologiczne do innych sektorów gospodarki to wymiar efektów, które nie tylko staną się kołem zamachowym dla PKN Orlen, ale szeroko pozycjonować będą krajową gospodarkę - tłumaczy Bartoszewicz. Dodaje też, że podstawą transakcji połączenia PKN Orlen i Grupy Lotos jest właśnie nawiązanie strategicznej współpracy z Saudi Aramco, jednym z największych na świecie producentów ropy naftowej i liderów branży petrochemicznej.

Zgodnie z zawartym porozumieniem, łączne dostawy ropy z tego kierunku do systemu PKN Orlen mają wynosić do 20 mln ton, czyli 400 tys. baryłek dziennie, co będzie stanowiło ok. 45 proc. zapotrzebowania całej, zintegrowanej grupy Orlen w Polsce, Czechach i na Litwie. – To wpisuje się w długofalową strategię dywersyfikacji kierunków dostaw, której efektem jest ograniczenie przerobu rosyjskiej ropy w naszej rafinerii w Płocku, z 98 proc. w 2013 roku do mniej niż 50 proc. obecnie, a w całym systemie Orlenu do ok. 30 proc. – kwituje ekspert.

Transformacja do multienergetyczności

Również dr Dawid Piekarz rozpatruje transakcję z Saudyjczykami w kategoriach sukcesu, zwracając szczególną uwagę na płynące z niej korzyści technologiczne. – Sojusz z Saudi Aramco jest naszą polisą bezpieczeństwa w zakresie dostaw ropy, co w perspektywie wojny i polityki wobec Rosji jest szalenie ważne. Ponadto partner ten może być dostarczycielem kapitału i know-how na inwestycje (zwłaszcza w Gdańsku), a pieniędzy na inwestycje w ropę już na świecie zbyt wielu nie ma. Warto zauważyć, że Orlen z kolei potrzebuje środków na transformację energetyczną – analizuje.

Dawid Piekarz jest więc zdania, że celem fuzji nie jest jedynie stworzenie większego koncernu, ale jego transformacja w stronę multienergetyczności. – Zielona transformacja pod wpływem wojny w Ukrainie nie zwolni, a przyspieszy. Dlatego posiadanie podmiotu, który będzie miał możliwość ją w skali kraju stymulować i realizować będzie krytycznie ważne – przewiduje wiceprezes Instytutu Staszica.

Zamknięcie drzwi przed Rosjanami

Przeciwnego zdania jest m.in. prof. Dariusz Filar z Uniwersytetu Gdańskiego. Twierdzi on, że Saudi Aramco po prostu kupuje sobie kolejny zakład do swojego łańcucha rafinerii rozrzuconych po świecie.

Artur Bartoszewicz zwraca tymczasem uwagę, że to właśnie dzięki przyjętemu modelowi transakcji nie wpuszczono Rosjan na polski rynek. – Wejście Saudyjczyków nie tylko jest trafną odpowiedzią na oczekiwania KE, ale przede wszystkim ustabilizowało sytuację Lotosu, któremu groziłoby zamknięcie bez poważnego partnera sektorowego – zaznacza. W ramach tej transakcji bowiem Grupa Orlen zyskać ma 144 stacje paliw na Węgrzech, czyli ponad 7 proc. udziału w tym rynku. Będzie czwartym koncernem w tym kraju pod względem liczby stacji.

Na inny kluczowy aspekt dotyczący bezpieczeństwa energetycznego Polski wskazuje wiceprezes Instytutu Staszica. – Jest to raczej kwestia fuzji PKN Orlen z PGNiG, niż samym Lotosem. Oczywiście podstawową kwestią jest wielkość, a więc odporność i zdolność do transformacji, ale i posiadania środków na obronę i umacnianie pozycji rynkowej, zwłaszcza przez Lotos, który bez tej fuzji byłby docelowo skazany na pożarcie albo też jego obrona pochłaniałaby nieproporcjonalnie duże zasoby. Tymczasem w ramach Orlenu Lotos jako rafineria położona na północy kraju będzie centrum działalności morskiej koncernu, budując bezpieczeństwo energetyczne Polski m.in. w ramach energetyki wiatrowej – uważa Dawid Piekarz.

Rozwój na rynkach zagranicznych

W ramach realizacji środków zaradczych przy fuzji z Lotosem, grupa Orlen poszerzy też sieć na Słowacji o 41 nowych obiektów. – Należy pamiętać, że transakcja umożliwia również negocjacje zakupu ok. 100 dodatkowych stacji na rynkach zagranicznych. Transakcja nie stanowi żadnego zagrożenia dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, wręcz przeciwnie. MOL kupi jedynie 417 spośród około 8 tysięcy stacji na polskim rynku. Co więcej, wraz z transakcją, podpisano umowę na dostawy na te stacje paliwa pochodzącego z Orlenu przez kolejnych 8 lat. Zgodnie z danymi publikowanymi przez MOL, w jej akcjonariacie nie ma kapitału rosyjskiego, natomiast największymi udziałowcami są inwestorzy instytucjonalni z Ameryki Północnej (ok. 45 proc. udziałów) oraz z Polski (ok. 20 proc. udziałów) – dodaje dr Artur Bartoszewicz.

Realizacja planu MAP

Jak zaznacza, tym samym dzięki transakcji fuzji PKN Orlen z Grupą Lotos, udaje się realizować plan strategiczny Ministerstwa Aktywów Państwowych i PKN Orlen, czyli stworzenie w Polsce jednego koncernu multienergetycznego, o sile ponadnarodowej, co w założeniach zapewnić ma stabilność na rynku paliw. Sam koncern w nowej sile będzie jego zdaniem nie tylko liderem transformacji energetycznej opartej o odnawialne źródła energii, ale również o nowoczesną technologię nuklearną. – Tu nakłady finansowe i wyzwania technologiczne są ogromne – uważa ekspert z SGH.

Ceny paliwa a sytuacja rynkowa

– Jednak koncern multienergetyczny to nie tylko wyzwania na przyszłość, ale również skuteczna reakcja na bieżące problemy społeczeństwa i gospodarki. Dziś, z uwagi na niepewność wytworzoną konfliktem u naszych granic, wyzwaniem są narastające inflacja i ceny paliw. Warto zauważyć, że w tym kontekście błędem jest jakiekolwiek wiązanie modelowej marży rafineryjnej z poziomem cen na stacjach paliw – tłumaczy Bartoszewicz.

– Tego typu porównania prowadzą do błędnych wniosków, które są powielane i wprowadzają dezinformację wśród opinii publicznej. Jak sama nazwa wskazuje, to model, hipotetyczna wartość, pokazująca wartość przerobu ropy naftowej na paliwa. Modelowa marża rafineryjna (z uwzględnieniem dyferencjału) zakłada przerób w ponad 90 proc. ropy rosyjskiej. Tymczasem obecnie większość wykorzystywanej ropy pochodzi spoza Rosji. Ceny paliw w Polsce, pomimo tego, że na wszystkich producentów oddziałują te same warunki, niezmiennie należą do najniższych w Europie (benzyna – najniższe ceny, oprócz Węgier, gdzie są regulowane; ON – prawie najniższe) i są niższe niż w krajach o podobnym stopniu zamożności. A wszystko to udaje się tylko dzięki sile PKN Orlen – wyjaśnia ekspert z SGH.