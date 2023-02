Gazprom traci dostawcę technologii dla wielkiego złoża ropy

Brytyjsko-holenderski koncern paliwowy Shell odsprzeda Gazpromowi Nieft 50 proc. udziałów w spółce joint venture Salym Petroleum Development. Dla Rosjan odejście Shella oznacza utratę głównego dostawcy technologii potrzebnej do eksploatacji złoża.

Salym to duży projekt wydobywczy i poszukiwawczy w Chanty-Mansyjskim Okręgu Autonomicznym. Kilka lat temu w projekt zaangażował się Shell. Wydobywalne zasoby ropy naftowej w sześciu już odkrytych głównych blokach złoża to minimum 140 mln ton.

Decyzja Shella to następstwo ogłoszenia latem ubiegłego roku przez zachodni koncern planów wycofania się z wszystkich rosyjskich projektów węglowodorowych, w tym ropy naftowej, produktów ropopochodnych, gazu i skroplonego gazu ziemnego (LNG). Wyjście Shella jest spowodowane napaścią Rosji na Ukrainę.

Dla Gazpromu Nieft (naftowa część Gazpromu - największej gazowej firmy na świecie) decyzja zachodniego koncernu oznacza duży problem. Shell odpowiadał bowiem za stronę techniczną projektu, dostarczał także potrzebne wyposażenie. Teraz Salym utracił do niego dostęp.

Analitycy są zgodni, że wycofanie się Shella to tylko wierzchołek góry lodowej w postaci problemów rosyjskich firm węglowodorowych z dostępem do nowoczesnej technologii poszukiwawczej i wydobywczej. Wiele wskazuje na to, że efektem tego będzie ograniczenie zdolności rosyjskich koncernów do odkrywania i eksploatacji nowych złóż.

Zresztą wskazywał na to koncern BP. Jego zdaniem poszukiwania i wydobycie węglowodorów w Rosji czekają duże problemy.