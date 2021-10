Gdzie tankują Polacy? Oto najpopularniejsze stacje w Polsce

​PKN Orlen to najbardziej rozpoznawalna marka stacji paliw w Polsce. Polscy kierowcy darzą ją też największym zaufaniem – tak wynika z najnowszego raportu Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS). Przekłada się to na wyniki segmentu detalicznego koncernu, który generuje zysk operacyjny na poziomie 3 mld zł rocznie.

Około co drugi Polak uważa, że za 10-15 lat samochody elektryczne zdominują branżę motoryzacyjną i większość Polaków będzie z nich korzystać. Z taką tezą nie zgadza się 45 proc. zapytanych. Dwie trzecie Polaków (67 proc.) sądzi, że w przyszłości z polskich dróg mogą zniknąć samochody na benzynę lub ropę. Przy czym 41 proc. uważa, że nastąpi to dopiero po 2040 roku.Do elektromobilnej rewolucji brakuje nam jednak jeszcze sporo. Tylko przeszło jedna trzecia Polaków ma dostęp do miejsca ładowania samochodu elektrycznego, a 30 proc. chętnie takie auto kupi, tak szybko jak to tylko możliwe. Odejście już teraz od samochodów spalinowych popiera zaledwie 27 proc. respondentów, a sprzeciwia się temu – 40 proc.Co więcej Polacy nie chcą się szybko rozstawać ze swoimi spalinowymi autami. Zdaniem 47 proc. ankietowanych nie powinno się zakazywać ich sprzedaży po 2035 r., a 59 proc. uważa, że w najbliższym czasie nie znikną ani samochody na benzynę czy ON, ani stacje paliw.Raport pt. „Analiza postrzegania stacji paliw w Polsce – III edycja” prezentuje wyniki badania przeprowadzonego na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 18+, obojga płci. Całkowita liczebność osób objętych projektem badawczym wynosiła N= 1650 przypadków. Badaniem zostało objętych siedem stacji paliw, w tym PKN Orlen, Lotos, BP, Shell, Moya, Amic (Lukoil), Circle K (Statoil).