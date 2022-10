Fuzja polskich gigantów zwiększy konkurencję na rynku

Połączenie Orlenu i Lotosu przemodelowało rynek. O tym, jak te przetasowania wpłyną na biznes paliwowy, mówi w rozmowie z WNP.PL prezes BP w Polsce, Bogdan Kucharski.

- Komisja Europejska postawiła wymagające warunki do tej transakcji. Ta fuzja z pewnością generuje nowe opcje - mówi Bogdan Kucharski pytany o ocenę skutków fuzji Orlenu i Lotosu dla polskiego rynku.

Jego zdaniem polski rynek dystrybucji paliw nie będzie się w przyszłości istotnie powiększał pod względem liczby stacji, natomiast będzie się zmieniała jego struktura własnościowa oraz oferta.

- Jeśli chodzi o transport lekki, to nie ma innej drogi niż elektromobilność. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku transportu ciężkiego. Tu nie wszystkie karty są jeszcze rozdane - tak prezes BP ocenia kierunek rozwoju motoryzacji w kontekście przyszłości stacji paliw.

Orlen dopiął przejęcie Lotosu. W wyniku tej transakcji dojdzie na polskim rynku paliwowo-naftowym do istotnych przetasowań w różnych jego segmentach. Co oznacza dla BP wejście do Polski nowych graczy - Saudi Aramco i węgierskiego MOL-a?

- Komisja Europejska postawiła wymagające warunki do tej transakcji. W stosunku do pierwotnego planu przejęcia Lotosu, Orlen przejmuje tylko mocno okrojoną część gdańskiego koncernu, co ma swoje konsekwencje dla rynku.

Po fuzji Orlenu i Lotosu korzystne zmiany na rynku rafineryjnym i w logistyce paliw

Pomijając kwestie oceny aspektów biznesowych tych warunków, ta fuzja z pewnością generuje nowe opcje. Wychodzimy z sytuacji, gdy na rynku co prawda było dwóch producentów i dostawców krajowych paliw, ale byli to producenci w strefie wpływu jednego właściciela. Teraz będziemy mieli do czynienia z niezależnym dostawcą na polskim rynku - Saudi Aramco - co moim zdaniem długoterminowo wzmocni konkurencję i otworzy polski rynek.

Drugim elementem tej układanki jest logistyka paliw. W wyniku tej transakcji część tego segmentu rynku jest uwalniania poprzez sprzedaż aktywów niezależnemu operatorowi, jakim będzie Unimot. Niezależne terminale będą stymulować konkurencję. Teraz wchodzi prywatny podmiot, który będzie mógł oferować swoje usługi na tym rynku. To jest istotne, bo już teraz 20 proc. zaopatrzenia Polski w paliwa realizowane jest poprzez import, a w przyszłości można spodziewać się, że jeszcze istotniejsza część rynku będzie w ten sposób zaopatrywana.

Sytuacja znacznie się zmieniła po wybuchu wojny w Ukrainie. Polska obecnie jest i prawdopodobnie w przyszłości nadal będzie jednym z niewielu kanałów wielkoskalowego zaopatrzenia tego kraju w paliwa. Produkty już trafiają na Ukrainę przez Polskę, natomiast w momencie, gdy skończy się wojna, nastąpi odbudowa kraju i rozwój ukraińskiej gospodarki, zapotrzebowanie będzie jeszcze większe. Dlatego wprowadzenie niezależnego podmiotu na rynek logistyki jest teraz szczególnie ważne.

W segmencie paliw lotniczych BP będzie współpracować z Saudi Aramco

Dla BP sporo zmienia się też w segmencie paliw lotniczych. Udziały Lotosu w spółce Lotos-Air BP Polska przejmie Saudi Aramco. Co oznacza ta zmiana?

- Mieliśmy różne opcje tutaj, jednak zawsze patrzymy na biznes racjonalnie. Chcieliśmy mieć partnera, który będzie miał wpływ na cały łańcuch zaopatrzenia, dostęp do produktów w rafinerii po to, by móc wnosić do joint venture to, co ważne, czyli niezależne i efektywne kosztowo zaopatrzenie. Saudi Aramco właśnie wchodzi w tę rolę i będziemy dalej współpracować i rozwijać joint venture.

A rynek stacji paliw, na którym BP jest jednym z największych graczy? Tu również pojawi się nowy gracz – węgierski koncern MOL…

- Tutaj następuje pewne przetasowanie, bo znika jeden podmiot – Lotos, Orlen nieznacznie się wzmacnia i pojawia się nowy, niezależny gracz – MOL. W mojej ocenie jego obecność dodatkowo zbalansuje konkurencję, bo dotychczas mieliśmy na rynku dwa podmioty z jednym udziałowcem, z dość podobną ofertą, do pewnego stopnia podobną polityką cenową, a na pewno podobną polityką zaopatrzeniową. Teraz wchodzi nowy gracz detaliczny, który wzmocni konkurencję na rynku.

Polski rynek stacji paliw czeka zmiana struktury własnościowej i oferty. Konsolidacja jest nieuchronna

Czy jest jeszcze miejsce na polskim rynku stacji paliw na zwiększanie konkurencyjności?

- Moim zdaniem polski rynek stacji paliw nie będzie się w przyszłości istotnie powiększał pod względem liczby stacji, natomiast będzie się zmieniała jego struktura pod względem własnościowym, jak i oferty na stacjach.

Dwie, trzy dekady temu, kiedy zaczynała się transformacja gospodarcza kraju, na rynku był tylko jeden podmiot – CPN. Dopiero później stopniowo zaczęły się pojawiać stacje niezależne, które stały się ważnym segmentem rynku i cały czas nim są, ale ich właścicielom coraz trudniej konkurować bez wsparcia koncernowego, bez programów lojalnościowych, oferty gastronomicznej czy nowych technologii.

Kierunkowo należy się spodziewać się, że coraz więcej operatorów niezależnych będzie trafiało pod skrzydła dużych operatorów sieciowych z ofertą w całym kraju. Oczywiście wygrywać będą ci z mocną i kompleksową ofertą.

Drugi, widoczny trend na polskim rynku stacji paliw, który rozwija się intensywnie na przestrzeni ostatnich lat, związany jest ze zmieniającą się siecią dróg. Nowe autostrady, drogi ekspresowe i obwodnice powodują, że atrakcyjne stają się te lokalizacje, których jeszcze niedawno w ogóle nie było na mapie. Tam teraz buduje się stacje. Z kolei część lokalizacji przy obecnych układach komunikacyjnych traci na znaczeniu. To będzie powodowało przedefiniowanie geograficznej struktury sieci stacji paliw w Polsce.

Pamiętajmy, że program budowy dróg ekspresowych i autostrad postępuje bardzo dynamicznie. Mamy już prawie 5 tys. km nowych dróg, kolejnych ok. 1,5 tys. km jest w budowie, a w planach jest jeszcze ok. 2 tys. km dróg ekspresowych i autostrad. To diametralnie zmienia strukturę rynku stacji paliw.

Jaki zatem plan ma koncern BP na podbój tego zmieniającego się polskiego rynku? Będzie walczył o nowe lokalizacje czy o klientów poprzez nowe usługi na swoich stacjach?

- Jedno i drugie. Tam, gdzie się pojawiają nowe możliwości, inwestujemy organicznie w rozwój sieci. W tym roku zabezpieczyliśmy osiem kolejnych lokalizacji przy drogach ekspresowych i autostradach, istotnie powiększając tym samym naszą sieć. Ale inwestujemy też poza tego typu lokalizacjami, głównie w dużych miastach, a także w mniejszych miejscowościach, lokalizacjach tranzytowych, gdzie uzupełniamy naszą sieć stacjami partnerskimi.

W tym zakresie nic się nie zmienia, dbamy o stabilny rozwój, dokładając systematycznie każdego roku kilkanaście placówek do sieci. Podobnie będzie w tym roku, jak i w następnych latach.

Będziemy spędzać więcej czasu na stacjach paliw, co wymusi zmianę oferty

Równocześnie rozwijamy też ofertę w naszych obiektach. Stacja już dawno przestała być jedynie punktem oferującym tradycyjne paliwa. Owszem, nadal pozostają one istotną częścią oferty, ale rośnie udział marży niepaliwowej, generowanej przez wszystkie dostępne na stacji usługi. Należy się spodziewać, iż ten trend będzie się w przyszłości utrzymywał. Dodatkowo napędza go rozwój elektromobilności.

Średni czas, który będziemy spędzać na stacji w przyszłości – celowo nie mówię o stacji paliw – znacznie się wydłuży. Teraz klient, który przyjeżdża na naszą stację, żeby zatankować samochód, spędza na niej średnio ok. 5-7 minut, tankując, płacąc za paliwo i korzystając z oferty sklepu przystacyjnego.

Kiedy ten klient przyjedzie naładować samochód elektryczny, nawet jeśli będzie miał możliwość skorzystania z szybkiej ładowarki, spędzi na stacji ok. 20-25 min. Dlatego trzeba zupełnie przeformatować ofertę stacji dla niego, by mógł efektywnie wykorzystać ten dodatkowy czas.

Jaka to będzie oferta?

- Myślę, że zmieni się charakter oferty gastronomicznej na stacjach, pojawią się nowe usługi, jak przestrzeń do pracy czy wypoczynku. Musimy zupełnie inaczej podejść do tego biznesu, by spełnić oczekiwania i potrzeby naszych klientów.

Ponadto polski rynek, ale nie tylko polski, będzie musiał nieco szerzej spojrzeć na ofertę elektromobilności. W tej chwili mamy stacje, wciąż jeszcze benzynowe, gdzie instaluje się ładowarki – jedną albo dwie. I właśnie ich ograniczona dostępność wciąż jest barierą dla rozwoju rynku. Klient musi mieć pewność, że przyjedzie na stację i będzie mógł naładować swój samochód bez czekania. Firmy paliwowe, a właściwie powinniśmy zacząć mówić firmy energetyczne, muszą zainwestować w rozwój infrastruktury.

Oczywiście mamy tu do czynienia z dylematem, co było pierwsze – przysłowiowe jajko czy kura. Nikt nie chce inwestować zbyt wcześnie w stosunku do potrzeb, bo przecież poniesione nakłady muszą się zwrócić. Jednak w ogólnym rozrachunku wygrają ci, którzy będą w stanie ponieść to ryzyko i wyprzedzić rozwój rynku.

Elektromobilność to przyszłość transportu lekkiego, w transporcie ciężkim nie wszystkie karty są rozdane

To kiedy stacje benzynowe, takie jak znamy je dzisiaj, przejdą do lamusa?

- Tu nakłada się kilka perspektyw. Pierwsza to perspektywa regulacyjna. Unia Europejska i poszczególne kraje, a nawet regiony określają już termin, od którego przestaną rejestrować nowe spalinowe samochody. Także koncerny motoryzacyjne mówią coraz częściej o zaniechaniu produkcji spalinowych napędów i postawieniu wyłącznie na samochody elektryczne. To jeden z impulsów rozwoju rynku.

Drugą perspektywą jest dostępność samochodów elektrycznych. Obecnie są one wciąż droższe niż samochody na benzynę czy diesel. Zlikwidowanie tej różnicy będzie kolejnym impulsem do rozwoju elektromobilności.

Pozostaje też szersza perspektywa świadomości ekologicznej, która w Polsce jeszcze nie jest tak rozwinięta, jak w wielu miejscach w Europie. Wystarczy spojrzeć na rynek szwajcarski czy holenderski. Oczywiście ten rozwój świadomości związany jest z zamożnością społeczeństwa i od tego też zależeć będzie, jak sytuacja będzie się rozwijać w Polsce.

Nie możemy też zapominać o źródłach pochodzenia prądu, bo dopóki pierwotne źródła energii się nie zmienią na bardziej zielone, to de facto będziemy przymykać oko na rzeczywistość, mówiąc o ograniczaniu emisji poprzez rozwój elektromobilności.

Innego scenariusza rozwoju motoryzacji nie ma? To jednokierunkowa droga?

- Jeśli chodzi o transport lekki, to nie ma innej drogi niż elektromobilność. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku transportu ciężkiego. Tu nie wszystkie karty są jeszcze rozdane, bo wciąż mamy określone bariery technologiczne, chociażby w zakresie dostaw energii do stacji paliwowych i samochodów ciężarowych. Tu potrzeba potężnych inwestycji w infrastrukturę i nie tylko. Dlatego w przypadku transportu ciężkiego poszczególne technologie – silników elektrycznych i spalinowych – będą ze sobą konkurowały.

A wodór?

- W dalszej przyszłości może to być alternatywa, ale wciąż ekonomiczna produkcja czystego, zielonego wodoru na dużą skalę jest wyzwaniem Są też wyzwania w zakresie jego transportowania na duże odległości. Dlatego wodór może być w dalszym horyzoncie uzupełnieniem, jeśli chodzi o mobilność transportu ciężkiego.