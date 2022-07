Gaz ziemny w górę o 6,66 proc.; ropa staniała do 100 dolarów

We wtorek popołudniem gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w kontraktach sierpniowych drożeje o 6,66 proc., pokonując pułap 175 euro za MW. Cena gazu rośnie również w kontraktach wrześniowych o 6,7 proc., do 177,5 euro za MW. Ropa naftowa tanieje w Europie o ponad 6,6 proc. do 100 dol. za baryłkę. W Nowym Jorku kosztuje 96,67 dol.

Cena gazu ziemnego we wtorek popołudniem w holenderskim hubie TTF w kontraktach sierpniowych wzrosła o 6,66 proc., pokonując pułap 175 euro za MW. Rosną też notowania gazu w kontraktach wrześniowych o 6,7 proc., do blisko 177,5 euro za MW.

We wtorek rano gaz w hubie TTF w kontraktach sierpniowych zdrożał o 3,9 proc., do 171 euro za MW. Rosły też notowania gazu w kontraktach wrześniowych o 4,3 proc., do 173,5 euro za MW.

Ropa naftowa we wtorek popołudniem tanieje w Europie o ponad 6,6 proc. do 100 dol. za baryłkę. W Nowym Jorku kosztuje 96,67 dol.

Ropa naftowa Brent we wtorek popołudniem tanieje o ponad 6,6 proc. i kosztuje 100 dol. za baryłkę. Spadki notuje również amerykańska ropa WTI - o 7,13 proc. do 96,67 dol. za baryłkę.

We wtorek rano ropa Brent staniała o 1,58 proc., do 105,4 dol. za baryłkę. Spadły też w Nowym Jorku notowania ropy WTI o 1,69 proc., do 102,3 dol. za baryłkę.

W dniu napaści Rosji na Ukrainę, 24 lutego br., baryłka Brent kosztowała 99 dol., a WTI wyceniana była na 92,8 dol. W kulminacyjnym momencie wzrostów ceny ropy naftowej dochodziły w USA do 130 dolarów za baryłkę, a w Europie były bliskie 140 dol. za baryłkę.